Μέλβιν: «Θέλω να κατακτήσω το Europe Cup με τον ΠΑΟΚ»
Ευρωπαϊκό τίτλο με τον ΠΑΟΚ ονειρεύεται ο Κλίβελαντ Μέλβιν
Η επιβλητική -για πολλοστή φορά από την αρχή της σεζόν- παρουσία του Κλίβελαντ Μέλβιν στο παρκέ έκανε εύκολο το απόγευμα του Σαββάτου (20/12) για τον ΠΑΟΚ, στο PAOK Sports Arena, για την 11η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στον Πανιώνιο.
Ο 34χρονος Αμερικανός φόργουορντ με 29 πόντους (2/2 βολές, 6/6 δίποντα, 5/9 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και κανένα λάθος «σέρβιρε» στον «Δικέφαλο» την άνετη επικράτηση (106-88) επί των «κυανέρυθρων», με τον ίδιο να παραμένει ταπεινός, εστιάζοντας στο ότι η συλλογική προσπάθεια οδήγησε στο θετικό αποτέλεσμα.
«Κλείσαμε τον χρόνο στο "σπίτι" μας με μια σπουδαία νίκη, μια ομαδική νίκη. Η παρουσία του Πατ (Μπέβερλι) στην ομάδα μας δίνει ενέργεια, οι φίλαθλοι ήταν υπέροχοι, μας έδειξαν πολλή αγάπη, όπως το κάνουν συνέχεια. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να "χτίζουμε" πάνω σε τέτοιες επιτυχίες και να δίνουμε, κάθε φορά, την προσοχή μας στο επόμενο παιχνίδι (σ.σ. ο ΠΑΟΚ θα «βγάλει» το 2025 στις 28/12 με, εκτός έδρας, ματς, για το πρωτάθλημα, κόντρα στην Καρδίτσα)» επισήμανε ο Μέλβιν, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, για την αναμέτρηση με τον Πανιώνιο.
Σε σχόλιο που του ζητήθηκε για τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, αποκρίθηκε λέγοντας: «Νιώθω καλά, είμαι σε καλό ρυθμό, έχω αυτοπεποίθηση. Οι συμπαίκτες μου με βρίσκουν στις κατάλληλες θέσεις, στον αγωνιστικό χώρο, για να σκοράρω. Προσπαθώ να κάνω ό,τι χρειάζεται για να κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ πως έχουμε πολύ καλή ομάδα και με τους τρεις νέους παίκτες που αποκτήθηκαν. Σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε πολλά περισσότερα ακόμη παιχνίδια».
Σχετικά με το πόσο εύκολο ήταν να προσαρμοστεί η ομάδα και να διατηρήσει τη «χημεία» και την ισορροπία της, με την έλευση των Μπριν Ταϊρί, Τίμι Άλεν, Πάτρικ Μπέβερλι, τόνισε: «Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Όλοι είμαστε στην ίδια... σελίδα και το ξέρουμε. Χρειάζεται να μείνουμε ενωμένοι και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τους καινούργιους συμπαίκτες μας, βάζοντας τους στο πνεύμα της ομάδας, διατηρώντας έτσι το ισχυρό «δέσιμο» που έχουμε ήδη όλοι όσοι είμαστε στον ΠΑΟΚ από την αρχή της σεζόν».
Για το πόσο τον άγγιξαν οι αλλαγές που έγιναν, εσχάτως, σε διοικητικό και αγωνιστικό επίπεδο στον «Δικέφαλο», ανέφερε: «Συνέβησαν πολλά τελευταία, κατανοώ πως ό,τι έγινε αφορά κομμάτι της δουλειάς. Στο τέλος της ημέρας, με ενδιαφέρει να μένω προσηλωμένος σε αυτό που πρέπει να κάνω για να κερδίζει ο ΠΑΟΚ».
Ερωτηθείς για τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε, μέχρι τώρα, αγωνιζόμενος με τον ΠΑΟΚ, απάντησε: «Καλή και δύσκολη ερώτηση (γέλια). Ειλικρινά, δε βλέπω καμία. Κάθε μέρα προσπαθώ να μένω συγκεντρωμένος στη δουλειά μου. Όλα τα παιδιά στην ομάδα βοηθάμε ο ένας τον άλλον, θέλουμε να βελτιωνόμαστε. Παίρνουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ίσως τα συνεχή ταξίδια για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις μας, κυρίως οι οδικές μετακινήσεις, να είναι μια πρόκληση, αλλά και αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας...».
Στο πνεύμα των γιορτινών ημερών, ο Κλίβελαντ Μέλβιν κατέληξε αποκαλύπτοντας πως, αν έγραφε... γράμμα στον Άγιο Βασίλη, θα ζητούσε «να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να κερδίζουμε και στην καινούργια ημερολογιακή χρονιά! Να παραμείνουμε στη σωστή τροχιά και να δώσει στον ΠΑΟΚ, αυτό που θέλει όλος ο οργανισμός της ομάδας, το ευρωπαϊκό τρόπαιο του FIBA Europe Cup».
