Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ηλιόπουλος, Νίκολιτς και παίκτες της Ένωσης συνέχισαν τη φιέστα τίτλου στην Ιερά Οδό
Το «παρών» έδωσαν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, οι οποίοι πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου σε κλίμα ενθουσιασμού.
🏆 Συγχαρητήρια του Αργύρου στην ομάδα της ΑΕΚ.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026
Η κούπα του πρωταθλητή βρέθηκε στην πίστα, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να συγχαίρει δημόσια την ομάδα για την επιτυχία της και να δίνει το σύνθημα για την έναρξη του γλεντιού.
ΕΤΣΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ! 🏆🏆 Ατελείωτος χορός επί σκηνής με τη ΚΟΥΠΑ αγκαλιά!
Ο Λάζαρος Ρότα, που αποτέλεσε έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες της ΑΕΚ στη σεζόν του πρωταθλήματος, έκλεψε τις εντυπώσεις και εκτός γηπέδου.
🏆 Ο Λάζαρος Ρότας ανέβηκε να τραγουδήσει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό παρέα με το τρόπαιο— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026
Το κοινό, οι συμπαίκτες του και οι θαμώνες τον χειροκρότησαν θερμά, με το στιγμιότυπο να γίνεται ένα από τα highlights της βραδιάς.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος ακολούθησε τη... λαϊκή απαίτηση και τραγούδησε στο γήπεδο της ΑΕΚ κατά τη φιέστα και δεν θα μπορούσε να μην κάνει το ίδιο και στα μπουζούκια! Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου ανέβηκε στην πίστα μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τραγούδησε ένα ρεφρέν από το δημοφιλές τραγούδι «Αθήνα μου» την ώρα που όλο το μαγαζί τον αποθέωνε!
🟡⚫️ Ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγουδάει με τον Αργυρό το "Αθήνα μου" @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/zZNQvpop4K— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) May 18, 2026
Εν συνεχεία ο κ. Ηλιόπουλος τραγούδησε μόνος του και το εμβληματικό «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από το κοινό επειδή η φωνή του είναι κλειστή από τους πανηγυρισμούς!
🤩 Η μοναδική ερμηνεία του Μάριου Ηλιόπουλου στη βραδιά των πρωταθλητών!
Από το κιτρινόμαυρο γλέντι για το 14ο πρωτάθλημα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Χρήστος Μενιδιάτης που τραγούδησε στην πίστα με κασκόλ της ΑΕΚ τραγουδώντας συνθήματα του δικεφάλόυ!
Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής ουδέποτε έχει κρύψει τα κιτρινόμαυρα αισθήματά του. Συχνά παρακολουθεί τα ματς της ΑΕΚ, ενώ πρόσφατα ταξίδεψε στη Μαδρίτη για το ματς με την Ράγιο Βαγιεκάνο!
Από τις... σειρήνες της πίστας δεν γλίτωσε ούτε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχοντας δίπλα του τον Μάριο Ηλιόπουλο πήρε το μικρόφωνο και τραγουδούσε «ΑΕΚ ΟΛΕ, ΑΕΚ ΟΛΕ, ΟΛΕ, ΟΛΕ...» με τον κόσμο από κάτω να αποθεώνει και να ακολουθεί στο σύνθημα!
🟡⚫️ Ο Μάρκο Νίκολιτς τραγουδάει "ΑΕΚ ολέ ολέ" @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/tc7yb1UXvf— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) May 18, 2026
Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι αργά, με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν την επιτυχημένη σεζόν και την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συνθήματα, τραγούδια και φωτογραφίες με την κούπα, σε μια ακόμη εικόνα που αποτύπωσε το πανηγυρικό κλίμα στις τάξεις της Ένωσης.
