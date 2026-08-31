29 χρόνια μετά τον θάνατο της Νταϊάνα ο «αντάρτης» του Μπάκιγχαμ επιστρέφει και ανάβει φωτιές στο παλάτι
29 χρόνια μετά τον θάνατο της Νταϊάνα ο «αντάρτης» του Μπάκιγχαμ επιστρέφει και ανάβει φωτιές στο παλάτι
Φωτιές άναψε η απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να επιστρέψουν στη Βρετανία - Ένας στους τρεις Βρετανούς δεν εγκρίνει την επιστροφή των Σάσεξ - Το σενάριο με τις δύο «αντίπαλες αυλές» που θα διχάσουν το Στέμμα, η επιθυμία του βασιλιά Καρόλου να βλέπει τα εγγόνια του και η σιωπή του Γουίλιαμ
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Είκοσι εννέα χρόνια μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, της «πριγκίπισσας του λαού», ο μικρότερος γιος της, ο Χάρι που συνόδευσε το φέρετρο της μητέρας του στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών, ταράζει για άλλη μία φορά τα ήρεμα νερά της μοναρχίας στη Γηραιά Αλβιώνα.
Ο «αντάρτης των βρετανικών ανακτόρων», έξι χρόνια μετά την παραίτησή του από τα βασιλικά καθήκοντα και την εγκατάστασή του στην Καλιφόρνια, επιστρέφει στη Βρετανία ταράζοντας ισορροπίες και δημιουργώντας νέες. Βασιλικοί συντάκτες, μάλιστα, εκτιμούν ότι η επιστροφή των Σάσεξ στο Λονδίνο θα δημιουργήσει δύο αυλές: αυτή του πρίγκιπα διαδόχου Γουίλιαμ και του «εφεδρικού», όπως ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του, Χάρι.
Η είδηση ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο προκάλεσε έκπληξη στους Βρετανούς. Σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων YouGov, το 33% των Βρετανών δεν εγκρίνει την επιστροφή των Σάσεξ, το 21% συμφωνεί, ενώ το 45% δήλωσε πως «δεν γνωρίζει». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20/8 σε δείγμα 5.810 ενήλικων Βρετανών.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι έχει ήδη βρει κατοικία έξω από το Λονδίνο, ενώ τα δύο παιδιά του έχουν γραφτεί σε σχολείο και τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν τα μαθήματα.
Καθώς ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ μετά το Megxit δεν ανήκουν στα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, δεν αναμένεται να τους παραχωρηθεί βασιλική κατοικία, ούτε βέβαια αναμένεται να εκτελούν δημόσια καθήκοντα.
Τον Ιούλιο, οι Σάσεξ με τα παιδιά τους είχαν επισκεφθεί τον βασιλιά Κάρολο στη βασιλική εξοχική κατοικία Highgrove House στο Γκλόστερσαϊρ. Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η βασίλισσα Καμίλα.
«Μακροπρόθεσμα, η επιστροφή των Σάσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να δημιουργήσει δύο “αντίπαλες αυλές”, του Γουίλιαμ και του Χάρι. Βραχυπρόθεσμα, ο Χάρι θα μπορέσει να εμβαθύνει την επαναπροσέγγισή του με τον πατέρα του. Και η παρουσία του στην πατρίδα θα δυσκολέψει τον αδελφό του να αποφύγει μια συμφιλίωση. Η απροσδόκητη επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν είναι πιθανό να εξοργίσει τον Γουίλιαμ», δήλωσε ο Χαντ στο πρακτορείο ειδήσεων Press Association.
Ο δούκας του Σάσεξ, πέμπτος στη διαδοχή του βρετανικού θρόνου μετά τον αδελφό και τα ανίψια του, δεν παραλείπει στις εκάστοτε συνεντεύξεις του να αναφέρεται στα ψυχικά τραύματα που του δημιούργησε ο ξαφνικός θάνατος της μητέρας του, όταν εκείνος ήταν μόλις 12 ετών και ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, 15 ετών.
Ο ξαφνικός θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα τον Αύγουστο του 1997, σε ηλικία μόλις 36 ετών, είχε βαθιά επίπτωση στον μικρό πρίγκιπα Χάρι. Η εικόνα του 12χρονου γαλαζοαίματου να βαδίζει πίσω από το φέρετρο της μητέρας του ανάμεσα στον πατέρα του, πρίγκιπα Κάρολο και τον θείο του, κόμη Σπένσερ, συγκίνησε τους Βρετανούς και έκανε τον μικρό Χάρι πολύ αγαπητό στον βρετανικό λαό. Ωστόσο, ο ίδιος έχει πει ότι «σε κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζητηθεί να περπατά πίσω από το φέρετρο της μητέρας του».
Ο «αντάρτης των βρετανικών ανακτόρων», έξι χρόνια μετά την παραίτησή του από τα βασιλικά καθήκοντα και την εγκατάστασή του στην Καλιφόρνια, επιστρέφει στη Βρετανία ταράζοντας ισορροπίες και δημιουργώντας νέες. Βασιλικοί συντάκτες, μάλιστα, εκτιμούν ότι η επιστροφή των Σάσεξ στο Λονδίνο θα δημιουργήσει δύο αυλές: αυτή του πρίγκιπα διαδόχου Γουίλιαμ και του «εφεδρικού», όπως ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του, Χάρι.
Η είδηση ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο προκάλεσε έκπληξη στους Βρετανούς. Σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων YouGov, το 33% των Βρετανών δεν εγκρίνει την επιστροφή των Σάσεξ, το 21% συμφωνεί, ενώ το 45% δήλωσε πως «δεν γνωρίζει». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20/8 σε δείγμα 5.810 ενήλικων Βρετανών.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι έχει ήδη βρει κατοικία έξω από το Λονδίνο, ενώ τα δύο παιδιά του έχουν γραφτεί σε σχολείο και τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν τα μαθήματα.
Καθώς ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ μετά το Megxit δεν ανήκουν στα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, δεν αναμένεται να τους παραχωρηθεί βασιλική κατοικία, ούτε βέβαια αναμένεται να εκτελούν δημόσια καθήκοντα.
Τον Ιούλιο, οι Σάσεξ με τα παιδιά τους είχαν επισκεφθεί τον βασιλιά Κάρολο στη βασιλική εξοχική κατοικία Highgrove House στο Γκλόστερσαϊρ. Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η βασίλισσα Καμίλα.
Καμία δήλωσηΤα βρετανικά Mέσα τονίζουν πως ο μονάρχης θα ήθελε να βλέπει τον γιο, τη νύφη και τα εγγόνια του σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δεν θα επέλθει καμία αλλαγή στο καθεστώς τους ως ιδιιωτών μετά την παραίτησή τους από τα επίσημα καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2020. Από την πλευρά του ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, δεν έχει κάνει καμία δήλωση για την επάνοδο του μικρότερου αδερφού του στη Βρετανία. Είναι γνωστό ότι υπάρχει βαθύ ρήγμα στις σχέσεις των δύο γαλαζοαίματων. Ομως, μετά την είδηση για την επιστροφή των Σάσεξ ο Πίτερ Χαντ, πρώην βασιλικός ανταποκριτής του BBC, εξέφρασε την ανησυχία πως η ρήξη αυτή θα γίνει ακόμα βαθύτερη.
«Μακροπρόθεσμα, η επιστροφή των Σάσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να δημιουργήσει δύο “αντίπαλες αυλές”, του Γουίλιαμ και του Χάρι. Βραχυπρόθεσμα, ο Χάρι θα μπορέσει να εμβαθύνει την επαναπροσέγγισή του με τον πατέρα του. Και η παρουσία του στην πατρίδα θα δυσκολέψει τον αδελφό του να αποφύγει μια συμφιλίωση. Η απροσδόκητη επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν είναι πιθανό να εξοργίσει τον Γουίλιαμ», δήλωσε ο Χαντ στο πρακτορείο ειδήσεων Press Association.
Ο δούκας του Σάσεξ, πέμπτος στη διαδοχή του βρετανικού θρόνου μετά τον αδελφό και τα ανίψια του, δεν παραλείπει στις εκάστοτε συνεντεύξεις του να αναφέρεται στα ψυχικά τραύματα που του δημιούργησε ο ξαφνικός θάνατος της μητέρας του, όταν εκείνος ήταν μόλις 12 ετών και ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, 15 ετών.
Ο ξαφνικός θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα τον Αύγουστο του 1997, σε ηλικία μόλις 36 ετών, είχε βαθιά επίπτωση στον μικρό πρίγκιπα Χάρι. Η εικόνα του 12χρονου γαλαζοαίματου να βαδίζει πίσω από το φέρετρο της μητέρας του ανάμεσα στον πατέρα του, πρίγκιπα Κάρολο και τον θείο του, κόμη Σπένσερ, συγκίνησε τους Βρετανούς και έκανε τον μικρό Χάρι πολύ αγαπητό στον βρετανικό λαό. Ωστόσο, ο ίδιος έχει πει ότι «σε κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζητηθεί να περπατά πίσω από το φέρετρο της μητέρας του».
Τα επόμενα χρόνια ο Χάρι ακολούθησε την εκπαίδευση που επέβαλε το πρωτόκολλο. Φοίτησε στο φημισμένο κολέγιο Ιτον και το 2004, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας του και το φιλανθρωπικό της έργο, επισκέφθηκε το Λεσότο και εργάστηκε εθελοντικά σε ορφανοτροφείο, ενώ μέχρι το 2015 υπηρέτησε στον βρετανικό Στρατό, με δύο θητείες στο Αφγανιστάν. Αφυπηρέτησε με τον βαθμό του λοχαγού.
Παραβαίνοντας τον άγραφο κανόνα «Never explain, never complain» (ποτέ μην εξηγείς, ποτέ μην παραπονιέσαι), που τήρησε απαρέγκλιτα κατά τα 70 και πλέον έτη της βασιλείας της η εκλιπούσα γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, ο δευτερότοκος γιος του Καρόλου έχει αποκαλύψει πως υπήρξε χρήστης ουσιών, έπινε αλκοόλ και υπέφερε από κρίσεις πανικού.
«Από τα 28 έως τα 32 μου χρόνια ήταν μια εφιαλτική περίοδος στη ζωή μου», είχε δηλώσει ο Χάρι τον Μάιο του 2021 στη σειρά ντοκιμαντέρ για την ψυχική υγεία «The Me You Can’t See», την οποία δημιούργησαν ο ίδιος και η Οπρα Γουίνφρεϊ για το Apple TV+. «Κάθε φορά που φορούσα ένα κοστούμι και μια γραβάτα... όταν έπρεπε να υπηρετήσω τον ρόλο, κοίταζα τον καθρέφτη και έλεγα “ας πάω”. Προτού ακόμα φύγω από το σπίτι με περιέλουζε ιδρώτας. Ημουν σε κατάσταση “κάνε κάτι ή κοπάνησέ τη”. Ηθελα να πίνω, ήθελα να παίρνω ναρκωτικά, ήθελα να προσπαθώ να κάνω πράγματα που θα με έκαναν να νιώθω λιγότερο όσα ένιωθα», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Χάρι, αποκαλύπτοντας έναν πρίγκιπα που πάθαινε κρίσεις πανικού όταν έπρεπε να παραστεί υποχρεωτικά σε δημόσιες εκδηλώσεις.
Ο δούκας του Σάσεξ ανέφερε πως τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου έπινε το αλκοόλ μιας εβδομάδας, όχι επειδή απολάμβανε το ποτό, αλλά για να απομακρυνθεί από όσα τον απασχολούσαν. Οσο για τη βασιλική οικογένεια, ο Βρετανός γαλαζοαίματος είπε στην Οπρα πως κανείς δεν μιλούσε για τον θάνατο της μητέρας του και όλοι περίμεναν από εκείνον να αντιμετωπίσει μόνος την πίεση των μέσων ενημέρωσης και την ψυχική του δυσφορία.
Στο ίδιο ντοκιμαντέρ ο Βρετανός πρίγκιπας ανέφερε πως ποτέ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί συναισθηματικά τον θάνατο της μητέρας του και παραδέχθηκε πως επί πολλά χρόνια είχε στραφεί στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά σε μια προσπάθεια να κρύψει τα συναισθήματά του.
Ηδη στην πρώτη συνάντησή τους, ο Βρετανός γαλαζοαίματος, που μέχρι τότε είχε τη φήμη του καρδιοκατακτητή, ένιωσε καταγοητευμένος από τη μελαχρινή Μέγκαν. Τον Μάιο του 2018 ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ.
Τον Μάιο του 2019, απέκτησαν το πρώτο παιδί τους, τον Αρτσι Χάρισον Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ.
Την ίδια περίοδο, όμως, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σύννεφα ανάμεσα στους Σάσεξ και τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Στις 8 Ιανουαρίου του 2020, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν με ανάρτησή τους στο Instagram ότι παραιτούνται από τον στενό πυρήνα της βασιλικής οικογένειας και πως επιθυμούν να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι.
Ο Χάρι και η Μέγκαν μαζί με τον μικρό Αρτσι, μετά από σύντομη παραμονή στον Καναδά, ταξίδεψαν στις ΗΠΑ. Στις 4 Ιουνίου του 2021, ήρθε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, η Λίλιμπετ Νταϊάνα Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Ο πρίγκιπας Χάρι τίμησε τη μητέρα του αλλά και τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, της οποίας το υποκοριστικό ήταν Λίλιμπετ.
Τον Ιανουάριο του 2023, κυκλοφόρησε η βιογραφία του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Spare» (ελληνικός τίτλος: Ρεζέρβα). Το βιβλίο έγραψε ο ίδιος ο δούκας του Σάσεξ σε συνεργασία με τον Αμερικανό δημοσιογράφο και συγγραφέα Τζ.Ρ. Μόρινγκερ. Στο βιβλίο, το οποίο προκάλεσε έναν ακόμα πονοκέφαλο στο παλάτι, ο πρίγκιπας αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, πως εκείνος και ο Γουίλιαμ δεν ήθελαν ο πατέρας τους να παντρευτεί την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.
«Αν και ο Γουίλι κι εγώ του είπαμε να μην το κάνει, ο μπαμπάς προχώρησε. Του σφίξαμε το χέρι και του ευχηθήκαμε. Δεν κρατήσαμε κακία. Δεχθήκαμε πως τελικά θα ήταν με τη γυναίκα που αγαπούσε, τη γυναίκα που πάντα αγαπούσε», γράφει ο Χάρι για τη μητριά του.
Φωτογραφίες: getty images / IDEAL IMAGE
Αλκοόλ, ναρκωτικά και κρίσεις πανικούΗ μέχρι τώρα πορεία του πρίγκιπα Χάρι στη δημόσια ζωή δείχνει πως, αν και μέλος της βασιλικής οικογένειας, δεν διστάζει να σπάσει το αυστηρό πρωτόκολλο που διέπει τον Οίκο των Ουίνδσορ με χειμαρρώδεις αποκαλύψεις τόσο για τους γαλαζοαίματους στενούς συγγενείς του όσο και για τον ίδιο.
Παραβαίνοντας τον άγραφο κανόνα «Never explain, never complain» (ποτέ μην εξηγείς, ποτέ μην παραπονιέσαι), που τήρησε απαρέγκλιτα κατά τα 70 και πλέον έτη της βασιλείας της η εκλιπούσα γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, ο δευτερότοκος γιος του Καρόλου έχει αποκαλύψει πως υπήρξε χρήστης ουσιών, έπινε αλκοόλ και υπέφερε από κρίσεις πανικού.
«Από τα 28 έως τα 32 μου χρόνια ήταν μια εφιαλτική περίοδος στη ζωή μου», είχε δηλώσει ο Χάρι τον Μάιο του 2021 στη σειρά ντοκιμαντέρ για την ψυχική υγεία «The Me You Can’t See», την οποία δημιούργησαν ο ίδιος και η Οπρα Γουίνφρεϊ για το Apple TV+. «Κάθε φορά που φορούσα ένα κοστούμι και μια γραβάτα... όταν έπρεπε να υπηρετήσω τον ρόλο, κοίταζα τον καθρέφτη και έλεγα “ας πάω”. Προτού ακόμα φύγω από το σπίτι με περιέλουζε ιδρώτας. Ημουν σε κατάσταση “κάνε κάτι ή κοπάνησέ τη”. Ηθελα να πίνω, ήθελα να παίρνω ναρκωτικά, ήθελα να προσπαθώ να κάνω πράγματα που θα με έκαναν να νιώθω λιγότερο όσα ένιωθα», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Χάρι, αποκαλύπτοντας έναν πρίγκιπα που πάθαινε κρίσεις πανικού όταν έπρεπε να παραστεί υποχρεωτικά σε δημόσιες εκδηλώσεις.
Ο δούκας του Σάσεξ ανέφερε πως τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου έπινε το αλκοόλ μιας εβδομάδας, όχι επειδή απολάμβανε το ποτό, αλλά για να απομακρυνθεί από όσα τον απασχολούσαν. Οσο για τη βασιλική οικογένεια, ο Βρετανός γαλαζοαίματος είπε στην Οπρα πως κανείς δεν μιλούσε για τον θάνατο της μητέρας του και όλοι περίμεναν από εκείνον να αντιμετωπίσει μόνος την πίεση των μέσων ενημέρωσης και την ψυχική του δυσφορία.
Στο ίδιο ντοκιμαντέρ ο Βρετανός πρίγκιπας ανέφερε πως ποτέ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί συναισθηματικά τον θάνατο της μητέρας του και παραδέχθηκε πως επί πολλά χρόνια είχε στραφεί στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά σε μια προσπάθεια να κρύψει τα συναισθήματά του.
Ο λαμπερός γάμοςΤο καλοκαίρι του 2016, η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέγκαν Μαρκλ επισκέφθηκε το Λονδίνο. Ενας κοινός φίλος του Χάρι και της Μέγκαν κανόνισε ένα ραντεβού στα τυφλά για το ζευγάρι σε μπαρ του Σόχο.
Ηδη στην πρώτη συνάντησή τους, ο Βρετανός γαλαζοαίματος, που μέχρι τότε είχε τη φήμη του καρδιοκατακτητή, ένιωσε καταγοητευμένος από τη μελαχρινή Μέγκαν. Τον Μάιο του 2018 ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ.
Τον Μάιο του 2019, απέκτησαν το πρώτο παιδί τους, τον Αρτσι Χάρισον Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ.
Την ίδια περίοδο, όμως, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σύννεφα ανάμεσα στους Σάσεξ και τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Στις 8 Ιανουαρίου του 2020, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν με ανάρτησή τους στο Instagram ότι παραιτούνται από τον στενό πυρήνα της βασιλικής οικογένειας και πως επιθυμούν να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι.
Ο Χάρι και η Μέγκαν μαζί με τον μικρό Αρτσι, μετά από σύντομη παραμονή στον Καναδά, ταξίδεψαν στις ΗΠΑ. Στις 4 Ιουνίου του 2021, ήρθε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, η Λίλιμπετ Νταϊάνα Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Ο πρίγκιπας Χάρι τίμησε τη μητέρα του αλλά και τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, της οποίας το υποκοριστικό ήταν Λίλιμπετ.
Τον Ιανουάριο του 2023, κυκλοφόρησε η βιογραφία του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Spare» (ελληνικός τίτλος: Ρεζέρβα). Το βιβλίο έγραψε ο ίδιος ο δούκας του Σάσεξ σε συνεργασία με τον Αμερικανό δημοσιογράφο και συγγραφέα Τζ.Ρ. Μόρινγκερ. Στο βιβλίο, το οποίο προκάλεσε έναν ακόμα πονοκέφαλο στο παλάτι, ο πρίγκιπας αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, πως εκείνος και ο Γουίλιαμ δεν ήθελαν ο πατέρας τους να παντρευτεί την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.
«Αν και ο Γουίλι κι εγώ του είπαμε να μην το κάνει, ο μπαμπάς προχώρησε. Του σφίξαμε το χέρι και του ευχηθήκαμε. Δεν κρατήσαμε κακία. Δεχθήκαμε πως τελικά θα ήταν με τη γυναίκα που αγαπούσε, τη γυναίκα που πάντα αγαπούσε», γράφει ο Χάρι για τη μητριά του.
Φωτογραφίες: getty images / IDEAL IMAGE
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