Στα βήματα της Νάγια Ριβέρα ο 10χρονος γιος της – Ο πρώτος του ρόλος έξι χρόνια μετά τον θάνατό της από πνιγμό
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Νάγια Ριβέρα Γιος Ράιαν Ντόρσεϊ Ταινία

Στα βήματα της Νάγια Ριβέρα ο 10χρονος γιος της – Ο πρώτος του ρόλος έξι χρόνια μετά τον θάνατό της από πνιγμό

Ο γιος της πρωταγωνίστριας του «Glee» θα εμφανιστεί στην ταινία «The Burning Valley», έξι χρόνια μετά τον θάνατό της

Στα βήματα της Νάγια Ριβέρα ο 10χρονος γιος της – Ο πρώτος του ρόλος έξι χρόνια μετά τον θάνατό της από πνιγμό
Ιωάννα Μαρίνου
Ο 10χρονος γιος της Νάγια Ριβέρα που πνίγηκε και του Ράιαν Ντόρσεϊ, ακολουθεί τα επαγγελματικά βήματα των γονιών του, καθώς έκλεισε τον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο.

Σύμφωνα με το σελίδα IMDb, ο γιος της πρωταγωνίστριας του «Glee» θα συμμετάσχει στην ταινία «The Burning Valley», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Έβαν Κόρι, έχοντας στο πλευρό του και τον πατέρα του.

Στην πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, ο Τζόζεϊ Χόλις Ντόρσεϊ θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα που προς το παρόν αναφέρεται ως «Γιος», ενώ ο Ράιαν Ντόρσεϊ θα ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα με την ονομασία «Πατέρας». Η επίσημη σύνοψη της ταινίας δεν έχει ακόμη αναρτηθεί, ωστόσο ο Κόρι αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Tribune-Review», της Πενσιλβάνια, ότι η ιστορία επικεντρώνεται στην αποβιομηχάνιση. Η παραγωγή ξεκίνησε τα γυρίσματα στην περιοχή στις αρχές Αυγούστου.

«Η ταινία αφορά σε ένα άνθρωπο που ασχολείται με τη Χαλυβουργία και χάνει τη δουλειά του όταν το εργοστάσιο ανακοινώνει ότι θα κλείσει», δήλωσε ο Έβαν Κόρι στο ίδιο μέσο.

Το «The Burning Valley» αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κόρι, ο οποίος έχει προηγουμένως εμφανιστεί ως ηθοποιός σε δύο παραγωγές. Είχε συμμετάσχει στη μικρού μήκους ταινία «Adopted» το 2015, καθώς και στην ταινία «Dear Zoe» με πρωταγωνίστρια τη Σάντι Σινκ, η οποία κυκλοφόρησε το 2022, σύμφωνα με την IMDb. Στο καστ του «The Burning Valley», σύμφωνα με την IMDb, συμμετέχουν επίσης οι Τάιλερ Μάιλς, Τζέι Μπι Μπράουν, Τζόζεφ Ντουκάρ, Γουίπ Χάμπλεϊ, Πάτρικ Τζόρνταν, Σαμ Λόθαρντ, Τζόζεφ Μάτζα και Σίλα ΜακΚένα.

Πριν εξασφαλίσει τον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο, ο Τζόζεϊ είχε κάνει το θεατρικό του ντεμπούτο σε ηλικία 8 ετών, συμμετέχοντας το 2024 σε παραγωγή του «Seussical Jr.» στην πολιτεία καταγωγής του πατέρα του, τη Δυτική Βιρτζίνια, σύμφωνα με το NBC. Ο Ράιαν Ντόρσεϊ και ο γιος του είχαν μετακομίσει από το Λος Άντζελες στη συγκεκριμένη πολιτεία το 2023.

Η είδηση για τη συμμετοχή του Τζόζεϊ στο «The Burning Valley» έρχεται έξι χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του, Νάγια Ριβέρα, στις 8 Ιουλίου του 2020, σε ηλικία 33 ετών. Η ηθοποιός και ο γιος της βρίσκονταν σε ενοικιαζόμενο σκάφος στη λίμνη Πίρου, στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνια, όταν η Ριβέρα αντιμετώπισε δυσκολία ενώ κολυμπούσε και πνίγηκε.

Κλείσιμο
Η Νάγια Ριβέρα και ο Ράιαν Ντόρσεϊ παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2014, τρεις μήνες μετά τον χωρισμό της ηθοποιού με τον ράπερ Μπιγκ Σον. Το ζευγάρι παρέμεινε παντρεμένο για δύο χρόνια, ενώ η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2016, όταν ο Τζόζεϊ ήταν 14 μηνών.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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