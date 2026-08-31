US Open: Την Τρίτη στις 18:00 η πρεμιέρα της Σάκκαρη
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη US OPEN

US Open: Την Τρίτη στις 18:00 η πρεμιέρα της Σάκκαρη

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης

US Open: Την Τρίτη στις 18:00 η πρεμιέρα της Σάκκαρη
Είκοσι τέσσερις ώρες μετά την πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, η Μαρία Σάκκαρη αρχίζει τη δική της πορεία στο US Open, αντιμετωπίζοντας την Τρίτη (1/9) την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι.

Η αναμέτρηση της Σάκκαρη με τη Μοντγκόμερι θα είναι η πρώτη του προγράμματος στο court 12 και θα αρχίσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Η 22χρονη Αμερικανίδα, Νο.187 στην παγκόσμια κατάταξη, εξασφάλισε την παρουσία της στο κυρίως ταμπλό μέσα από τα προκριματικά.

Αυτή θα είναι η τρίτη συμμετοχή της Μοντγκόμερι στο κυρίως ταμπλό του US Open, καθώς είχε αγωνιστεί επίσης στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης το 2020 και το 2023.

Η 12η παρουσία της Σάκκαρη στο US Open

Για τη Μαρία Σάκκαρη αυτή θα είναι η 12η συμμετοχή της στο US Open.

Κορυφαία στιγμή της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στη Νέα Υόρκη παραμένει η πορεία της μέχρι τα ημιτελικά το 2021, όταν είχε αντιμετωπίσει την Έμμα Ραντουκάνου, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε τον τίτλο.

Η νικήτρια της αναμέτρησης Σάκκαρη - Μοντγκόμερι θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπτσεβα και τη Γερμανίδα Έλα Σέιντελ, Νο.124 στην παγκόσμια κατάταξη.

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