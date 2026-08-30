Νίκολιτς: «Σε κάποιες στιγμές οι κανονισμοί ίσχυαν, σε άλλες όχι, έπρεπε να σβήσουμε το ματς και δεν το κάναμε», βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς Κηφισιά

Νίκολιτς: «Σε κάποιες στιγμές οι κανονισμοί ίσχυαν, σε άλλες όχι, έπρεπε να σβήσουμε το ματς και δεν το κάναμε», βίντεο

Όσα δήλωσε ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης μετά την γκέλα της ομάδας στη Λεωφόρο

Νίκολιτς: «Σε κάποιες στιγμές οι κανονισμοί ίσχυαν, σε άλλες όχι, έπρεπε να σβήσουμε το ματς και δεν το κάναμε», βίντεο
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Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της Cosmote μετά το 1-1 με την Κηφισιά, με γκολ που δέχθηκε η ΑΕΚ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.

«Δεν θέλω να πω τίποτα, είμαι απογοητευμένος με όλο αυτό. Δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της Κηφισιάς γιατί πάλεψε και δικαιούταν ένα γκολ. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες άλλες φορές ισχύουν, άλλες φορές ισχύουν διαφορετικά.

Δεν μπορούσαμε να έχουμε τους οπαδούς μας σήμερα στο γήπεδο αλλά βλέπουμε τώρα εκατοντάδες άσχετους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Έπρεπε να έχουμε σβήσει το παιχνίδι, να το είχαμε τελειώσει, υπήρχαν κάποιες στιγμές που ίσχυαν οι κανονισμοί, δεν ίσχυαν, έπρεπε να μπουν οι παίκτες, δεν έπρεπε να μπουν.

Δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην είναι εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπρεπε να φύγουμε με τους τρεις βαθμούς, φεύγουμε με έναν» τόνισε.

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