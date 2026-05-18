Συγκλονιστικό μήνυμα του Ρότα για τις αυτοκτονίες των δύο 17χρονων κοριτσιών: «Μια ομιλία, μια αγκαλιά ίσως είναι η αιτία να σωθούν ζωές»

Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να αναφερθώ σε όλους αυτούς που παλεύουν πραγματικά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό, για ένα πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί»!

Στο περιθώριο της φιέστας της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ο Λάζαρος Ρότα συγκλόνισε με τις δηλώσεις που έκανε με αφορμή τις αυτοκτονίες των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη Μιλώντας στο ΑΕΚ TV κι αφού ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του σχετικά με τον τίτλο του πρωταθλήματος, ο Λάζαρος Ρότα ήθελε να στείλει το δικό του μήνυμα τονίζοντας τα εξής:«Ζούμε σε μια εποχή που βλέπεις κόσμο που νομίζεις ότι είναι χαρούμενος, δίχως κανείς να καταλαβαίνει πως είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών.Ζούμε σε εποχή που ο κόσμος είναι διαλυμένος, εξαντλημένος, για να δείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ισως θα έπρεπε και εμείς όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά, να το εννοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος που ρωτάμε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά.Πηγή:www.gazzetta.gr