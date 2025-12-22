Οργή του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ για τη διαιτησία στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
SPORTS
ΟΦΗ ΑΕΚ Διαιτησία Μιχάλης Μπούσης

Οργή του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ για τη διαιτησία στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο Μιχάλης Μπούσης με δυο story του στο Instagram εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τη διαιτησία του Φωτιά, ανεβάζοντας τις φάσεις των γκολ της ΑΕΚ

Οργή του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ για τη διαιτησία στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
42 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ΟΦΗ πήρε γρήγορο προβάδισμα στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως η Δικέφαλος έκανε την ανατροπή και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από την πλευρά των Κρητικών υπήρχαν παράπονα προς τον διαιτητή Βασίλη Φωτιά για τις φάσεις των γκολ, τα οποία εκφράστηκαν και από τον Μιχάλη Μπούση.



Ο διοικητικός ηγέτης του Ομίλου, ανέβασε σε story στο Ιnstagram, τις δυο φάσεις και τις «συνόδευσε» με... οργισμένα emoji. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτύρονται πως στην αρχή της φάσης του πρώτου τέρματος υπάρχει φάουλ του Λιούμπισιτς στη μεσαία γραμμή, ενώ στο γκολ του Γιόβιτς ζήτησαν φάουλ του Σέρβου για σπρώξιμο.

Οργή του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ για τη διαιτησία στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Οργή του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ για τη διαιτησία στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια


Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών με τρίτο του story έστειλε το μήνυμα του για το αποτέλεσμα, καθώς έγραψε: «Περήφανος για την ομάδα μας. Περήφανος για τις προσπάθειες μας. Συνεχίζουμε να παλεύουμε».

Κλείσιμο
Οργή του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ για τη διαιτησία στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια



Πηγή: www.gazzetta.gr
42 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης