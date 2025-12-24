Κόπα Άφρικα: Νίκες για Αλγερία, Ακτή Ελεφαντοστού και Μπουρκίνα Φάσο, δείτε βίντεο

Η Μπουρκίνα Φάσο νίκησε 2-1 με ανατροπή την Ισημερινή Γουϊνέα (με το σκορ να είναι στο 0-0 στο 85'!), η Ακτή Ελεφαντοστού 1-0 τη Μοζαμβίκη και η Αλγερία 3-0 το Σουδάν με πρωταγωνιστές Μαχρέζ και Ζιντάν