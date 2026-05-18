Η Μπαρτσελόνα έκανε το απόλυτο στο «Καμπ Νου» και αποθέωσε τον Λεβαντόφσκι, θρίλερ για παραμονή και Ευρώπη, δείτε γκολ
Οι Καταλανοί νίκησαν 3-1 τη Μπέτις, ολοκλήρωσαν αήττητοι με μόνο νίκες εντός έδρας και έγραψαν ιστορία στη La Liga
H πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα έγραψε Ιστορία στη La Liga, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που ολοκληρώνει σεζόν 20 ομάδων με το απόλυτο των νικών στην έδρα της, επικρατώντας 3-1 της Μπέτις, για την 37η αγωνιστική, στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς στο Camp Nou.
Σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, συγκίνηση και ιστορικό βάρος, ο Ραφίνια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας δύο γκολ και οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη, σε ένα ματς όπου οι Καταλανοί κυριάρχησαν αλλά χρειάστηκε να ξεπεράσουν και στιγμές αστάθειας. Το παιχνίδι είχε από νωρίς ρυθμό, με τον Ραφίνια να ξεχωρίζει δημιουργικά και εκτελεστικά, ανοίγοντας το σκορ με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ που αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα της Μπέτις. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να απαντήσουν, κυρίως μέσω του Εζ Αμπντε, ο οποίος δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων, αναγκάζοντας σε δύσκολες επεμβάσεις.
Στο δεύτερο μέρος, η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε ένα σοβαρό λάθος στην άμυνα της Μπέτις, με τον Ραφίνια να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ, πριν η ομάδα του Ισκο μειώσει προσωρινά με εύστοχο πέναλτι, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε άμεσα με ένα εντυπωσιακό σουτ του Ζοάο Κανσέλο εκτός περιοχής, «κλειδώνοντας» τη νίκη και τη μοναδική αυτή επίδοση στο πρωτάθλημα.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο στιγμιότυπο της βραδιάς δεν ήταν αγωνιστικό. Στο 84ο λεπτό, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποθεώθηκε από το κοινό, γνωρίζοντας μια ιδιαίτερα συγκινητική αποχώρηση από το γήπεδο, σε μια στιγμή που σημάδεψε το φινάλε της βραδιάς.
Από το τιμ των επτά ομάδων που παλεύουν για την αποφυγή του υποβιβασμού, οι δύο εξασφάλισαν την παραμονή τους (Αλαβές, Σεβίλλη), ενώ άλλες πέντε θα δώσουν τη μάχη την 38η και τελευταία αγωνιστική. Οι «χαμένες» της βραδιάς ήταν οι Τζιρόνα και Μαγιόρκα, που μετά τις ήττες τους από Λεβάντε και Ατλέτικο Μαδρίτης, παρέμειναν στη διακεκαυμένη ζώνη και θεωρούνται οι επικρατέστερες για να ακολουθήσουν στη LaLiga 2 την πεσμένη Οβιέδο.
Στο ντέρμπι ουραγών η Λεβάντε έκανε τεράστιο βήμα παραμονής μετά το 2-0 επί της Μαγιόρκα.
Θρίλερ για παραμονή και ΕυρώπηΤο θρίλερ για την παραμονή στη LaLiga, αλλά και για το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» (Conference League) θα συνεχιστεί μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Διότι από το σημερινό κυρίως «μενού» της προτελευταίας... στροφής του πρωταθλήματος (37η αγωνιστική) ναι μεν κάποια πράγματα δείχνουν να ξεκαθαρίζουν, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο.
H Αλαβές με το «διπλό» στην έδρα της υποβιβασμένης, Οβιέδο, «κλείδωσε» και μαθηματικά την παραμονή της.
Η Σεβίλλη ηττήθηκε στην έδρα της από την Ρεάλ Μαδρίτης (0-1), αλλά και η επόμενη σεζόν θα την βρει στην κορυφαία κατηγορία, καθώς ευνοήθηκε από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.
Μάχη θα δώσει και η Οσασούνα, μετά την εντός έδρας ήττα που γνώρισε από την Εσπανιόλ. Οι Καταλανοί με το «διπλό» που πήραν εξασφάλισαν και μαθηματικά την παραμονή τους.
Βαθιά ανάσα και για την Ελτσε μετά το νικηφόρο 1-0 επί της Χετάφε (εκτός επικίνδυνης ζώνης).
Σε ότι αφορά την 7η θέση, που δίνει το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο», οι Ράγιο Βαγεκάνο και Βαλένθια πλησίασαν την Χετάφε και, πλέον, όλα θα κριθούν στο φινάλε, ενώ ούτε η Θέλτα έχει εξασφαλίσει ακόμη την έξοδο στο Europa League.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Θέλτα 1-1 (52' Ινάκι Γουίλιαμς - 4' Σβέντμπεργκ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-0 (21' Λούκμαν)
Έλτσε-Χετάφε 1-0 (19' Τσουστ)
Λεβάντε-Μαγιόρκα 2-0 (32' Εσπι, 87' Αριάγκα)
Οσασούνα-Εσπανιόλ 1-2 (49' Μουνιόθ - 27' Ρομέρο, 53' Γκαρσία)
Ράγιο Βαγεκάνο-Βιγιαρεάλ 2-0 (28' Καμέγιο, 47' Αλεμάο)
Οβιέδο-Αλαβές 0-1 (17' Μαρτίνες)
Σοσιεδάδ-Βαλένθια 3-4 (3' Μουνιόθ, 60' αυτ. Ταγγέρα, 63' Όσκαρσον - 8',90'+3 Γκουέρα, 22' Ντούρο, 89' Ροντρίγκες)
Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 (15' Βινίσιους)
Μπαρτσελόνα-Μπέτις 3-1 (28΄, 62΄ Ραφίνια, 74΄ Κανσέλο - 69΄ πεν. Ίσκο)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 37 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 94 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 83 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 69 -Champions League-
Ατλέτικο Μαδρίτης 69 -Champions League-
Μπέτις 57 -Champions League-
Θέλτα 51
Χετάφε 48
Ράγιο Βαγεκάνο 47
Βαλένθια 46
Ρεάλ Σοσιεδάδ 45 -Europa League-
Εσπανιόλ 45
Αθλέτικ Μπιλμπάο 45
Σεβίλλη 43
Αλαβές 43
Λεβάντε 42
Οσασούνα 42
Έλτσε 42
Τζιρόνα 40
Μαγιόρκα 39
Οβιέδο 29 -Υποβιβάστηκε-
