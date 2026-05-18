Η Μπαρτσελόνα έκανε το απόλυτο στο «Καμπ Νου» και αποθέωσε τον Λεβαντόφσκι, θρίλερ για παραμονή και Ευρώπη, δείτε γκολ

H Αλαβές με το «διπλό» στην έδρα της υποβιβασμένης, Οβιέδο, «κλείδωσε» και μαθηματικά την παραμονή της.Η Σεβίλλη ηττήθηκε στην έδρα της από την Ρεάλ Μαδρίτης (0-1), αλλά και η επόμενη σεζόν θα την βρει στην κορυφαία κατηγορία, καθώς ευνοήθηκε από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.Μάχη θα δώσει και η Οσασούνα, μετά την εντός έδρας ήττα που γνώρισε από την Εσπανιόλ. Οι Καταλανοί με το «διπλό» που πήραν εξασφάλισαν και μαθηματικά την παραμονή τους.Βαθιά ανάσα και για την Ελτσε μετά το νικηφόρο 1-0 επί της Χετάφε (εκτός επικίνδυνης ζώνης).Σε ότι αφορά την 7η θέση, που δίνει το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο», οι Ράγιο Βαγεκάνο και Βαλένθια πλησίασαν την Χετάφε και, πλέον, όλα θα κριθούν στο φινάλε, ενώ ούτε η Θέλτα έχει εξασφαλίσει ακόμη την έξοδο στο Europa League.Αθλέτικ Μπιλμπάο-Θέλτα 1-1 (52' Ινάκι Γουίλιαμς - 4' Σβέντμπεργκ)Ατλέτικο Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-0 (21' Λούκμαν)Έλτσε-Χετάφε 1-0 (19' Τσουστ)Λεβάντε-Μαγιόρκα 2-0 (32' Εσπι, 87' Αριάγκα)Οσασούνα-Εσπανιόλ 1-2 (49' Μουνιόθ - 27' Ρομέρο, 53' Γκαρσία)Ράγιο Βαγεκάνο-Βιγιαρεάλ 2-0 (28' Καμέγιο, 47' Αλεμάο)Οβιέδο-Αλαβές 0-1 (17' Μαρτίνες)Σοσιεδάδ-Βαλένθια 3-4 (3' Μουνιόθ, 60' αυτ. Ταγγέρα, 63' Όσκαρσον - 8',90'+3 Γκουέρα, 22' Ντούρο, 89' Ροντρίγκες)Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 (15' Βινίσιους)Μπαρτσελόνα-Μπέτις 3-1 (28΄, 62΄ Ραφίνια, 74΄ Κανσέλο - 69΄ πεν. Ίσκο)Μπαρτσελόνα 94 -Champions League-Ρεάλ Μαδρίτης 83 -Champions League-Βιγιαρεάλ 69 -Champions League-Ατλέτικο Μαδρίτης 69 -Champions League-Μπέτις 57 -Champions League-Θέλτα 51Χετάφε 48Ράγιο Βαγεκάνο 47Βαλένθια 46Ρεάλ Σοσιεδάδ 45 -Europa League-Εσπανιόλ 45Αθλέτικ Μπιλμπάο 45Σεβίλλη 43Αλαβές 43Λεβάντε 42Οσασούνα 42Έλτσε 42Τζιρόνα 40Μαγιόρκα 39Οβιέδο 29 -Υποβιβάστηκε-