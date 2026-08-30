Σε μεγάλα κέφια η Ρεάλ 4-0 την Μάλαγα, «5άρα» η Γιουνάιτεντ, διπλό της Κόμο στη Νάπολη με υπογραφή Δουβίκα, δείτε γκολ από την Ευρώπη
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Σε μεγάλα κέφια η Ρεάλ 4-0 την Μάλαγα, «5άρα» η Γιουνάιτεντ, διπλό της Κόμο στη Νάπολη με υπογραφή Δουβίκα, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Τσέλσι 4-3 τη Μπράιτον, η Λιντς 1-1 με την Μπρέντφορντ, η Φράιμπουργκ 4-1 τη Βέρντερ, η Κόμο 2-1 τη Νάπολι με σκόρερ Δουβίκα

Σε μεγάλα κέφια η Ρεάλ 4-0 την Μάλαγα, «5άρα» η Γιουνάιτεντ, διπλό της Κόμο στη Νάπολη με υπογραφή Δουβίκα, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Το δύο στα δύο έκανε η Τσέλσι στην Premier League αφού επικράτησε σε ένα τρελό ματς με 4-3 της Μπράιτον που είχε τον Μπάμπη Κωστούλα στη βασική ενδεκάδα, έχοντας συμμετοχή και στο πρώτο γκολ των γλάρων.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα με το εμφατικό 5-2 κόντρα στην Ίπσουιτς, με χατ τρικ του Μπρούνο Φερντάντες. Λιντς και Μπρέντφορντ έμειναν στο 1-1, ενώ η Σάντερλαντ επικράτησε 1-0 της Φούλαμ.

Στη La Liga η Ρεάλ συνεχίζει με το απόλυτο, διέλυσε 4-0 την Μάλαγα με σόου του Μπέλιγχαμ.

Στη Bundesliga η Φράιμπουργκ, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, διέσυρε 4-1 τη Βέρντερ, ενώ η Άουγκσμπουργκ νίκησε εύκολα 3-0 τη νεοφερμένη Σάλκε

Στη Serie A η Κόμο επικράτησε με 2-1 της Νάπολι με τον Δουβίκα να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ. 



Premier League (2η αγωνιστική)

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι: 1-4 (MD2, 28/08/2026)

Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 (60' Ίσακ, 80' Μουνιόθ - 24' Εντογιέ, 70' πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)

Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ: 2-2 (MD 2, 29/08/2026)
Κλείσιμο

Μπόρνμουθ - Έβερτον 1-1 (41΄ Σκοτ - 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)

Μπόρνμουθ - Έβερτον: 1-1 (MD 2, 29/08/2026)

Κόβεντρι - Χαλ 0-1 (82΄ Μίλαρ)

Κόβεντρι - Χαλ: 0-1 (MD 2, 29/08/2026)

Τότεναμ - Νιούκαστλ 0-2 ( 62' Ελάνγκα, 72' Γουισά)

Τότεναμ - Νιούκαστλ: 0-2 (MD 2, 29/08/2026)

Τσέλσι - Μπράιτον 4-3 (4΄ Λάβια, 14΄ Νέτο, 32΄ Ζοάο Πέδρο, 74΄ Πάλμερ - 36΄ Γιαλκουγιέ, 63΄ αυτ. Ζοάο Πέδρο, 90΄+6΄ Γκρος)

Τσέλσι - Μπράιτον: 4-3 (MD 2, 30/08/2026)

Λιντς - Μπρέντφορντ 1-1 (79΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 41΄ Σάντε)

Λιντς – Μπρέντφορντ: 1-1 (MD 2, 30/08/2026)

Σάντερλαντ - Φούλαμ 1-0 (75΄ Ιζιντόρ)

Σάντερλαντ - Φούλαμ: 1-0 (MD 2, 30/08/2026)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 5-2 (40΄, 61΄ πεν., 68΄ Φερνάντες, 56΄ αυτ. Γκριβς, 82΄ Μπουμό - 29΄ Ντέιβις, 90΄+1΄ Άκπομ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς: 5-2 (MD 2, 30/08/2026)

Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08



Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 6

Χαλ 6

Τσέλσι 6

Μπρέντφορντ 4

Νιούκαστλ 4

Έβερτον 4

Λιντς 4

Μπράιτον 3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 

Άρσεναλ 3 -1αγ.

Ίπσουιτς 3 

Σάντερλαντ 3

Λίβερπουλ 2

Μπόρνμουθ 1

Νότιγχαμ Φόρεστ 1

Φούλαμ 0

Κρίσταλ Πάλας 0

Κόβεντρι 0

Τότεναμ 0

Άστον Βίλα 0 -1αγ.



Bundesliga (1η αγωνιστική)

Μπάγερν Μονάχου - Στουτγάρδη 5-1 (21' Ουπαμεκανό, 55' Ολίσε, 57' αυτ. Βάγκνομαν, 82' Πάβλοβιτς, 90'+2' Ντίαζ - 52' Βάγκνομαν)

Bayern Back With a Bang! | FC BAYERN - VFB STUTTGART | Highlights | Matchday 1 – Bundesliga 2026/27

Έλβερσμπεργκ - Λεβερκούζεν  3-2 (8' Πέτκοβ, 9' Κάμπελ, 46' Μόκουα-Ντούσου - 77' Σικ, 90'+1' Κοφανέ)

WHAT A DEBUT! | SV ELVERSBERG - BAYER 04 LEVERKUSEN | Highlights | Matchday 1 – Bundesliga 2026/27

Κολωνία - Χόφενχαϊμ   3-2 (51' Ελ Μαλά, 72', 82' Νταλίνγκα - 27' Ντάγκιμ, 67' Κάμπακ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάιντς - Πάντερμπορν  0-0  Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα 

Λειψία - Γκλάντμπαχ   3-0 (25' Μπακού, 49' Νούσα, 66' Ρέιτζ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Ουνιόν Βερολίνου - Άιντραχτ Φρ.   3-3 (3' Λάτε Λαθ, 79' Κουέλφελντ, 90'+2' Σκάρκε - 10', 11', 67' Εμπνουταλίμπ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Ντόρτμουντ - Αμβούργο 2-0 (9' Γκιρασί, 45+1' Κωνσταντέλιας)

Guirassy Scores At Home! | BORUSSIA DORTMUND - HAMBURGER SV | Highlights | Matchday 1 – Bundesliga

 Φράιμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης  4-1  (29΄, 48΄, 55΄ Ζουζούκι, 45΄ Ματάνοβιτς - 76΄ Στάλμαχ)

Suzuki Hat-Trick Decides Match | SC FREIBURG - WERDER BREMEN |Highlights Matchday 1 Bundesliga 26/27

Άουγκσμπουργκ - Σάλκε 3-0 (18΄ Γκρέγκοριτς, 79΄ Κάντε, 90΄+2΄ Ριμπέιρο)

Great Start! | FC AUGSBURG - SCHALKE 04 | Highlights | Matchday 1 – Bundesliga 2026/27





La Liga (3η αγωνιστική)

Ρασίνγκ Σανταντέρ - Έλτσε 3-2 (15', 21', 36' Ζαμπιρί - 78' Μπούμπα Σανγκαρέ, 79' Νίνιο)

R. RACING CLUB 3 - 2 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Αλαβές - Βιγιαρεάλ 1-0 (31' Μπογέ)

DEPORTIVO ALAVÉS 1 - 0 VILLARREAL CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Λεβάντε - Μπέτις 5-2 (24΄ Ντε Λα Φουέντε, 45+1΄ Μπαρντέλι, 56΄,70΄ Μπρουγκέ, 90+5΄ Ολασαγκάστι - 34΄ Μπαρτρά, 45+4΄ Ρικέλμε)

LEVANTE UD 5 - 2 REAL BETIS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ 2-1 (4΄ Μπαρενετσέα, 61΄ Όσκαρσον - 45΄ Φερνάντεθ)

REAL SOCIEDAD 2 - 1 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3 (66` Σιέρα - 4`, 33` Μπαένα, 26` Λουκμαν)

SEVILLA FC 1 - 3 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλαγα 4-0 (19΄ Μπέλινγχαμ, 26΄ αυτ. Ερέρο, 30΄ Μπαπέ, 90+1΄, Γκιουλέρ)

REAL MADRID 4 - 0 MÁLAGA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Λα Κορούνια - Βαλένθια 

Θέλτα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 

Οσασούνα - Χετάφε 31/08

Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγεκάνο 31/08



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 9 -3αγ.

Αλαβές 7 -3αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 7 -3αγ.

Σεβίλη 6 -3αγ.

Μπέτις 6 -3αγ.

Μπαρτσελόνα 6

Οσασούνα 4

Λεβάντε 4 -3αγ.

Σανταντέρ 4 -3αγ.

Σοσιεδάδ 3 -3αγ.

Εσπανιόλ 3 -3αγ.

Χετάφε 3

Βιγιαρεάλ 2 -3αγ.

Λα Κορούνια 2

Θέλτα 1

Βαλένθια 1

Ελτσε 1 -3αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 1

Μάλαγα 1 -3αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 0



Serie A (2η αγωνιστική)

Μίλαν-Βενέτσια 2-0 (69' Γκονσάλο Ράμος, 89' αυτ. Χαλχάλ)

Ramos Off The Mark! | MILAN-VENEZIA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Μόντσα-Ουντινέζε 2-3 (32΄ Πιοτρόφσκι, 45΄ Καμαρά, 45+3΄ Εκέλενκαμπ - 37΄ Κολπάνι, 63΄ Βαρέλα)

Five-Goal Thriller In Monza | SASSUOLO-TORINO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Σασουόλο-Τορίνο 2-1 (32΄ Βολπάτο, 78΄ Μπεράρντι - 45+2΄ Κομούτσο)

Berardi To The Rescue! | SASSUOLO-TORINO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Φιορεντίνα-Φροζινόνε 0-3 (26΄,68΄ Ραϊμόντο, 38΄ Μπρακάλια)

Shocker in Florence! | FIORENTINA-FROSINONE | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Γιουβέντους-Πάρμα 2-0 

FIRST NICO, THEN KOOP 💥 | Juventus 2-0 Parma | EXTENDED HIGHLIGHTS

Νάπολι-Κόμο 1-2 (30΄ Χόιλουντ - 17΄ Μπατούρινα, 34΄ Δουβίκας)


Κάλιαρι-Ιντερ 

Λάτσιο-Τζένοα 

Λέτσε-Ρόμα 31/08

Αταλάντα-Μπολόνια 31/08



Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Γιουβέντους 6 -2αγ.

Μίλαν 6 -2αγ.

Ουντινέζε 4 -2αγ.

Κόμο 4 -2αγ.

Ρόμα 3

Ίντερ 3

Λέτσε 3

Νάπολι 3 -2αγ.

Αταλάντα 3

Φροζινόνε 3 -2αγ.

Σασουόλο 3 -2αγ.

Κάλιαρι 3

Λάτσιο 3

Μπολόνια 0

Φιορεντίνα 0 -2αγ.

Τορίνο 0 -2αγ.

Πάρμα 0 -2αγ.

Τζένοα 0

Βενέτσια 0 -2αγ.

Μόντσα 0 -2αγ.

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