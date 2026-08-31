«Ο Αφγανός χτύπησε την 15χρονη και τους κλείδωσα τα πράγματα για να μη φύγουν», λέει ο διαχειριστής του διαμερίσματος στην Κυψέλη
«Ο Αφγανός χτύπησε την 15χρονη και τους κλείδωσα τα πράγματα για να μη φύγουν», λέει ο διαχειριστής του διαμερίσματος στην Κυψέλη
Είχε σημάδια στην πλάτη το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε βάζο - Ο διαχειριστής του διαμερίσματος κάνει λόγο για «περίεργες» σχέσεις ανάμεσα στα άτομα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι και εξηγεί τι του κίνησε τις υποψίες
Ένα πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης καθώς ο ιατροδικαστής που θα εξετάσει τη σορό θα δώσει απαντήσεις για το αν πρόκειται για έμβρυο ή για βρέφος που γεννήθηκε κανονικά και στη συνέχεια κατέληξε.
Την ίδια ώρα, ο διαχειριστής του διαμερίσματος, μιλώντας στο protothema.gr, κάνει λόγο για «περίεργες» σχέσεις ανάμεσα στα άτομα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι ενώ αποκαλύπτει πως η 15χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον 25χρονο Αφγανό συλληφθέντα.
Πρόκειται για τον άνθρωπο που μόλις αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει στο ακίνητο ειδοποίησε την Αστυνομία και στη συνέχεια κλείδωσε τα πράγματα του ζευγαριού ώστε να μην εξαφανιστούν.
«Επειδή υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το θέμα των πληρωμών και είχαμε και παράπονα από τη διαχείριση της πολυκατοικίας υποψιάστηκα ότι κάτι γίνεται. Και πήγα στο διαμέρισμα να δω τι γίνεται και από τρία άτομα είδα έξι, είδα έναν Αφγανό και άρχισαν κάποια πράγματα να μην βγάζουν λογική και επομένως τους κλείδωσα τα πράγματα μέσα με πρόφαση να έρθει ο άνδρας που πιάστηκε με τα ναρκωτικά και ότι δεν θα μπορούσε να φύγει άμα δεν πληρώσει την οφειλή. Εμένα δεν με ενδιέφερε η οφειλή απλά κατάλαβα ότι κάτι τρέχει.
Άφησαν το σπίτι σε άθλια κατάσταση. Εγώ περίμενα να έρθει ο άνδρας μετά, αυτός δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι, αυτή που είναι έγκυος από τον Αφγανό, και αυτός άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο», λέει ο διαχειριστής του σπιτιού που είχε νοικιαστεί μέσω πλατφόρμας με πλαστή ταυτότητα όπως εκτιμά ο ίδιος.
Παράλληλα, αποκαλύπτει πως ανάμεσα στα ευρήματα των Αστυνομικών από το διαμέρισμα της οδού Θάσου βρίσκονται σεξουαλικά παιχνίδια, μια κάμερα συνδεδεμένη με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ποσότητες ναρκωτικών.
«Ένα μήνα περίπου έμειναν στο διαμέρισμα, είχαν κάνει κράτηση για δύο άτομα. Μετά βγήκε από ένα δωμάτιο ένα παιδάκι 9 ετών που δεν έμοιαζε καθόλου στους υπόλοιπους. Και εκεί άρχισα να υποψιάζομαι και τους κλείδωσα όλα τα πράγματα. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν κάποια παιχνίδια σεξουαλικού περιεχομένου, μια κάμερα, ένα λάπτοπ και ναρκωτικά. Δεν υπήρχε καμία αλληλουχία για τις σχέσεις μεταξύ τους, δεν έβγαζε κανένα νόημα», προσθέτει.
Κατά τις ίδιες πηγές, στο σώμα του βρέφους υπάρχουν σημάδια στην πλάτη που εξετάζεται αν σχετίζονται με τον θάνατο του.
Παράλληλα πληροφορίες για την 15χρονη, που είναι έγκυος, και τον 9χρονο από τα δύο αγόρια που ήταν στο διαμέρισμα της Κυψέλης όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκαν σε καταγγελία του διαχειριστή του, αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Όπως επιβεβαιώνου, μάλιστα οι αστυνομικές πηγές, στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα.
Το δεύτερο, από τα δύο αγόρια, ηλικίας 12 ετών βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου του γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.
Εντωμεταξύ λίγο πριν τις 11 βγήκε συνοδεία αστυνομικών και εισαγγελέα από το κτήριο της οδού Θάσου ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα Airbnb, καθώς από το πρωί διεξάγονται έρευνες προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία για την υπόθεση.
Την ίδια ώρα, ο διαχειριστής του διαμερίσματος, μιλώντας στο protothema.gr, κάνει λόγο για «περίεργες» σχέσεις ανάμεσα στα άτομα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι ενώ αποκαλύπτει πως η 15χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον 25χρονο Αφγανό συλληφθέντα.
Πρόκειται για τον άνθρωπο που μόλις αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει στο ακίνητο ειδοποίησε την Αστυνομία και στη συνέχεια κλείδωσε τα πράγματα του ζευγαριού ώστε να μην εξαφανιστούν.
«Επειδή υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το θέμα των πληρωμών και είχαμε και παράπονα από τη διαχείριση της πολυκατοικίας υποψιάστηκα ότι κάτι γίνεται. Και πήγα στο διαμέρισμα να δω τι γίνεται και από τρία άτομα είδα έξι, είδα έναν Αφγανό και άρχισαν κάποια πράγματα να μην βγάζουν λογική και επομένως τους κλείδωσα τα πράγματα μέσα με πρόφαση να έρθει ο άνδρας που πιάστηκε με τα ναρκωτικά και ότι δεν θα μπορούσε να φύγει άμα δεν πληρώσει την οφειλή. Εμένα δεν με ενδιέφερε η οφειλή απλά κατάλαβα ότι κάτι τρέχει.
Άφησαν το σπίτι σε άθλια κατάσταση. Εγώ περίμενα να έρθει ο άνδρας μετά, αυτός δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι, αυτή που είναι έγκυος από τον Αφγανό, και αυτός άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο», λέει ο διαχειριστής του σπιτιού που είχε νοικιαστεί μέσω πλατφόρμας με πλαστή ταυτότητα όπως εκτιμά ο ίδιος.
Παράλληλα, αποκαλύπτει πως ανάμεσα στα ευρήματα των Αστυνομικών από το διαμέρισμα της οδού Θάσου βρίσκονται σεξουαλικά παιχνίδια, μια κάμερα συνδεδεμένη με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ποσότητες ναρκωτικών.
«Ένα μήνα περίπου έμειναν στο διαμέρισμα, είχαν κάνει κράτηση για δύο άτομα. Μετά βγήκε από ένα δωμάτιο ένα παιδάκι 9 ετών που δεν έμοιαζε καθόλου στους υπόλοιπους. Και εκεί άρχισα να υποψιάζομαι και τους κλείδωσα όλα τα πράγματα. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν κάποια παιχνίδια σεξουαλικού περιεχομένου, μια κάμερα, ένα λάπτοπ και ναρκωτικά. Δεν υπήρχε καμία αλληλουχία για τις σχέσεις μεταξύ τους, δεν έβγαζε κανένα νόημα», προσθέτει.
Είχε σημάδια στην πλάτη το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε βάζοΣημάδια που εκτιμάται ότι ίσως προέρχονται από εγκληματική ενέργεια φέρεται να έχει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη σε διαμέρισμα Airbnb.
Κατά τις ίδιες πηγές, στο σώμα του βρέφους υπάρχουν σημάδια στην πλάτη που εξετάζεται αν σχετίζονται με τον θάνατο του.
Παράλληλα πληροφορίες για την 15χρονη, που είναι έγκυος, και τον 9χρονο από τα δύο αγόρια που ήταν στο διαμέρισμα της Κυψέλης όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκαν σε καταγγελία του διαχειριστή του, αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Όπως επιβεβαιώνου, μάλιστα οι αστυνομικές πηγές, στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα.
Το δεύτερο, από τα δύο αγόρια, ηλικίας 12 ετών βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου του γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.
Εντωμεταξύ λίγο πριν τις 11 βγήκε συνοδεία αστυνομικών και εισαγγελέα από το κτήριο της οδού Θάσου ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα Airbnb, καθώς από το πρωί διεξάγονται έρευνες προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία για την υπόθεση.
Εκτός από το σπίτι στην Κυψέλη, αστυνομικοί έκαναν έφοδο και σε οίκημα στην οδό Φυλής, στο οποίο κατά πληροφορίες έμεναν για δύο χρόνια ο 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη που ήταν μαζί του όταν ανακαλύφθηκε το φρικώδες εύρημα.
Έφοδος της ΕΛΑΣ και σε σπίτι στη Φυλής
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δύο τους είχανε μετακινηθεί στην Κυψέλη τις τελευταίες 10 ημέρες με τους αστυνομικούς να εικάζουν ότι το νεκρό βρέφος μεταφέρθηκε από το οίκημα στη Φυλής σε αυτό της Κυψέλης.
Η καταγγελίαΌπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα, η 38χρονη Γερμανίδα που ήταν μαζί του (σ.σ. αρχικά είχε δώσει λάθος ημερομηνία γέννησης) και η 15χρονη κόρη τους - κανείς τους δεν ήταν συγγενής του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που έκανε την καταγγελία από την οποία ξεκίνησε η έρευνα - αναμένεται να κατηγορηθούν σε πρώτη φάση για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.
Παράλληλα ο 43χρονος και ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης, θα κατηγορηθούν και για κατοχή ναρκωτικών, καθώς ο Αφγανός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι γνωστός στην Ασφάλεια Αθηνών καθώς φέρεται να διακινούσε σίσα.
Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση περιμένουν την έκθεση του ιατροδικαστή που αναμένεται να ρίξει φως στο ερώτημα ποιος γέννησε το βρέφος καθώς εξετάζεται ο ισχυρισμός της 38χρονης Γερμανίδας που ισχυρίστηκε ότι το βρέφος ήταν δικό της.
Σημειώνεται, δε, ότι τόσο η 38χρονη Γερμανίδα όσο και η 15χρονη που βρέθηκαν στο διαμέρισμα είναι έγκυες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από το σημείο περνούσαν μηχανές της ΔΙΑΣ, με τον ιδιοκτήτη του AirBnB να τους σταματά και να τους ανεβάζει στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκαν ο 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη Γερμανίδα, η 15χρονη κόρη τους και ο 26χρονος Αφγανός.
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