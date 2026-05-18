Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
ΑΕΚ Κωνσταντίνος Αργυρός

Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ηλιόπουλος, Νίκολιτς και παίκτες της Ένωσης συνέχισαν τη φιέστα τίτλου στην Ιερά Οδό

Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η φιέστα της AEK στη Νέα Φιλαδέλφεια ολοκληρώθηκε μέσα σε αποθέωση, όμως οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε νυχτερινό κέντρο της Ιεράς Οδού. Η κούπα έκανε την εμφάνισή της στην πίστα, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να δίνει συγχαρητήρια στους πρωταθλητές και τον Λάζαρο Ρότα να κλέβει την παράσταση στο τραγούδι.

Το «παρών» έδωσαν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, οι οποίοι πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου σε κλίμα ενθουσιασμού.



Η κούπα του πρωταθλητή βρέθηκε στην πίστα, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να συγχαίρει δημόσια την ομάδα για την επιτυχία της και να δίνει το σύνθημα για την έναρξη του γλεντιού.

@enwsi.gr

ΕΤΣΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ! 🏆🏆 Ατελείωτος χορός επί σκηνής με τη ΚΟΥΠΑ αγκαλιά! 🥰 ΣΚΕΤΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ🥰

♬ πρωτότυπος ήχος - enwsi.gr


Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κλείσιμο


Ο Λάζαρος Ρότα, που αποτέλεσε έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες της ΑΕΚ στη σεζόν του πρωταθλήματος, έκλεψε τις εντυπώσεις και εκτός γηπέδου.

Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Ντυμένος στα λευκά και κρατώντας το τρόπαιο στα χέρια, ο διεθνής αμυντικός ανέβηκε στην πίστα εν μέσω αποθέωσης και τραγούδησε δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό, όπως φαίνεται και από το βίντεο του gazzetta.gr.



Το κοινό, οι συμπαίκτες του και οι θαμώνες τον χειροκρότησαν θερμά, με το στιγμιότυπο να γίνεται ένα από τα highlights της βραδιάς.

Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Ο Μάριος Ηλιόπουλος ακολούθησε τη... λαϊκή απαίτηση και τραγούδησε στο γήπεδο της ΑΕΚ κατά τη φιέστα και δεν θα μπορούσε να μην κάνει το ίδιο και στα μπουζούκια! Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου ανέβηκε στην πίστα μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τραγούδησε ένα ρεφρέν από το δημοφιλές τραγούδι «Αθήνα μου» την ώρα που όλο το μαγαζί τον αποθέωνε!



Εν συνεχεία ο κ. Ηλιόπουλος τραγούδησε μόνος του και το εμβληματικό «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από το κοινό επειδή η φωνή του είναι κλειστή από τους πανηγυρισμούς!

@enwsi.gr

🤩 Η μοναδική ερμηνεία του Μάριου Ηλιόπουλου στη βραδιά των πρωταθλητών!

♬ πρωτότυπος ήχος - enwsi.gr


Από το κιτρινόμαυρο γλέντι για το 14ο πρωτάθλημα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Χρήστος Μενιδιάτης που τραγούδησε στην πίστα με κασκόλ της ΑΕΚ τραγουδώντας συνθήματα του δικεφάλόυ!

@enwsi.gr

🤩 Η μοναδική ερμηνεία του Μάριου Ηλιόπουλου στη βραδιά των πρωταθλητών!

♬ πρωτότυπος ήχος - enwsi.gr


Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής ουδέποτε έχει κρύψει τα κιτρινόμαυρα αισθήματά του. Συχνά παρακολουθεί τα ματς της ΑΕΚ, ενώ πρόσφατα ταξίδεψε στη Μαδρίτη για το ματς με την Ράγιο Βαγιεκάνο!

Από τις... σειρήνες της πίστας δεν γλίτωσε ούτε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχοντας δίπλα του τον Μάριο Ηλιόπουλο πήρε το μικρόφωνο και τραγουδούσε «ΑΕΚ ΟΛΕ, ΑΕΚ ΟΛΕ, ΟΛΕ, ΟΛΕ...» με τον κόσμο από κάτω να αποθεώνει και να ακολουθεί στο σύνθημα!



Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι αργά, με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν την επιτυχημένη σεζόν και την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συνθήματα, τραγούδια και φωτογραφίες με την κούπα, σε μια ακόμη εικόνα που αποτύπωσε το πανηγυρικό κλίμα στις τάξεις της Ένωσης.

Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό με την κούπα στην πίστα και τον Ρότα στο μικρόφωνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης