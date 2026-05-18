Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@enwsi.gr 🤩 Η μοναδική ερμηνεία του Μάριου Ηλιόπουλου στη βραδιά των πρωταθλητών! ♬ πρωτότυπος ήχος - enwsi.gr

@enwsi.gr 🤩 Η μοναδική ερμηνεία του Μάριου Ηλιόπουλου στη βραδιά των πρωταθλητών! ♬ πρωτότυπος ήχος - enwsi.gr

Ντυμένος στα λευκά και κρατώντας το τρόπαιο στα χέρια, ο διεθνής αμυντικός ανέβηκε στην πίστα εν μέσω αποθέωσης και τραγούδησε δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό, όπως φαίνεται και από το βίντεο του gazzetta.gr.Το κοινό, οι συμπαίκτες του και οι θαμώνες τον χειροκρότησαν θερμά, με το στιγμιότυπο να γίνεται ένα από τα highlights της βραδιάς.Ο Μάριος Ηλιόπουλος ακολούθησε τη... λαϊκή απαίτηση και τραγούδησε στο γήπεδο της ΑΕΚ κατά τη φιέστα και δεν θα μπορούσε να μην κάνει το ίδιο και στα μπουζούκια! Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου ανέβηκε στην πίστα μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τραγούδησε ένα ρεφρέν από το δημοφιλές τραγούδι «Αθήνα μου» την ώρα που όλο το μαγαζί τον αποθέωνε!Εν συνεχεία ο κ. Ηλιόπουλος τραγούδησε μόνος του και το εμβληματικό «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από το κοινό επειδή η φωνή του είναι κλειστή από τους πανηγυρισμούς!Από το κιτρινόμαυρο γλέντι για το 14ο πρωτάθλημα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Χρήστος Μενιδιάτης που τραγούδησε στην πίστα με κασκόλ της ΑΕΚ τραγουδώντας συνθήματα του δικεφάλόυ!Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής ουδέποτε έχει κρύψει τα κιτρινόμαυρα αισθήματά του. Συχνά παρακολουθεί τα ματς της ΑΕΚ, ενώ πρόσφατα ταξίδεψε στη Μαδρίτη για το ματς με την Ράγιο Βαγιεκάνο!Από τις... σειρήνες της πίστας δεν γλίτωσε ούτε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχοντας δίπλα του τον Μάριο Ηλιόπουλο πήρε το μικρόφωνο και τραγουδούσε «ΑΕΚ ΟΛΕ, ΑΕΚ ΟΛΕ, ΟΛΕ, ΟΛΕ...» με τον κόσμο από κάτω να αποθεώνει και να ακολουθεί στο σύνθημα!Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι αργά, με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν την επιτυχημένη σεζόν και την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συνθήματα, τραγούδια και φωτογραφίες με την κούπα, σε μια ακόμη εικόνα που αποτύπωσε το πανηγυρικό κλίμα στις τάξεις της Ένωσης.