Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Έντρικ δανεικός στη Λιόν μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς οψιόν αγοράς
Έντρικ Λιόν Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Έντρικ δανεικός στη Λιόν μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς οψιόν αγοράς

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος σταρ μετακομίζει στη Γαλλία για ένα εξάμηνο χωρίς οψιόν αγοράς, αναζητώντας χρόνο συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Πάουλο Φονσέκα

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Έντρικ δανεικός στη Λιόν μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς οψιόν αγοράς
Αυτό που έμοιαζε με θερινή νύχτας όνειρο για τους οπαδούς της Λιόν έγινε πραγματικότητα τη Δευτέρα. Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο γαλλικός σύλλογος κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για τον δανεισμό του Έντρικ μέχρι τον Ιούνιο. Ο 19χρονος διεθνής Βραζιλιάνος επιθετικός, που δεν έβρισκε τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ετοιμάζει βαλίτσες για τη Ligue 1.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας
Ο Έντρικ είχε δώσει τον λόγο του στους διοικητικούς ηγέτες της Λιόν εδώ και περίπου δύο μήνες, ωστόσο η «Βασίλισσα» ήταν εκείνη που επέβαλε τον δικό της ρυθμό στις διαπραγματεύσεις. Οι επίσημες συζητήσεις ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και ολοκληρώθηκαν με ένα «deal» που ικανοποιεί όλες τις πλευρές, όπως σημειώνει η L'Εquipe.

Πρόκειται για έναν δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς, με τη Λυών να καλύπτει το ήμισυ των αποδοχών του παίκτη για το επόμενο εξάμηνο, καταβάλλοντας ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Στόχος η Εθνική Βραζιλίας και το Μουντιάλ
Ο νεαρός άσος, που θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 9, βλέπει τη Λιόν ως το ιδανικό «σκαλοπάτι» για να ανακτήσει τη φόρμα του. Με 14 συμμετοχές και 3 γκολ στην εθνική του ομάδα, ο Έντρικ θέλει να πείσει τον Κάρλο Αντσελότι ότι αξίζει μια θέση στην αποστολή για το Μουντιάλ του 2026.

Πότε αναμένεται στη Γαλλία
Ο Έντρικ αναμένεται να βρίσκεται στη Λυών την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου για την πρώτη προπόνηση μετά τη διακοπή των εορτών. Αν και η μεταγραφή θα επισημοποιηθεί με το άνοιγμα του παραθύρου την 1η Ιανουαρίου, η Λιόν καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει ειδική άδεια, ώστε ο παίκτης να είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μονακό στις 3 Ιανουαρίου.

Η υπογραφή των συμβολαίων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, σφραγίζοντας μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της χειμερινής περιόδου.

