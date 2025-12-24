Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Κόπα Άφρικα: Νίκες για Αλγερία, Ακτή Ελεφαντοστού και Μπουρκίνα Φάσο, δείτε βίντεο
Κόπα Άφρικα: Νίκες για Αλγερία, Ακτή Ελεφαντοστού και Μπουρκίνα Φάσο, δείτε βίντεο
Η Μπουρκίνα Φάσο νίκησε 2-1 με ανατροπή την Ισημερινή Γουϊνέα (με το σκορ να είναι στο 0-0 στο 85'!), η Ακτή Ελεφαντοστού 1-0 τη Μοζαμβίκη και η Αλγερία 3-0 το Σουδάν με πρωταγωνιστές Μαχρέζ και Ζιντάν
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και στους τρεις πρώτους αγώνες της σημερινής ημέρας τα φαβορί εύκολα ή δύσκολα κατάφεραν να επικρατήσουν.
Μπουρκίνα Φάσο - Ισημερινή Γουινέα 2-1
Λίγο έλειψε να έχουμε το πρώτο… βαρβάτο μπαμ στο Κόπα Άφρικα. Η Μπουρκίνα Φάσο ωστόσο, έστω και στο φινάλε σοβαρεύτηκε κι έκανε το καθήκον της απέναντι στην Ισημερινή Γουινέα των δέκα παικτών. Με τρομερή ανατροπή και δύο γκολ μετά το 90’, πήρε τη νίκη (2-1) και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.
Αφεντικό από νωρίς η Μπουρκίνα Φάσο, μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια στο ματς αλλά… ξέχασε να το ακονίσει. Παρ’ότι δημιούργησε πολλές φάσεις, αποδείχθηκε τραγικά άστοχη και για αυτό έμπλεξε. Η Ισημερινή Γουινέα, δε, που έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Εντόνγκ στο 50’, άντεξε και αγκάλιασε τη νίκη, ανοίγοντας το σκορ στο 85’ με κεφαλιά του Ανιέμπο. Κάπου εκεί βέβαια άρχισε να λυγίζει.
Η Μπουρκίνα Φάσο έψαξε με πείσμα την ανατροπή και είδε τους Μινούνγκου και Ταπσόμπα να «χτυπούν» στο 90+5’ και το 90+8’ αντίστοιχα για να φέρουν τούμπα το ματς και να της χαρίσουν το πολύτιμο τρίποντο στην πρεμιέρα του AFCON.
Αλγερία - Σουδάν 3-0
Υπό το βλέμμα του... Ζινεντίν Ζιντάν, η Αλγερία ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής! Το σύνολο του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς επικράτησε με ευκολία (3-0) του Σουδάν που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 39' και πήρε το πρώτο της «τρίποντο» στην διοργάνωση βάζοντας παράλληλα βάσεις πρόκρισης.
Ο Ριγιάντ Μαχρέζ μπορεί να έχει αφήσει τα γήπεδα της Ευρώπης και το κορυφαίο επίπεδο, ωστόσο η κλάση του ακόμη και στα 34 του χρόνια παραμένει αδιαμφισβήτητη. Άλλωστε, χάρη σε δύο δικά του γκολ, η Αλγερία πήρε τα ηνία στην αναμέτρηση.
Μόλις στο 2ο λεπτό, ο ποδοσφαιριστής της Αλ-Αχλί άνοιξε το σκορ εκτελώντας άψογα μετά το τακουνάκι του Μπουνταουί. Τα πράγματα για την Αλγερία έγιναν πιο εύκολα στο 39ο λεπτό, όταν ο Αλχασάν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα αφήνοντας την ομάδα του με δέκα.
Χωρίς να απειληθεί, η Αλγερία έφτασε και σε δεύτερο τέρμα στο 61', όταν ο Μαχρέζ χρειάστηκε ένα κοντρόλ κι ένα ψύχραιμο τελείωμα για το 2-0. Το «κερασάκι» προσέθεσε στο 85' ο Μάζα βρίσκοντας δίχτυα από κοντά, με την ομάδα του Πέτκοβιτς να κάνει πρεμιέρα με το... δεξί.
Η βαθμολογία (5ος όμιλος)
Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη 1-0
Η Ακτή Ελεφαντοστού είναι εν ενεργεία… Βασίλισσα στην Αφρική και ως τέτοια έκανε πρεμιέρα στο AFCON. Έδειξε τα δόντια της και δήλωσε τις προθέσεις της να διατηρήσει τα σκήπτρα της. Με πρωταγωνιστή τον Ντιαλό που έκρινε το παιχνίδι, επέβαλε την ισχύ της απέναντι στη Μοζαμβίκη (1-0) και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Το μόνο που την προβληματίζει είναι η σχετική αναποτελεσματικότητα, αφού το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την απόλυτη κυριαρχία της. Θα μπορούσε να έχει μπλέξει, αλλά ο Αμάντ Ντιαλό δεν το επέτρεψε να συμβεί.
Στο 49ο λεπτό έπιασε άψογο μονοκόμματο πλασέ με το… κακό του δεξί και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να χαρίσει στη χώρα του τη σημαντική νίκη.
Η βαθμολογία του έκτου ομίλου
Ακτή Ελεφαντοστού 1 (1-0) 3
Καμερούν 0 (0-0) 0
Γκαμπόν 0 (0-0) 0
Μοζαμβίκη 1 (0-1) 0
