Ολυμπιακός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Champions League και τι... περιμένει από την Άστον Βίλα
Ο Ολυμπιακός με την ισοπαλία στην έδρα της ΑΕΚ, πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, αλλά δεν ξέρει ακόμη από ποιον γύρο θα ξεκινήσει
Ο Ολυμπιακός έστω και με περιπετειώδη τρόπο και με τον ΠΑΟΚ να κάνει επίδειξη χαρακίρι στη Λεωφόρο πήρε τη 2η θέση στα play off και το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.
Οι ερυθρόλευκοι έχουν ως δεδομένο ότι θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στις23 Ιουλίου και αυτό δεν μπορεί να γίνει χειρότερο, παρά μόνο καλύτερο. Ωστόσο δεν είναι και στο χέρι τους το να βρεθούν στον 3ο προκριματικό γύρο (5 και 12 Αυγούστου οι αγώνες) και θα χρειαστεί να κάνουν λίγες ημέρες υπομονή.
Οι Πειραιώτες έχουν τα βλέμματα τους στραμμένα στην Άστον Βίλα, καθώς οι «χωριάτες» θα διαμορφώσουν το ευρωπαϊκό μέλλον της ελληνικής ομάδας.
Η Βίλα την Τετάρτη (20/5) αντιμετωπίζει τη Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League και ο Ολυμπιακός θέλει να το κατακτήσουν οι Άγγλοι, ωστόσο δεν αρκεί μόνο αυτό για να κερδίσει έναν γύρο καθώς θα πρέπει η Βίλα να τερματίσει στην 4η θέση της Premier League στην οποία βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής (15/5) όταν και νίκησε με 4-2 τη Λίβερπουλ.
Την τελευταία αγωνιστική η Βίλα (62 βαθμοί) παίζει στην έδρα της Σίτι και η Λίβερπουλ (5η με 59 βαθμούς) υποδέχεται τη Μπρέντφορντ με τους «κόκκινους» σε περίπτωση ισοβαθμίας να έχει το πάνω χέρι!
Σε οποιαδήποτε περίπτωση πάντως ο Ολυμπιακός θα είναι στους ισχυρούς και οι πιθανοί αντίπαλοι του στον 2ο προκριματικό γύρο είναι οι Στουρμ Γκρατς (Αυστρία), Χαρτς (Σκωτία) και μία εκ των Γκόρνικ Ζάμπρζε, Γιαγκελόνια και Ράκοφ (διεκδικούν το εισιτήριο στο πρωτάθλημα Πολωνίας).
Για τον 3ο προκριματικό γύρο, οι ομάδες που γνωρίζουμε από τώρα πως θα είναι στους ανίσχυρους, είναι η Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) και η Ναϊμέγκεν (Ολλανδία).
