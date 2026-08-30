Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Viral βίντεο από την Κρήτη: Ο Μπάλος «βουλιάζει» από επισκέπτες, δείτε τον απίστευτο συνωστισμό
Viral βίντεο από την Κρήτη: Ο Μπάλος «βουλιάζει» από επισκέπτες, δείτε τον απίστευτο συνωστισμό
Το βίντεο δείχνει την τεράστια προσέλευση επισκεπτών που φτάνουν στην παραλία - Πάνω από 892.000 προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Μία διαφορετική εικόνα του διάσημου Μπάλου Χανίων προβάλλει ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral, ξεπερνώντας μέσα σε δύο ημέρες πάνω από 892.000 προβολές.
Τα πλάνα δείχνουν τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών που έφταναν με πλοίο στην εμβληματική παραλία με τα γαλαζοπράσινα νερά, την ίδια στιγμή που τουρίστες περίμεναν να επιβιβαστούν σε αυτό.
Αν και η ουρά είναι μεγάλη, ο χρήστης που δημοσίευσε το βίντεο, βάζοντας μουσική από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, παραδέχεται ότι παρά τον συνωστισμό, το σημείο παραμένει εξαιρετικό, με άλλους να αναφέρουν ότι έχουν βιώσει ανάλογα σκηνικά και άλλες ημέρες.
Τα πλάνα δείχνουν τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών που έφταναν με πλοίο στην εμβληματική παραλία με τα γαλαζοπράσινα νερά, την ίδια στιγμή που τουρίστες περίμεναν να επιβιβαστούν σε αυτό.
Αν και η ουρά είναι μεγάλη, ο χρήστης που δημοσίευσε το βίντεο, βάζοντας μουσική από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, παραδέχεται ότι παρά τον συνωστισμό, το σημείο παραμένει εξαιρετικό, με άλλους να αναφέρουν ότι έχουν βιώσει ανάλογα σκηνικά και άλλες ημέρες.
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