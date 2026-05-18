ΑΕΚ: Η νύχτα της αποθέωσης για το 14ο πρωτάθλημα με φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια και γλέντι στον Αργυρό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο πρόεδρος της ΑΕΚ έκλεψε την παράσταση το βράδυ της Κυριακής - Αποκάλυψε πώς διάλεξε τον Νίκολιτς για τον πάγκο του δικεφάλου
Η AEK ολοκλήρωσε ιδανικά τη σεζόν κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και γιόρτασε τον τίτλο σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αποθέωση και πανηγυρισμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά το 1-1 απέναντι στον Ολυμπιακό στην κατάμεστη Allwyn Arena, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς σήκωσαν την κούπα μπροστά σε χιλιάδες φίλους της ομάδας, πριν συνεχίσουν το γλέντι σε νυχτερινό κέντρο της Ιεράς Οδού.
Ο Ροντινέι άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες, όμως ο Κοϊτά ισοφάρισε για την ΑΕΚ, διατηρώντας ζωντανό το εντυπωσιακό αήττητο που «τρέχει» από την ήττα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον πρώτο γύρο.
Με το τελευταίο σφύριγμα, οι πρώτοι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν στις εξέδρες της Allwyn Arena, πριν οι ποδοσφαιριστές επιστρέψουν στα αποδυτήρια για να προετοιμαστούν για τη φιέστα τίτλου.
Από τα μεγάφωνα ακούστηκε το μήνυμα: «Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οι λέξεις συσπείρωση και ένωση μπορούν να περιγράψουν την ομάδα της ΑΕΚ. Μια οικογένεια…».
Η ΑΕΚ έκλεισε αήττητη τα πλέι οφΗ Ένωση ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τα πλέι οφ της Super League, διευρύνοντας το αήττητο σερί της στα 24 παιχνίδια πρωταθλήματος, ανάμεσά τους και δέκα ντέρμπι.
Τα drones, οι ομιλίες και η συγκίνησηΈξω από το γήπεδο, drones σχημάτισαν το τρόπαιο της Super League και στη συνέχεια έναν δικέφαλο αετό στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας.
Στα μάτριξ της Allwyn Arena προβλήθηκε βίντεο με ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς πριν από το παιχνίδι με την Άντερλεχτ και το σύνθημα: «Fight, Believe and Never Give Up».
Ακολούθησαν στιγμές από ομιλίες του Χαβιέρ Ριμπάλτα και του Μάριου Ηλιόπουλου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Δημήτρη Χατζηχρήστο και στα «παιδιά εκεί ψηλά», με όλο το γήπεδο να χειροκροτεί συγκινημένο.
Η παιδική ορχήστρα της Νέας Φιλαδέλφειας ερμήνευσε τα τραγούδια «Ένα το χελιδόνι» και «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ», πριν ακουστεί ο ύμνος της ΑΕΚ με τη συμμετοχή χιλιάδων οπαδών.
Και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ δεν τους απογοήτευσε τραγουδώντας το κομμάτι «Ο Νικητής», το οποίο, όπως είπε, γράφτηκε για την πρωταθλήτρια ομάδα του Νίκολιτς.
Στην διάρκειας σχεδόν 15 λεπτών ομιλία του, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαρίστησε τον Δημήτρη Μελισσανίδη και μίλησε για τη νέα εποχή της ομάδας.
«Λαέ της ΑΕΚ! Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ. Έχω το προνόμιο και τη μεγάλη ευθύνη να κρατάω τα ηνία της ΑΕΚ, της ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους αιώνες», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Όταν από την εξέδρα ακούστηκε το σύνθημα για να σηκωθεί το «τιμημένο», ο Ηλιόπουλος απάντησε: «Θα σηκωθεί κι άλλο».
Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε: «Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα. Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ιδέα. Είναι κίνημα. Είναι στάση ζωής».
Στη συνέχεια, υπό τους ήχους του «Mission Impossible», το αγωνιστικό όχημα του Μάριου Ηλιόπουλου μπήκε στο γήπεδο, με τον ίδιο να οδηγεί και να μεταφέρει το τρόπαιο.
Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League, Κάτια Κοξένογλου, παρέδωσε επίσημα την κούπα, ενώ οι αρχηγοί της ΑΕΚ την σήκωσαν στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας μέσα σε αποθέωση.
Με το «We Are the Champions» και τον ύμνο της ΑΕΚ να ακούγονται στην Allwyn Arena, οι παίκτες και οι φίλαθλοι έγιναν «ένα» στον αγωνιστικό χώρο.
Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η εμφάνιση του Πέτρου Μάνταλου, που πανηγύρισε με χαρακτηριστικό τρόπο, φιλώντας τα δάχτυλά του στον πανηγυρισμό του Γιόβιτς.
Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που αποθεώθηκαν ήταν οι Στρακόσα, Γιόνσον, Κοϊτά, Ρότα, Πινέδα, Ελίασον, Μουκουντί, Βίντα και Μπρινιόλι.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας έδωσαν το «παρών», ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχάρη δημόσια την ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου.
Ο Λάζαρος Ρότα ανέβηκε στην πίστα κρατώντας το τρόπαιο και τραγούδησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, γνωρίζοντας θερμό χειροκρότημα από συμπαίκτες και θαμώνες.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος ακολούθησε τη... λαϊκή απαίτηση και τραγούδησε στο γήπεδο της ΑΕΚ κατά τη φιέστα και δεν θα μπορούσε να μην κάνει το ίδιο και στα μπουζούκια! Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου ανέβηκε στην πίστα μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τραγούδησε ένα ρεφρέν από το δημοφιλές τραγούδι «Αθήνα μου» την ώρα που όλο το μαγαζί τον αποθέωνε!
Εν συνεχεία ο κ. Ηλιόπουλος τραγούδησε μόνος του και το εμβληματικό «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από το κοινό επειδή η φωνή του είναι κλειστή από τους πανηγυρισμούς!
Από τις... σειρήνες της πίστας δεν γλίτωσε ούτε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχοντας δίπλα του τον Μάριο Ηλιόπουλο πήρε το μικρόφωνο και τραγουδούσε «ΑΕΚ ΟΛΕ, ΑΕΚ ΟΛΕ, ΟΛΕ, ΟΛΕ...» με τον κόσμο από κάτω να αποθεώνει και να ακολουθεί στο σύνθημα!
Ο Μάριος Ηλιόπουλος εκτός από τραγούδι αποκάλυψε και πως προχώρησε το περασμένο καλοκαίρι στην επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς για προπονητή της ΑΕΚ. Εχοντας στο πλευρό του τον Σέρβο τεχνικό τον οποίο χαρακτήρισε ως «μεγάλη μορφή» είπε «είχα πέντε επιλογές. Τούς είδα όλους σε video» είπε αρχικά ο Μάριος Ηλιόπουλος και πρόσθεσε: «Ο μόνος που μου έκανε κλικ είναι ο Μάρκο. Ετσι από τους πέντε είπα μόνο αυτόν θέλω να δω, κανένα άλλο. Πήγα στο Βελιγράδι κι έκατσα μαζί του 5.5 ώρες. Εκεί είπαμε αυτά που είπαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ενα μεγάλο χειροκρότημα για τον Μάρκο»!
Από το κιτρινόμαυρο γλέντι για το 14ο πρωτάθλημα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Χρήστος Μενιδιάτης που τραγούδησε στην πίστα με κασκόλ της ΑΕΚ!
Το τραγούδι και η ομιλία του Μάριου ΗλιόπουλουΟ Μάριος Ηλιόπουλος αποθεώθηκε από τον κόσμο κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, με τους οπαδούς να φωνάζουν: «Αν δεν τραγουδήσεις, δεν φεύγουμε από εδώ».
Η απονομή και η είσοδος του τροπαίουΛίγο πριν από την απονομή, καταδρομείς κατέβηκαν με σχοινιά στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας εντυπωσιακό τόνο στη φιέστα.
Η αποθέωση παικτών και ανθρώπων της ομάδαςΟ Χαβιέρ Ριμπάλτα γνώρισε θερμή αποθέωση όταν ακούστηκε το όνομά του από τα μεγάφωνα, ενώ ακολούθησε «σεισμός» για τον Μάρκο Νίκολιτς.
Η φιέστα συνεχίστηκε στα μπουζούκιαΟι πανηγυρισμοί δεν σταμάτησαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αποστολή της ΑΕΚ συνέχισε το γλέντι σε νυχτερινό κέντρο της Ιεράς Οδού, με την κούπα να κάνει την εμφάνισή της στην πίστα.
