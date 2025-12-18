Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Αταμάν: Απόψε δείξαμε τη δύναμή μας, φανταστικός ο Ναν
Αταμάν: Απόψε δείξαμε τη δύναμή μας, φανταστικός ο Ναν
Το σχόλιο του Εργκίν Αταμάν για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο Παναθηναϊκός έφτασε στην 11η νίκη του στη Euroleague κερδίζοντας 93-82 την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ στην έδρα του.
Οι πράσινοι έκαναν σπουδαία εμφάνιση στο 2ο μέρος και ο Εργκίν Αταμάν έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα των παικτών του και ειδικά από εκείνη του Κέντρικ Ναν.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Δείξαμε τη δύναμή μας απόψε. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι με εξαιρετική άμυνα. Κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα, αλλά στη δεύτερη περίοδο χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, σκοράραμε μία φορά σε οκτώ σουτ και αυτοί σκόραραν με τον Μάλκομ σε αυτές τις καταστάσεις και επέστρεψαν. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε έξυπνα χρησιμοποιήσαμε καλά και τον Ναν. Ο Όσμαν έπαιξε πολύ καλά, βρίσκαμε τον σωστό παίκτη να σκοράρει, μερικές φορές τον Σλούκα μερικές φορές τον Όσμαν και πήραμε μία μεγάλη νίκη. Ο Γιούρτσεβεν έκανε καλή δουλειά στη ρακέτα. Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς, κερδίσαμε την πρωτοπόρο της EuroLeague και δείξαμε τη δύναμή μας».
Για τον Κέντρικ Ναν: «Ελπίζω να μην είναι έτσι η κατάσταση έτσι τώρα, να είναι τραυματίας. Πριν τη Φενέρ δεν έκανε προπόνηση, όυτε σήμερα το πρωί, γιατί είχε θέμα με τον αστράγαλό του. Είναι μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια που δεν ξεκίνησε, αλλά είναι φανταστικός παίκτης. Ένιωσε καλά, έπαιξε καλά και απόψε επιθετικά έπαιξε το παιχνίδι του, δεν είναι έκπληξη για εμάς».
Οι πράσινοι έκαναν σπουδαία εμφάνιση στο 2ο μέρος και ο Εργκίν Αταμάν έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα των παικτών του και ειδικά από εκείνη του Κέντρικ Ναν.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Δείξαμε τη δύναμή μας απόψε. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι με εξαιρετική άμυνα. Κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα, αλλά στη δεύτερη περίοδο χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, σκοράραμε μία φορά σε οκτώ σουτ και αυτοί σκόραραν με τον Μάλκομ σε αυτές τις καταστάσεις και επέστρεψαν. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε έξυπνα χρησιμοποιήσαμε καλά και τον Ναν. Ο Όσμαν έπαιξε πολύ καλά, βρίσκαμε τον σωστό παίκτη να σκοράρει, μερικές φορές τον Σλούκα μερικές φορές τον Όσμαν και πήραμε μία μεγάλη νίκη. Ο Γιούρτσεβεν έκανε καλή δουλειά στη ρακέτα. Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς, κερδίσαμε την πρωτοπόρο της EuroLeague και δείξαμε τη δύναμή μας».
Για τον Κέντρικ Ναν: «Ελπίζω να μην είναι έτσι η κατάσταση έτσι τώρα, να είναι τραυματίας. Πριν τη Φενέρ δεν έκανε προπόνηση, όυτε σήμερα το πρωί, γιατί είχε θέμα με τον αστράγαλό του. Είναι μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια που δεν ξεκίνησε, αλλά είναι φανταστικός παίκτης. Ένιωσε καλά, έπαιξε καλά και απόψε επιθετικά έπαιξε το παιχνίδι του, δεν είναι έκπληξη για εμάς».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα