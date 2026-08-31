«Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις»: Μαρτυρίες-σοκ, έρευνα για τα αίτια και αγωνία για τους αγνοούμενους του ναυαγίου στην Κερύνεια
Στους 8 οι νεκροί, υπό κράτηση ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα - Στα 514 μέτρα το «Filo Jet», αναζητείται το μαύρο κουτί
Girne açıklarında batan gemiden sanırım en korkunç video. pic.twitter.com/kb63HgL5n3— Vasil Ata (@vasilata1) August 30, 2026
Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τις πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων να παραμένουν διαφορετικές. Σύμφωνα με το philenews, 18 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 23 αγνοούμενους. Νωρίτερα είχαν μεταδοθεί πληροφορίες για 17 αγνοούμενους.
Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, από τους οποίους 259 ήταν επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.
İnsanlar sıkışmış dışarı çıkma mücadelesinde. Kıbrıs’taki bir kaynağım, olayın ardından çekilen ve belki de ilk kez göreceğiniz görüntüleri bana ulaştırdı. Gerçekten çok üzücü… Her bir saniyesi, yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gösteriyor. Arama çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/jAirjDh7bo— Adem Metan (@AdemMetan) August 30, 2026
Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να εμπνέει σοβαρή ανησυχία.
Girne açıklarında yaşanan Filo Jet faciasına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, geminin alabora olarak batış anını görüntüledi.— Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026
Video: Murat Şahin#haber #kktc #kıbrıs pic.twitter.com/SLwU4GzktH
«Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις»Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι καταγγελίες επιβατών για όσα συνέβησαν λίγα λεπτά μετά τον απόπλου.
Ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ υποστήριξε ότι όταν επιβάτες ενημέρωσαν το πλήρωμα πως στο καταμαράν έμπαιναν νερά, η απάντηση που έλαβαν ήταν: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό».
«Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και μετά είπε: “Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω”. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις», περιέγραψε.
"Gemi batıyor! Çocuklar var!"— Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026
Girne açıklarında alabora olan gemide yolcuların son anları böyle görüntülendi. pic.twitter.com/VzmkMwxMUa
«Ήταν κυριολεκτικά μάχη για επιβίωση»Ανάλογη εικόνα μετέφερε στο CNN Türk ο Εφέ Μουλτιτζί.
Όπως υποστήριξε, κάποιοι επιβάτες αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια.
«Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν χωρίς σωσίβιες κουλούρες ή γιλέκα. Ήταν κυριολεκτικά μια μάχη για επιβίωση», είπε.
Girne’de Deniz Faciası: Filo Jet Battı, 8 Kişi Hayatını Kaybetti— objektifcesme (@objektifcesme) August 30, 2026
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olarak batması büyük faciaya yol açtı.
Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak… pic.twitter.com/1aZ3acSCB8
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, το πλοίο άρχισε να βάζει νερά περίπου 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του από την Κερύνεια, γύρω στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα.
Ο απόπλους είχε ήδη καθυστερήσει λόγω των ισχυρών ανέμων.
«Η έλλειψη σωσιβίων ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς», ανέφερε, ενώ περιγράφοντας την κίνηση του πλοίου είπε ότι «ήταν σαν να ήσουν σε γόνδολα».
SON DAKİKA | Girne açıklarında yolcu gemisi battı.— TRHaber (@trhaber_com) August 30, 2026
▪️ Girne'den Taşucu'na sefer yapan ve içerisinde 260 yolcu bulunan katamaran tipi gemi karadan 4 mil açıkta su almaya başladı.
▪️ Geminin ters döndüğü bildirildi.
▪️ 260 yolcu ve mürettebatın emniyetle tahliye edilmesi için… pic.twitter.com/kM5qrVAaPy
Ο άνθρωπος που έσωσε δεκάδες επιβάτεςΣυγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του Φιράτ Γκεντσέρ, ιδιοκτήτη επιχείρησης θαλάσσιων δραστηριοτήτων, ο οποίος συμμετείχε στις επιχειρήσεις διάσωσης με το δικό του σκάφος.
Όταν είδε το καταμαράν να αναχωρεί από το λιμάνι, με τη θάλασσα ιδιαίτερα φουρτουνιασμένη, θυμάται ότι σχολίασε μαζί με άλλους: «Ποιος ταξιδεύει με τέτοιο καιρό;».
Λίγο αργότερα είδε πορτοκαλί αντικείμενα να επιπλέουν στη θάλασσα και ενημέρωσε την Ακτοφυλακή. Αρχικά του είπαν ότι δεν υπήρχε σχετική ειδοποίηση, όμως πέντε λεπτά αργότερα τον κάλεσαν και του είπαν ότι «το πλοίο βυθίζεται».
Ο ίδιος έσπευσε στο σημείο και μετέφερε στο σκάφος του περίπου 35 με 40 ανθρώπους.
Girne–Taşucu seferinde 267 kişiyi taşıyan Feribot kazasında;— Togay (@T_o_g_a_y_) August 30, 2026
—241 kişi kurtarıldı
—8 kişi hayatını kaybetti,
—18 kişi kayıp.
Yolcular tarafından “𝐬𝐮 𝐚𝐥𝛊𝐲𝐨𝐫𝐮𝐳” uyarıları görmezden gelinmiş.‼️
Geçmiş olsun Yavru Vatan
Geçmiş olsun Türkiye’m 🇹🇷 pic.twitter.com/UGNZYQnj7K
Όπως ανέφερε, έδωσε προτεραιότητα στα μικρά παιδιά και στα βρέφη, ενώ συνολικά διέσωσε περίπου 15 έως 20 παιδιά.
«Στη μέση της θάλασσας έγινε μάχη για τη ζωή», περιέγραψε, λέγοντας ότι άνθρωποι μέσα στο νερό τον παρακαλούσαν: «Σώσε με».
#SONDAKİKA— Basın Gündemi (@Newsdiary0) August 30, 2026
KKTC’DE GEMİ FACİASI!
Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında seyir halindeki katamaran tipi yolcu gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.
Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk… pic.twitter.com/je5FmYCAuX
Υπό κράτηση ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπαΠαράλληλα με τις έρευνες για τους αγνοούμενους, οι κατοχικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το καταμαράν βυθίστηκε.
Ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας.
Ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ ανέφερε ότι το πλοίο ανατράπηκε όταν χτυπήθηκε διαδοχικά από δύο μεγάλα κύματα.
Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, μετά το πρώτο κύμα ο καπετάνιος επιχείρησε να επαναφέρει το καταμαράν, αλλά ακολούθησε δεύτερο κύμα, με αποτέλεσμα να αρχίσει η εισροή νερού.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, πάντως, ότι ο καπετάνιος αντιλήφθηκε την εισροή νερού λίγο μετά τον απόπλου προς τη Σελεύκεια της Μερσίνας και προσπάθησε να επιστρέψει στην Κερύνεια, χωρίς να τα καταφέρει.
Το «Filo Jet» βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρωνΤο ναυάγιο έχει εντοπιστεί σε βάθος περίπου 514 μέτρων, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την έρευνα.
Από την Τουρκία αναμένονται ειδικό πλοίο και δύτες για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανάκτηση του μαύρου κουτιού του «Filo Jet», καθώς από τα δεδομένα του εκτιμάται ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για όσα συνέβησαν πριν από τη βύθιση.
Το καταμαράν είχε υποβληθεί μόλις δύο μήνες πριν σε έλεγχο από την εταιρεία «Türk Loydu» στο ναυπηγείο «Akdeniz».
The first wave of survivors has been successfully brought to shore after a passenger ferry capsized off North Cyprus. 🚨🌊🚢— SG News (@SGNews123) August 30, 2026
Emergency medical teams rushed to Girne Port on Sunday afternoon to receive passengers rescued from the overturned Express catamaran operated by Filo Jet.… pic.twitter.com/XnPo1VPd6K
159 passengers aboard the high-speed ferry Filo Jet, which sank off the coast of Kyrenia, have been rescued. At least one person has died.— Russian Market (@runews) August 30, 2026
The Turkish-flagged vessel began taking on water for reasons that remain unclear before capsizing. The high-speed ferry was operating on the… pic.twitter.com/G1k9kA7hSe
Τι αναφέρει η εταιρείαΗ Filo Denizcilik Şti. Ltd., στην οποία ανήκει το καταμαράν, ανακοίνωσε ότι συγκρότησε ομάδα διαχείρισης κρίσεων αμέσως μετά το ναυάγιο.
Η εταιρεία ανέφερε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τις ομάδες έρευνας και διάσωσης και ότι έχει κινητοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους της.
Παράλληλα, δημιούργησε ειδική γραμμή κρίσης και ενημέρωσης για τους συγγενείς των επιβατών, επισημαίνοντας ότι οι επίσημες πληροφορίες για την εξέλιξη των ερευνών θα ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Αρχές.
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