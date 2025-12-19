Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Βιλερμπάν: Χωρίς Ντε Κόλο κόντρα στον Ολυμπιακό
Βιλερμπάν: Χωρίς Ντε Κόλο κόντρα στον Ολυμπιακό
Οι Γάλλοι θα παραταχθούν χωρίς τον καλύτερο τους παίκτη και πρώτο σκόρερ τους στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα 19/12 τη Βιλερμπάν για την Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία, oι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν χωρίς τον Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της γαλλικής ομάδας απέναντι στην Μπάγερν πριν από δύο ημέρες.
Συγκεκριμένα αναφέρεται πως: Ο Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού στους προσαγωγούς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, αναγκάστηκε να παρακολουθήσει το δεύτερο ημίχρονο από τον πάγκο.
Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Progrès, οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.
Ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague θα χάσει τον αγώνα της Παρασκευής στον Πειραιά, αλλά η απουσία του δεν αναμένεται να είναι μακροχρόνια.
Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία, oι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν χωρίς τον Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της γαλλικής ομάδας απέναντι στην Μπάγερν πριν από δύο ημέρες.
Συγκεκριμένα αναφέρεται πως: Ο Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού στους προσαγωγούς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, αναγκάστηκε να παρακολουθήσει το δεύτερο ημίχρονο από τον πάγκο.
Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Progrès, οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.
Ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague θα χάσει τον αγώνα της Παρασκευής στον Πειραιά, αλλά η απουσία του δεν αναμένεται να είναι μακροχρόνια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα