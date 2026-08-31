29 χρόνια μετά τον θάνατο της Νταϊάνα ο «αντάρτης» του Μπάκιγχαμ επιστρέφει και ανάβει φωτιές στο παλάτι

Αλκοόλ, ναρκωτικά και κρίσεις πανικού

Ο λαμπερός γάμος

29 χρόνια μετά τον θάνατο της Νταϊάνα

Τα επόμενα χρόνια ο Χάρι ακολούθησε την εκπαίδευση που επέβαλε το πρωτόκολλο. Φοίτησε στο φημισμένο κολέγιο Ιτον και το 2004, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας του και το φιλανθρωπικό της έργο, επισκέφθηκε το Λεσότο και εργάστηκε εθελοντικά σε ορφανοτροφείο, ενώ μέχρι το 2015 υπηρέτησε στον βρετανικό Στρατό, με δύο θητείες στο Αφγανιστάν. Αφυπηρέτησε με τον βαθμό του λοχαγού.Η μέχρι τώρα πορεία του πρίγκιπα Χάρι στη δημόσια ζωή δείχνει πως, αν και μέλος της βασιλικής οικογένειας, δεν διστάζει να σπάσει το αυστηρό πρωτόκολλο που διέπει τον Οίκο των Ουίνδσορ με χειμαρρώδεις αποκαλύψεις τόσο για τους γαλαζοαίματους στενούς συγγενείς του όσο και για τον ίδιο.Παραβαίνοντας τον άγραφο κανόνα «Never explain, never complain» (ποτέ μην εξηγείς, ποτέ μην παραπονιέσαι), που τήρησε απαρέγκλιτα κατά τα 70 και πλέον έτη της βασιλείας της η εκλιπούσα γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, ο δευτερότοκος γιος του Καρόλου έχει αποκαλύψει πως υπήρξε χρήστης ουσιών, έπινε αλκοόλ και υπέφερε από κρίσεις πανικού.«Από τα 28 έως τα 32 μου χρόνια ήταν μια εφιαλτική περίοδος στη ζωή μου», είχε δηλώσει ο Χάρι τον Μάιο του 2021 στη σειρά ντοκιμαντέρ για την ψυχική υγεία «The Me You Can’t See», την οποία δημιούργησαν ο ίδιος και η Οπρα Γουίνφρεϊ για το Apple TV+. «Κάθε φορά που φορούσα ένα κοστούμι και μια γραβάτα... όταν έπρεπε να υπηρετήσω τον ρόλο, κοίταζα τον καθρέφτη και έλεγα “ας πάω”. Προτού ακόμα φύγω από το σπίτι με περιέλουζε ιδρώτας. Ημουν σε κατάσταση “κάνε κάτι ή κοπάνησέ τη”. Ηθελα να πίνω, ήθελα να παίρνω ναρκωτικά, ήθελα να προσπαθώ να κάνω πράγματα που θα με έκαναν να νιώθω λιγότερο όσα ένιωθα», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Χάρι, αποκαλύπτοντας έναν πρίγκιπα που πάθαινε κρίσεις πανικού όταν έπρεπε να παραστεί υποχρεωτικά σε δημόσιες εκδηλώσεις.Ο δούκας του Σάσεξ ανέφερε πως τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου έπινε το αλκοόλ μιας εβδομάδας, όχι επειδή απολάμβανε το ποτό, αλλά για να απομακρυνθεί από όσα τον απασχολούσαν. Οσο για τη βασιλική οικογένεια, ο Βρετανός γαλαζοαίματος είπε στην Οπρα πως κανείς δεν μιλούσε για τον θάνατο της μητέρας του και όλοι περίμεναν από εκείνον να αντιμετωπίσει μόνος την πίεση των μέσων ενημέρωσης και την ψυχική του δυσφορία.Στο ίδιο ντοκιμαντέρ ο Βρετανός πρίγκιπας ανέφερε πως ποτέ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί συναισθηματικά τον θάνατο της μητέρας του και παραδέχθηκε πως επί πολλά χρόνια είχε στραφεί στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά σε μια προσπάθεια να κρύψει τα συναισθήματά του.Το καλοκαίρι του 2016, η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέγκαν Μαρκλ επισκέφθηκε το Λονδίνο. Ενας κοινός φίλος του Χάρι και της Μέγκαν κανόνισε ένα ραντεβού στα τυφλά για το ζευγάρι σε μπαρ του Σόχο.Ηδη στην πρώτη συνάντησή τους, ο Βρετανός γαλαζοαίματος, που μέχρι τότε είχε τη φήμη του καρδιοκατακτητή, ένιωσε καταγοητευμένος από τη μελαχρινή Μέγκαν. Τον Μάιο του 2018 ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ.Τον Μάιο του 2019, απέκτησαν το πρώτο παιδί τους, τον Αρτσι Χάρισον Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ.Την ίδια περίοδο, όμως, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σύννεφα ανάμεσα στους Σάσεξ και τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Στις 8 Ιανουαρίου του 2020, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν με ανάρτησή τους στο Instagram ότι παραιτούνται από τον στενό πυρήνα της βασιλικής οικογένειας και πως επιθυμούν να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι.Ο Χάρι και η Μέγκαν μαζί με τον μικρό Αρτσι, μετά από σύντομη παραμονή στον Καναδά, ταξίδεψαν στις ΗΠΑ. Στις 4 Ιουνίου του 2021, ήρθε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, η Λίλιμπετ Νταϊάνα Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Ο πρίγκιπας Χάρι τίμησε τη μητέρα του αλλά και τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, της οποίας το υποκοριστικό ήταν Λίλιμπετ.Τον Ιανουάριο του 2023, κυκλοφόρησε η βιογραφία του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Spare» (ελληνικός τίτλος: Ρεζέρβα). Το βιβλίο έγραψε ο ίδιος ο δούκας του Σάσεξ σε συνεργασία με τον Αμερικανό δημοσιογράφο και συγγραφέα Τζ.Ρ. Μόρινγκερ. Στο βιβλίο, το οποίο προκάλεσε έναν ακόμα πονοκέφαλο στο παλάτι, ο πρίγκιπας αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, πως εκείνος και ο Γουίλιαμ δεν ήθελαν ο πατέρας τους να παντρευτεί την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.«Αν και ο Γουίλι κι εγώ του είπαμε να μην το κάνει, ο μπαμπάς προχώρησε. Του σφίξαμε το χέρι και του ευχηθήκαμε. Δεν κρατήσαμε κακία. Δεχθήκαμε πως τελικά θα ήταν με τη γυναίκα που αγαπούσε, τη γυναίκα που πάντα αγαπούσε», γράφει ο Χάρι για τη μητριά του.Φωτογραφίες: getty images / IDEAL IMAGE