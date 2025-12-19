Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Στίβος: Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2032
Στίβος: Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2032
Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από τη διοργάνωση του 1982, ο ΣΕΓΑΣ ξεκινά τη διαδικασία για την επιστροφή της κορυφαίας γιορτής του κλασικού αθλητισμού στο ανακαινισμένο Ολυμπιακό Στάδιο
Με φόντο τις ιστορικές διοργανώσεις του 1969 στο ανακαινισμένο τότε στάδιο Καραϊσκάκη και του 1982 στο –νεόδμητο εκείνη την εποχή– Ολυμπιακό στάδιο, ο ΣΕΓΑΣ ετοιμάζεται να διεκδικήσει την επιστροφή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κλασικού αθλητισμού στην Αθήνα το 2032.
Η διοίκηση της ομοσπονδίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από τη διοργάνωση του 1982, ενέκρινε ομόφωνα την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή επίσημης υποψηφιότητας, στο πλήρως ανακαινισμένο Ολυμπιακό στάδιο.
Σύντομα θα ξεκινήσει η προεργασία για την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για μια διοργάνωση που προσελκύει πληθώρα Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων πρωταθλητών, με το πιο πρόσφατο, αυτό της Ρώμης, να φιλοξενεί 1.559 αθλητές και αθλήτριες από 48 χώρες. Το επόμενο θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 στο Μπέρμιγχαμ και το αντίστοιχο του 2028 στο Χορζόφ της Πολωνίας.
Η υποψηφιότητα για την εν λόγω διοργάνωση προστίθεται στην αλυσίδα κορυφαίων αθλητικών γεγονότων, που φιλοδοξεί να φέρει ο ΣΕΓΑΣ στην Ελλάδα. Με χρονολογική σειρά, η ομοσπονδία διεκδικεί: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βάδην του 2027, το Ultimate Championships 2028, τη νέα διοργάνωση της World Athletics, και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 του 2029.
Ήδη, το 2025, ο ΣΕΓΑΣ επανέφερε στην Ελλάδα το Βαλκανικό Πρωτάθλημα και θα το φιλοξενήσει για δύο ακόμα χρόνια στην πόλη του Βόλου.
Η διοίκηση της ομοσπονδίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από τη διοργάνωση του 1982, ενέκρινε ομόφωνα την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή επίσημης υποψηφιότητας, στο πλήρως ανακαινισμένο Ολυμπιακό στάδιο.
Σύντομα θα ξεκινήσει η προεργασία για την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για μια διοργάνωση που προσελκύει πληθώρα Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων πρωταθλητών, με το πιο πρόσφατο, αυτό της Ρώμης, να φιλοξενεί 1.559 αθλητές και αθλήτριες από 48 χώρες. Το επόμενο θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 στο Μπέρμιγχαμ και το αντίστοιχο του 2028 στο Χορζόφ της Πολωνίας.
Η υποψηφιότητα για την εν λόγω διοργάνωση προστίθεται στην αλυσίδα κορυφαίων αθλητικών γεγονότων, που φιλοδοξεί να φέρει ο ΣΕΓΑΣ στην Ελλάδα. Με χρονολογική σειρά, η ομοσπονδία διεκδικεί: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βάδην του 2027, το Ultimate Championships 2028, τη νέα διοργάνωση της World Athletics, και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 του 2029.
Ήδη, το 2025, ο ΣΕΓΑΣ επανέφερε στην Ελλάδα το Βαλκανικό Πρωτάθλημα και θα το φιλοξενήσει για δύο ακόμα χρόνια στην πόλη του Βόλου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα