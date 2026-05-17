ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί»
ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί»
Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής σεζόν
Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια ζωής και στόχος από την αρχή της χρονιάς ήταν το νταμπλ.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης όμως τερμάτισε στην 3η θέση στη Stoiximan Super League 1 και αν και έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου έχασε την κούπα από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.
Με την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής σεζόν με το οδυνηρό 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο της και να υποσχεθεί ενίσχυση.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας, ξανά πρωταγωνιστή».
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης όμως τερμάτισε στην 3η θέση στη Stoiximan Super League 1 και αν και έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου έχασε την κούπα από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.
Με την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής σεζόν με το οδυνηρό 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο της και να υποσχεθεί ενίσχυση.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας, ξανά πρωταγωνιστή».
Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας.— PAOK FC (@PAOK_FC) May 17, 2026
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την… pic.twitter.com/OMMCfQbqSi
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα