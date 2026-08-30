Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Σε μεγάλα κέφια η Ρεάλ 4-0 την Μάλαγα, «5άρα» η Γιουνάιτεντ, διπλό της Κόμο στη Νάπολη με υπογραφή Δουβίκα, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Σε μεγάλα κέφια η Ρεάλ 4-0 την Μάλαγα, «5άρα» η Γιουνάιτεντ, διπλό της Κόμο στη Νάπολη με υπογραφή Δουβίκα, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Τσέλσι 4-3 τη Μπράιτον, η Λιντς 1-1 με την Μπρέντφορντ, η Φράιμπουργκ 4-1 τη Βέρντερ, η Κόμο 2-1 τη Νάπολι με σκόρερ Δουβίκα
Το δύο στα δύο έκανε η Τσέλσι στην Premier League αφού επικράτησε σε ένα τρελό ματς με 4-3 της Μπράιτον που είχε τον Μπάμπη Κωστούλα στη βασική ενδεκάδα, έχοντας συμμετοχή και στο πρώτο γκολ των γλάρων.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα με το εμφατικό 5-2 κόντρα στην Ίπσουιτς, με χατ τρικ του Μπρούνο Φερντάντες. Λιντς και Μπρέντφορντ έμειναν στο 1-1, ενώ η Σάντερλαντ επικράτησε 1-0 της Φούλαμ.
Στη La Liga η Ρεάλ συνεχίζει με το απόλυτο, διέλυσε 4-0 την Μάλαγα με σόου του Μπέλιγχαμ.
Στη Bundesliga η Φράιμπουργκ, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, διέσυρε 4-1 τη Βέρντερ, ενώ η Άουγκσμπουργκ νίκησε εύκολα 3-0 τη νεοφερμένη Σάλκε.
Στη Serie A η Κόμο επικράτησε με 2-1 της Νάπολι με τον Δουβίκα να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ.
Premier League (2η αγωνιστική)
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 (60' Ίσακ, 80' Μουνιόθ - 24' Εντογιέ, 70' πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)
Μπόρνμουθ - Έβερτον 1-1 (41΄ Σκοτ - 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)
Κόβεντρι - Χαλ 0-1 (82΄ Μίλαρ)
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα με το εμφατικό 5-2 κόντρα στην Ίπσουιτς, με χατ τρικ του Μπρούνο Φερντάντες. Λιντς και Μπρέντφορντ έμειναν στο 1-1, ενώ η Σάντερλαντ επικράτησε 1-0 της Φούλαμ.
Στη La Liga η Ρεάλ συνεχίζει με το απόλυτο, διέλυσε 4-0 την Μάλαγα με σόου του Μπέλιγχαμ.
Στη Bundesliga η Φράιμπουργκ, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, διέσυρε 4-1 τη Βέρντερ, ενώ η Άουγκσμπουργκ νίκησε εύκολα 3-0 τη νεοφερμένη Σάλκε.
Στη Serie A η Κόμο επικράτησε με 2-1 της Νάπολι με τον Δουβίκα να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ.
Premier League (2η αγωνιστική)
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 (60' Ίσακ, 80' Μουνιόθ - 24' Εντογιέ, 70' πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)
Μπόρνμουθ - Έβερτον 1-1 (41΄ Σκοτ - 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)
Κόβεντρι - Χαλ 0-1 (82΄ Μίλαρ)
Τότεναμ - Νιούκαστλ 0-2 ( 62' Ελάνγκα, 72' Γουισά)
Τσέλσι - Μπράιτον 4-3 (4΄ Λάβια, 14΄ Νέτο, 32΄ Ζοάο Πέδρο, 74΄ Πάλμερ - 36΄ Γιαλκουγιέ, 63΄ αυτ. Ζοάο Πέδρο, 90΄+6΄ Γκρος)
Λιντς - Μπρέντφορντ 1-1 (79΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 41΄ Σάντε)
Σάντερλαντ - Φούλαμ 1-0 (75΄ Ιζιντόρ)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 5-2 (40΄, 61΄ πεν., 68΄ Φερνάντες, 56΄ αυτ. Γκριβς, 82΄ Μπουμό - 29΄ Ντέιβις, 90΄+1΄ Άκπομ)
Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 6
Χαλ 6
Τσέλσι 6
Μπρέντφορντ 4
Νιούκαστλ 4
Έβερτον 4
Λιντς 4
Μπράιτον 3
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3
Άρσεναλ 3 -1αγ.
Ίπσουιτς 3
Σάντερλαντ 3
Λίβερπουλ 2
Μπόρνμουθ 1
Νότιγχαμ Φόρεστ 1
Φούλαμ 0
Κρίσταλ Πάλας 0
Κόβεντρι 0
Τότεναμ 0
Άστον Βίλα 0 -1αγ.
Bundesliga (1η αγωνιστική)
Μπάγερν Μονάχου - Στουτγάρδη 5-1 (21' Ουπαμεκανό, 55' Ολίσε, 57' αυτ. Βάγκνομαν, 82' Πάβλοβιτς, 90'+2' Ντίαζ - 52' Βάγκνομαν)
Έλβερσμπεργκ - Λεβερκούζεν 3-2 (8' Πέτκοβ, 9' Κάμπελ, 46' Μόκουα-Ντούσου - 77' Σικ, 90'+1' Κοφανέ)
Κολωνία - Χόφενχαϊμ 3-2 (51' Ελ Μαλά, 72', 82' Νταλίνγκα - 27' Ντάγκιμ, 67' Κάμπακ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς - Πάντερμπορν 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Λειψία - Γκλάντμπαχ 3-0 (25' Μπακού, 49' Νούσα, 66' Ρέιτζ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ουνιόν Βερολίνου - Άιντραχτ Φρ. 3-3 (3' Λάτε Λαθ, 79' Κουέλφελντ, 90'+2' Σκάρκε - 10', 11', 67' Εμπνουταλίμπ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ντόρτμουντ - Αμβούργο 2-0 (9' Γκιρασί, 45+1' Κωνσταντέλιας)
Φράιμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης 4-1 (29΄, 48΄, 55΄ Ζουζούκι, 45΄ Ματάνοβιτς - 76΄ Στάλμαχ)
Άουγκσμπουργκ - Σάλκε 3-0 (18΄ Γκρέγκοριτς, 79΄ Κάντε, 90΄+2΄ Ριμπέιρο)
La Liga (3η αγωνιστική)
Ρασίνγκ Σανταντέρ - Έλτσε 3-2 (15', 21', 36' Ζαμπιρί - 78' Μπούμπα Σανγκαρέ, 79' Νίνιο)
Αλαβές - Βιγιαρεάλ 1-0 (31' Μπογέ)
Λεβάντε - Μπέτις 5-2 (24΄ Ντε Λα Φουέντε, 45+1΄ Μπαρντέλι, 56΄,70΄ Μπρουγκέ, 90+5΄ Ολασαγκάστι - 34΄ Μπαρτρά, 45+4΄ Ρικέλμε)
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ 2-1 (4΄ Μπαρενετσέα, 61΄ Όσκαρσον - 45΄ Φερνάντεθ)
Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3 (66` Σιέρα - 4`, 33` Μπαένα, 26` Λουκμαν)
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλαγα 4-0 (19΄ Μπέλινγχαμ, 26΄ αυτ. Ερέρο, 30΄ Μπαπέ, 90+1΄, Γκιουλέρ)
Λα Κορούνια - Βαλένθια
Θέλτα - Αθλέτικ Μπιλμπάο
Οσασούνα - Χετάφε 31/08
Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγεκάνο 31/08
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 9 -3αγ.
Αλαβές 7 -3αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 7 -3αγ.
Σεβίλη 6 -3αγ.
Μπέτις 6 -3αγ.
Μπαρτσελόνα 6
Οσασούνα 4
Λεβάντε 4 -3αγ.
Σανταντέρ 4 -3αγ.
Σοσιεδάδ 3 -3αγ.
Εσπανιόλ 3 -3αγ.
Χετάφε 3
Βιγιαρεάλ 2 -3αγ.
Λα Κορούνια 2
Θέλτα 1
Βαλένθια 1
Ελτσε 1 -3αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 1
Μάλαγα 1 -3αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 0
Serie A (2η αγωνιστική)
Μίλαν-Βενέτσια 2-0 (69' Γκονσάλο Ράμος, 89' αυτ. Χαλχάλ)
Μόντσα-Ουντινέζε 2-3 (32΄ Πιοτρόφσκι, 45΄ Καμαρά, 45+3΄ Εκέλενκαμπ - 37΄ Κολπάνι, 63΄ Βαρέλα)
Σασουόλο-Τορίνο 2-1 (32΄ Βολπάτο, 78΄ Μπεράρντι - 45+2΄ Κομούτσο)
Φιορεντίνα-Φροζινόνε 0-3 (26΄,68΄ Ραϊμόντο, 38΄ Μπρακάλια)
Γιουβέντους-Πάρμα 2-0
Νάπολι-Κόμο 1-2 (30΄ Χόιλουντ - 17΄ Μπατούρινα, 34΄ Δουβίκας)
Κάλιαρι-Ιντερ
Λάτσιο-Τζένοα
Λέτσε-Ρόμα 31/08
Αταλάντα-Μπολόνια 31/08
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Γιουβέντους 6 -2αγ.
Μίλαν 6 -2αγ.
Ουντινέζε 4 -2αγ.
Κόμο 4 -2αγ.
Ρόμα 3
Ίντερ 3
Λέτσε 3
Νάπολι 3 -2αγ.
Αταλάντα 3
Φροζινόνε 3 -2αγ.
Σασουόλο 3 -2αγ.
Κάλιαρι 3
Λάτσιο 3
Μπολόνια 0
Φιορεντίνα 0 -2αγ.
Τορίνο 0 -2αγ.
Πάρμα 0 -2αγ.
Τζένοα 0
Βενέτσια 0 -2αγ.
Μόντσα 0 -2αγ.
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