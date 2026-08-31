Ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Κερύνειας: Τι κατέθεσε ο καπετάνιος του «Filo Jet» – 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι
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Ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Κερύνειας: Τι κατέθεσε ο καπετάνιος του «Filo Jet» – 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι

Ο καπετάνιος υποστήριξε ότι το μπροστινό τμήμα του πλοίου αποκολλήθηκε λόγω των κυμάτων – Στο δικαστήριο μέλη του πληρώματος και εργαζόμενος της εταιρείας

Ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Κερύνειας: Τι κατέθεσε ο καπετάνιος του «Filo Jet» – 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι
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Στο δικαστήριο οδηγήθηκαν ο καπετάνιος, επτά μέλη του πληρώματος και ένας εργαζόμενος της εταιρείας μετά τη ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Κερύνειας, όπου η ανατροπή του επιβατηγού πλοίου «Filo Jet» είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνοουμένων.

Η δικαστική διαδικασία για το δυστύχημα άρχισε μετά την ανατροπή του ταχύπλοου επιβατηγού πλοίου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ του λιμανιού της Κερύνειας και του λιμανιού Τασουτζού στη Μερσίνη.

Το «Filo Jet» είχε αναχωρήσει το μεσημέρι της Κυριακής από την Κερύνεια όταν, λίγο αργότερα, άρχισε να εισρέει νερό στο μπροστινό τμήμα του.



Ο καπετάνιος Μ.Ο., επτά μέλη του πληρώματος και ένας εργαζόμενος της εταιρείας, οι οποίοι είχαν τεθεί υπό κράτηση, οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Κερύνειας.

Μετά την εξακρίβωση των στοιχείων τους, ο δικαστής ζήτησε να οδηγηθούν ενώπιον του δικαστηρίου ακόμη επτά άτομα, τα οποία αναζητούνται στο πλαίσιο της έρευνας για το αδίκημα της «πρόκλησης θανάτου από αμέλεια».


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Τι υποστήριξε ο καπετάνιος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τη Hurryiet, η κατάθεση του καπετάνιου και των μελών του πληρώματος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν ενώπιον του δικαστηρίου, τα ισχυρά κύματα προκάλεσαν την αποκόλληση του μπροστινού τμήματος του πλοίου, γεγονός που οδήγησε στην ανατροπή του.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι, με βάση τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα που να εμπόδιζε τον απόπλου του πλοίου.



Όπως ισχυρίστηκαν, και από πλευράς πιστοποιήσεων το «Filo Jet» διέθετε τις απαιτούμενες άδειες τόσο για την εκτέλεση του δρομολογίου όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Το δικαστήριο ζήτησε να συγκεντρωθούν όλα τα τεχνικά δεδομένα που σχετίζονται με το δυστύχημα, να ληφθούν καταθέσεις από μάρτυρες και να εξακριβωθεί εάν έχει κινηθεί αντίστοιχη έρευνα στην Τουρκία. Παράλληλα, έδωσε εντολή να συγκεντρωθούν όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία

Το «Filo Jet», ένα ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε τη γραμμή Κερύνεια - Τασουτζού, αναχώρησε από το λιμάνι της Κερύνειας το μεσημέρι της Κυριακής.

Λίγο μετά τον απόπλου, το πλοίο άρχισε να βάζει νερά από το μπροστινό τμήμα του και επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι της Κερύνειας. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας επιστροφής, ωστόσο, ανατράπηκε.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 241 άνθρωποι διασώθηκαν, οκτώ έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνοουμένων συνεχίζονται.
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