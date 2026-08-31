Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών από σήμερα με πάνω από 1.600 προϊόντα και ελάφρυνση έως 30%, ποια μπαίνουν στη λίστα

Πώς θα τα αναγνωρίζουμε, γιατί το ίδιο προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική μείωση ανά αλυσίδα και πόσο θα διαρκέσουν οι χαμηλότερες τιμές - Σήμερα ανακοινώνονται τα τελικά στοιχεία