Τένις: Αλκαράθ και Φονσέκα θα παίξουν φιλικό αγώνα στο γήπεδο της Παλμέιρας
Ζοάο Φονσέκα Κάρλος Αλκαράθ Σάο Πάολο Παλμέιρας

Τένις: Αλκαράθ και Φονσέκα θα παίξουν φιλικό αγώνα στο γήπεδο της Παλμέιρας

Οι δύο τους έπαιξαν ξανά φιλικό αγώνα στο Μαϊάμι πριν μερικές εβδομάδες, εκεί όπου πήγε να τους παρακολουθήσει ο Βραζιλιάνος θρύλος, Ρονάλντο

Τένις: Αλκαράθ και Φονσέκα θα παίξουν φιλικό αγώνα στο γήπεδο της Παλμέιρας
Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Ζοάο Φονσέκα έκλεισαν ένα ακόμα φιλικό ματς.

Ο αγώνας αυτή τη φορά θα γίνει στη Βραζιλία, σε ποδοσφαιρικό στάδιο, σε έναν χρόνο από τώρα.

Πάνε για ρεκόρ οι δύο τενίστες, αφού μετά το Μαϊάμι θέλουν να κάνουν ένα ακόμα φιλικό αγώνα.

Ο αγώνας θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου του 2026, κανονίστηκε δηλαδή σχεδόν έναν χρόνο πριν τη διεξαγωγή του, στο Allianz Parque του Σάο Πάολο.

Το «Allianz Parque» είναι ένα ποδοσφαιρικό στάδιο με χωρητικότητα 44.000 περίπου θεατών, το οποίο ανήκει στην Παλμέιρας.

Θα πρέπει ωστόσο να διαμορφωθεί για τον αγώνα τένις και δεν είναι γνωστό για την ώρα πόσο κόσμο υπολογίζεται να έχει. Σε συναυλίες πάντως έχει φιλοξενήσει μέχρι και 55.000 θεατές.

Ο Alcaraz, που είναι το Νο.1 του κόσμου και πολύ δημοφιλής στη Λατινική Αμερική, δεν έχει παίξει ακόμα με τον Fonseca, το next best thing του τένις παγκοσμίως και φυσικά τοπικό ήρωα στη Βραζιλία, σε επίσημο ματς.

Οι δυο τους βρέθηκαν για πρώτη φορά αντίπαλοι στα πλαίσια ενός άλλου φιλικού αγώνα, στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν μερικές ημέρες, όπου ο Ισπανός πήρε τη νίκη με 7-5, 2-6, 10-8.

