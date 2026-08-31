Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
US Open: Την Τρίτη στις 18:00 η πρεμιέρα της Σάκκαρη
US Open: Την Τρίτη στις 18:00 η πρεμιέρα της Σάκκαρη
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης
Είκοσι τέσσερις ώρες μετά την πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, η Μαρία Σάκκαρη αρχίζει τη δική της πορεία στο US Open, αντιμετωπίζοντας την Τρίτη (1/9) την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι.
Η αναμέτρηση της Σάκκαρη με τη Μοντγκόμερι θα είναι η πρώτη του προγράμματος στο court 12 και θα αρχίσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας.
Η 22χρονη Αμερικανίδα, Νο.187 στην παγκόσμια κατάταξη, εξασφάλισε την παρουσία της στο κυρίως ταμπλό μέσα από τα προκριματικά.
Αυτή θα είναι η τρίτη συμμετοχή της Μοντγκόμερι στο κυρίως ταμπλό του US Open, καθώς είχε αγωνιστεί επίσης στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης το 2020 και το 2023.
Κορυφαία στιγμή της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στη Νέα Υόρκη παραμένει η πορεία της μέχρι τα ημιτελικά το 2021, όταν είχε αντιμετωπίσει την Έμμα Ραντουκάνου, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε τον τίτλο.
Η νικήτρια της αναμέτρησης Σάκκαρη - Μοντγκόμερι θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπτσεβα και τη Γερμανίδα Έλα Σέιντελ, Νο.124 στην παγκόσμια κατάταξη.
Η αναμέτρηση της Σάκκαρη με τη Μοντγκόμερι θα είναι η πρώτη του προγράμματος στο court 12 και θα αρχίσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας.
Η 22χρονη Αμερικανίδα, Νο.187 στην παγκόσμια κατάταξη, εξασφάλισε την παρουσία της στο κυρίως ταμπλό μέσα από τα προκριματικά.
Αυτή θα είναι η τρίτη συμμετοχή της Μοντγκόμερι στο κυρίως ταμπλό του US Open, καθώς είχε αγωνιστεί επίσης στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης το 2020 και το 2023.
Η 12η παρουσία της Σάκκαρη στο US OpenΓια τη Μαρία Σάκκαρη αυτή θα είναι η 12η συμμετοχή της στο US Open.
Κορυφαία στιγμή της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στη Νέα Υόρκη παραμένει η πορεία της μέχρι τα ημιτελικά το 2021, όταν είχε αντιμετωπίσει την Έμμα Ραντουκάνου, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε τον τίτλο.
Η νικήτρια της αναμέτρησης Σάκκαρη - Μοντγκόμερι θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπτσεβα και τη Γερμανίδα Έλα Σέιντελ, Νο.124 στην παγκόσμια κατάταξη.
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