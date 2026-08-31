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Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο: Ανοίγει ο Εθνικός Διάλογος για το σχολείο του αύριο
Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο: Ανοίγει ο Εθνικός Διάλογος για το σχολείο του αύριο
Στις 2 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών η εκδήλωση «Από τον μαθητή του σήμερα στον πολίτη του αύριο» – Μαθητές και εκπαιδευτικοί στον ίδιο διάλογο με κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας
Το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, το σχολείο που αλλάζει, οι δεξιότητες που θα χρειάζονται οι μαθητές τα επόμενα χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση, οι νέες εκπαιδευτικές διαδρομές και οι ίσες ευκαιρίες για κάθε παιδί βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης συζήτησης, που ανοίγει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
«Από τον μαθητή του σήμερα στον πολίτη του αύριο», σηματοδοτώντας την επόμενη φάση του Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί, στελέχη της εκπαίδευσης και προσωπικότητες με σημαντική διεθνή εμπειρία συναντώνται σε έναν διάλογο που ξεκινά από ένα απλό αλλά καθοριστικό ερώτημα: τι σχολείο θέλουμε για τα παιδιά μας και τι πρέπει να τους προσφέρει, ώστε να είναι έτοιμα για έναν κόσμο που αλλάζει;
Η συζήτηση ξεκινά από την καθημερινή εμπειρία μέσα στο σχολείο και φτάνει στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας: από το περιεχόμενο της μάθησης και τις σύγχρονες σχολικές υποδομές έως την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις δεξιότητες, την επαγγελματική εκπαίδευση και τη δημιουργία ενός σχολείου που δίνει σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να αναπτύξει τις ικανότητές του και να πετύχει.
Στο επίκεντρο βρίσκονται η φιλοσοφία και η μεθοδολογία του διαλόγου, η επιστημονική εργασία που έχει ήδη προηγηθεί, η αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και, κυρίως, η διεύρυνση της συζήτησης με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας.
Ο διάλογος ανοίγει χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, με στόχο οι αλλαγές για το Λύκειο να οικοδομηθούν πάνω στην επιστημονική τεκμηρίωση, στην εμπειρία των ανθρώπων που ζουν καθημερινά το σχολείο και στη μεγαλύτερη δυνατή σύνθεση απόψεων.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ο Andreas Schleicher, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), παρεμβαίνει στη συζήτηση για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει και τη σημασία του νέου Εθνικού Απολυτηρίου.
Ο Bill Maxwell, Lead Expert της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Director of Education της Σκωτίας, πραγματοποιεί κεντρική ομιλία με θέμα «Evidence, Dialogue and Trust: Building Sustainable Education Reform», θέτοντας στο επίκεντρο την τεκμηρίωση, τον διάλογο και την εμπιστοσύνη ως προϋποθέσεις για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με διάρκεια.
Τέσσερις βασικές θεματικές συνθέτουν την εικόνα του σχολείου της επόμενης ημέρας:
«Από τον μαθητή του σήμερα στον πολίτη του αύριο», σηματοδοτώντας την επόμενη φάση του Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο.
Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στο Ωδείο Αθηνών, πραγματοποιείται η εκδήλωση
Μαθητές και εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί, στελέχη της εκπαίδευσης και προσωπικότητες με σημαντική διεθνή εμπειρία συναντώνται σε έναν διάλογο που ξεκινά από ένα απλό αλλά καθοριστικό ερώτημα: τι σχολείο θέλουμε για τα παιδιά μας και τι πρέπει να τους προσφέρει, ώστε να είναι έτοιμα για έναν κόσμο που αλλάζει;
Η συζήτηση ξεκινά από την καθημερινή εμπειρία μέσα στο σχολείο και φτάνει στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας: από το περιεχόμενο της μάθησης και τις σύγχρονες σχολικές υποδομές έως την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις δεξιότητες, την επαγγελματική εκπαίδευση και τη δημιουργία ενός σχολείου που δίνει σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να αναπτύξει τις ικανότητές του και να πετύχει.
Στο επίκεντρο το Νέο Λύκειο και το Εθνικό ΑπολυτήριοΞεχωριστή ενότητα της εκδήλωσης είναι αφιερωμένη στον Εθνικό Διάλογο για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, με τη συμμετοχή του Προέδρου και μελών της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου.
Στο επίκεντρο βρίσκονται η φιλοσοφία και η μεθοδολογία του διαλόγου, η επιστημονική εργασία που έχει ήδη προηγηθεί, η αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και, κυρίως, η διεύρυνση της συζήτησης με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας.
Ο διάλογος ανοίγει χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, με στόχο οι αλλαγές για το Λύκειο να οικοδομηθούν πάνω στην επιστημονική τεκμηρίωση, στην εμπειρία των ανθρώπων που ζουν καθημερινά το σχολείο και στη μεγαλύτερη δυνατή σύνθεση απόψεων.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ο Andreas Schleicher, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), παρεμβαίνει στη συζήτηση για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει και τη σημασία του νέου Εθνικού Απολυτηρίου.
Ο Bill Maxwell, Lead Expert της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Director of Education της Σκωτίας, πραγματοποιεί κεντρική ομιλία με θέμα «Evidence, Dialogue and Trust: Building Sustainable Education Reform», θέτοντας στο επίκεντρο την τεκμηρίωση, τον διάλογο και την εμπιστοσύνη ως προϋποθέσεις για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με διάρκεια.
Τέσσερις μεγάλες συζητήσεις για το σχολείο της επόμενης ημέραςΗ εκδήλωση ανοίγει τη συζήτηση πολύ πέρα από το εξεταστικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας το σχολείο ως ένα ενιαίο περιβάλλον μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και δημιουργίας ευκαιριών.
Τέσσερις βασικές θεματικές συνθέτουν την εικόνα του σχολείου της επόμενης ημέρας:
«Το σχολείο που εμπνέει» – Υποδομές και μαθησιακό περιβάλλον.
«Η μάθηση που προετοιμάζει για το αύριο» – Προγράμματα Σπουδών, δεξιότητες και Τεχνητή Νοημοσύνη.
«Πολλαπλές διαδρομές προς την επιτυχία» – Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και σύνδεση της εκπαίδευσης με τη ζωή και την εργασία.
«Ένα σχολείο για κάθε παιδί» – Συμπερίληψη, εκπαιδευτικοί και ίσες ευκαιρίες.
Στη διεθνή διάσταση της συζήτησης συμβάλλει επίσης η Pia Ahrenkilde Hansen, Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με παρέμβαση για την εκπαίδευση ως στρατηγική επένδυση για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Ο Olli-Pekka Heinonen, Γενικός Διευθυντής του International Baccalaureate (IB) και πρώην Υπουργός Παιδείας της Φινλανδίας, συμμετέχει στη συζήτηση για το πώς προετοιμάζουμε τα παιδιά για τη ζωή και την εργασία ως πολίτες σε έναν κόσμο που αλλάζει.
Την εκδήλωση θα κλείσει η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, με κεντρικό μήνυμα:
«Ο μαθητής του αύριο ξεκινά σήμερα».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών, με ώρα έναρξης στις 18:00 και ώρα προσέλευσης και εγγραφών από τις 17:00.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης απαιτείται εγγραφή.
Εγγραφές:
Δηλώστε συμμετοχή στην εκδήλωση «Από τον μαθητή του σήμερα στον πολίτη του αύριο»
https://www.minedu.gov.gr/site/70720-28-08-26-neo-lykeio-kai-ethniko-apolyterio-anoigei-o-ethnikos-dialogos-gia-to-scholeio-tou-aurio
«Η μάθηση που προετοιμάζει για το αύριο» – Προγράμματα Σπουδών, δεξιότητες και Τεχνητή Νοημοσύνη.
«Πολλαπλές διαδρομές προς την επιτυχία» – Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και σύνδεση της εκπαίδευσης με τη ζωή και την εργασία.
«Ένα σχολείο για κάθε παιδί» – Συμπερίληψη, εκπαιδευτικοί και ίσες ευκαιρίες.
Στη διεθνή διάσταση της συζήτησης συμβάλλει επίσης η Pia Ahrenkilde Hansen, Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με παρέμβαση για την εκπαίδευση ως στρατηγική επένδυση για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Ο Olli-Pekka Heinonen, Γενικός Διευθυντής του International Baccalaureate (IB) και πρώην Υπουργός Παιδείας της Φινλανδίας, συμμετέχει στη συζήτηση για το πώς προετοιμάζουμε τα παιδιά για τη ζωή και την εργασία ως πολίτες σε έναν κόσμο που αλλάζει.
Την εκδήλωση θα κλείσει η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, με κεντρικό μήνυμα:
«Ο μαθητής του αύριο ξεκινά σήμερα».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών, με ώρα έναρξης στις 18:00 και ώρα προσέλευσης και εγγραφών από τις 17:00.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης απαιτείται εγγραφή.
Εγγραφές:
Δηλώστε συμμετοχή στην εκδήλωση «Από τον μαθητή του σήμερα στον πολίτη του αύριο»
https://www.minedu.gov.gr/site/70720-28-08-26-neo-lykeio-kai-ethniko-apolyterio-anoigei-o-ethnikos-dialogos-gia-to-scholeio-tou-aurio
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