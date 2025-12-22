Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Έντρικ δανεικός στη Λιόν μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς οψιόν αγοράς
Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Έντρικ δανεικός στη Λιόν μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς οψιόν αγοράς
Ο 19χρονος Βραζιλιάνος σταρ μετακομίζει στη Γαλλία για ένα εξάμηνο χωρίς οψιόν αγοράς, αναζητώντας χρόνο συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Πάουλο Φονσέκα
Αυτό που έμοιαζε με θερινή νύχτας όνειρο για τους οπαδούς της Λιόν έγινε πραγματικότητα τη Δευτέρα. Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο γαλλικός σύλλογος κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για τον δανεισμό του Έντρικ μέχρι τον Ιούνιο. Ο 19χρονος διεθνής Βραζιλιάνος επιθετικός, που δεν έβρισκε τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ετοιμάζει βαλίτσες για τη Ligue 1.
Το παρασκήνιο της συμφωνίας
Ο Έντρικ είχε δώσει τον λόγο του στους διοικητικούς ηγέτες της Λιόν εδώ και περίπου δύο μήνες, ωστόσο η «Βασίλισσα» ήταν εκείνη που επέβαλε τον δικό της ρυθμό στις διαπραγματεύσεις. Οι επίσημες συζητήσεις ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και ολοκληρώθηκαν με ένα «deal» που ικανοποιεί όλες τις πλευρές, όπως σημειώνει η L'Εquipe.
Πρόκειται για έναν δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς, με τη Λυών να καλύπτει το ήμισυ των αποδοχών του παίκτη για το επόμενο εξάμηνο, καταβάλλοντας ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
Στόχος η Εθνική Βραζιλίας και το Μουντιάλ
Ο νεαρός άσος, που θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 9, βλέπει τη Λιόν ως το ιδανικό «σκαλοπάτι» για να ανακτήσει τη φόρμα του. Με 14 συμμετοχές και 3 γκολ στην εθνική του ομάδα, ο Έντρικ θέλει να πείσει τον Κάρλο Αντσελότι ότι αξίζει μια θέση στην αποστολή για το Μουντιάλ του 2026.
Πότε αναμένεται στη Γαλλία
Ο Έντρικ αναμένεται να βρίσκεται στη Λυών την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου για την πρώτη προπόνηση μετά τη διακοπή των εορτών. Αν και η μεταγραφή θα επισημοποιηθεί με το άνοιγμα του παραθύρου την 1η Ιανουαρίου, η Λιόν καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει ειδική άδεια, ώστε ο παίκτης να είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μονακό στις 3 Ιανουαρίου.
Η υπογραφή των συμβολαίων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, σφραγίζοντας μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της χειμερινής περιόδου.
Το παρασκήνιο της συμφωνίας
Ο Έντρικ είχε δώσει τον λόγο του στους διοικητικούς ηγέτες της Λιόν εδώ και περίπου δύο μήνες, ωστόσο η «Βασίλισσα» ήταν εκείνη που επέβαλε τον δικό της ρυθμό στις διαπραγματεύσεις. Οι επίσημες συζητήσεις ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και ολοκληρώθηκαν με ένα «deal» που ικανοποιεί όλες τις πλευρές, όπως σημειώνει η L'Εquipe.
Πρόκειται για έναν δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς, με τη Λυών να καλύπτει το ήμισυ των αποδοχών του παίκτη για το επόμενο εξάμηνο, καταβάλλοντας ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
Στόχος η Εθνική Βραζιλίας και το Μουντιάλ
Ο νεαρός άσος, που θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 9, βλέπει τη Λιόν ως το ιδανικό «σκαλοπάτι» για να ανακτήσει τη φόρμα του. Με 14 συμμετοχές και 3 γκολ στην εθνική του ομάδα, ο Έντρικ θέλει να πείσει τον Κάρλο Αντσελότι ότι αξίζει μια θέση στην αποστολή για το Μουντιάλ του 2026.
Πότε αναμένεται στη Γαλλία
Ο Έντρικ αναμένεται να βρίσκεται στη Λυών την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου για την πρώτη προπόνηση μετά τη διακοπή των εορτών. Αν και η μεταγραφή θα επισημοποιηθεί με το άνοιγμα του παραθύρου την 1η Ιανουαρίου, η Λιόν καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει ειδική άδεια, ώστε ο παίκτης να είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μονακό στις 3 Ιανουαρίου.
Η υπογραφή των συμβολαίων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, σφραγίζοντας μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της χειμερινής περιόδου.
INFO L'ÉQUIPE. Endrick, l'international brésilien de 19 ans, en mal de temps de jeu au Real Madrid, va rejoindre l'équipe de Paulo Fonseca. L'OL et le Real sont tombés d'accord pour un prêt de six mois sans option d'achat.— L'Équipe (@lequipe) December 22, 2025
➡️ https://t.co/tKvowEfIkS pic.twitter.com/oziXza99EG
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα