«Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις»: Μαρτυρίες-σοκ, έρευνα για τα αίτια και αγωνία για τους αγνοούμενους του ναυαγίου στην Κερύνεια

Στους 8 οι νεκροί, υπό κράτηση ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα - Στα 514 μέτρα το «Filo Jet», αναζητείται το μαύρο κουτί

«Filo Jet» στρέφονται πλέον οι έρευνες, την ώρα που συνεχίζεται η αγωνία για τους αγνοούμενους του







Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τις πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων να παραμένουν διαφορετικές. Σύμφωνα με το philenews, 18 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 23 αγνοούμενους. Νωρίτερα είχαν μεταδοθεί πληροφορίες για 17 αγνοούμενους.



Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, από τους οποίους 259 ήταν επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.







Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να εμπνέει σοβαρή ανησυχία.





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«Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις» Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι καταγγελίες επιβατών για όσα συνέβησαν λίγα λεπτά μετά τον απόπλου.



Ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ υποστήριξε ότι όταν επιβάτες ενημέρωσαν το πλήρωμα πως στο



«Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και μετά είπε: “Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω”. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις», περιέγραψε.



Στις συνθήκες που οδήγησαν στη βύθιση τουστρέφονται πλέον οι έρευνες, την ώρα που συνεχίζεται η αγωνία για τους αγνοούμενους του ναυαγίου ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας . Επιζώντες καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και ανεπαρκή αντίδραση του πληρώματος, ενώ ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα έχουν τεθεί υπό κράτηση. Το καταμαράν βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων και κρίσιμη θεωρείται η ανάκτηση του μαύρου κουτιού Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τις πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων να παραμένουν διαφορετικές. Σύμφωνα με το philenews, 18 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 23 αγνοούμενους. Νωρίτερα είχαν μεταδοθεί πληροφορίες για 17 αγνοούμενους.Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, από τους οποίους 259 ήταν επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι καταγγελίες επιβατών για όσα συνέβησαν λίγα λεπτά μετά τον απόπλου.υποστήριξε ότι όταν επιβάτες ενημέρωσαν το πλήρωμα πως στο καταμαράν έμπαιναν νερά, η απάντηση που έλαβαν ήταν: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό».«Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και μετά είπε: “Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω”. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις», περιέγραψε.

Ο ίδιος διασώθηκε από ιδιωτικό σκάφος και κατήγγειλε ότι τα μέλη του πληρώματος δεν μοίρασαν σωσίβια, παρότι ανάμεσα στους επιβάτες υπήρχαν παιδιά και άνθρωποι που δεν γνώριζαν κολύμπι.







«Ήταν κυριολεκτικά μάχη για επιβίωση» Ανάλογη εικόνα μετέφερε στο CNN Türk ο Εφέ Μουλτιτζί.



Όπως υποστήριξε, κάποιοι επιβάτες αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια.



«Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν χωρίς σωσίβιες κουλούρες ή γιλέκα. Ήταν κυριολεκτικά μια μάχη για επιβίωση», είπε.







Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, το πλοίο άρχισε να βάζει νερά περίπου 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του από την Κερύνεια, γύρω στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα.



Ο απόπλους είχε ήδη καθυστερήσει λόγω των ισχυρών ανέμων.



«Η έλλειψη σωσιβίων ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς», ανέφερε, ενώ περιγράφοντας την κίνηση του πλοίου είπε ότι «ήταν σαν να ήσουν σε γόνδολα».







Ο άνθρωπος που έσωσε δεκάδες επιβάτες Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του Φιράτ Γκεντσέρ, ιδιοκτήτη επιχείρησης θαλάσσιων δραστηριοτήτων, ο οποίος συμμετείχε στις επιχειρήσεις διάσωσης με το δικό του σκάφος.



Όταν είδε το καταμαράν να αναχωρεί από το λιμάνι, με τη θάλασσα ιδιαίτερα φουρτουνιασμένη, θυμάται ότι σχολίασε μαζί με άλλους: «Ποιος ταξιδεύει με τέτοιο καιρό;».



Λίγο αργότερα είδε πορτοκαλί αντικείμενα να επιπλέουν στη θάλασσα και ενημέρωσε την Ακτοφυλακή. Αρχικά του είπαν ότι δεν υπήρχε σχετική ειδοποίηση, όμως πέντε λεπτά αργότερα τον κάλεσαν και του είπαν ότι «το πλοίο βυθίζεται».



Ο ίδιος έσπευσε στο σημείο και μετέφερε στο σκάφος του περίπου 35 με 40 ανθρώπους.







Όπως ανέφερε, έδωσε προτεραιότητα στα μικρά παιδιά και στα βρέφη, ενώ συνολικά διέσωσε περίπου 15 έως 20 παιδιά.



«Στη μέση της θάλασσας έγινε μάχη για τη ζωή», περιέγραψε, λέγοντας ότι άνθρωποι μέσα στο νερό τον παρακαλούσαν: «Σώσε με».







Υπό κράτηση ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα Παράλληλα με τις έρευνες για τους αγνοούμενους, οι κατοχικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το καταμαράν βυθίστηκε.



Ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας.



Ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ ανέφερε ότι το πλοίο ανατράπηκε όταν χτυπήθηκε διαδοχικά από δύο μεγάλα κύματα.



Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, μετά το πρώτο κύμα ο καπετάνιος επιχείρησε να επαναφέρει το καταμαράν, αλλά ακολούθησε δεύτερο κύμα, με αποτέλεσμα να αρχίσει η εισροή νερού.



Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, πάντως, ότι ο καπετάνιος αντιλήφθηκε την εισροή νερού λίγο μετά τον απόπλου προς τη Σελεύκεια της Μερσίνας και προσπάθησε να επιστρέψει στην Κερύνεια, χωρίς να τα καταφέρει.



Το «Filo Jet» βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων Το ναυάγιο έχει εντοπιστεί σε βάθος περίπου 514 μέτρων, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την έρευνα.



Από την Τουρκία αναμένονται ειδικό πλοίο και δύτες για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις.



Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανάκτηση του μαύρου κουτιού του «Filo Jet», καθώς από τα δεδομένα του εκτιμάται ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για όσα συνέβησαν πριν από τη βύθιση.



Το καταμαράν είχε υποβληθεί μόλις δύο μήνες πριν σε έλεγχο από την εταιρεία «Türk Loydu» στο ναυπηγείο «Akdeniz».













Τι αναφέρει η εταιρεία Η Filo Denizcilik Şti. Ltd., στην οποία ανήκει το καταμαράν, ανακοίνωσε ότι συγκρότησε ομάδα διαχείρισης κρίσεων αμέσως μετά το ναυάγιο.



Η εταιρεία ανέφερε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τις ομάδες έρευνας και διάσωσης και ότι έχει κινητοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους της.



Παράλληλα, δημιούργησε ειδική γραμμή κρίσης και ενημέρωσης για τους συγγενείς των επιβατών, επισημαίνοντας ότι οι επίσημες πληροφορίες για την εξέλιξη των ερευνών θα ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Αρχές.