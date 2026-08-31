Μυστήριο με το νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη, αναμένονται απαντήσεις από τον ιατροδικαστή
Μυστήριο με το νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη, αναμένονται απαντήσεις από τον ιατροδικαστή
Μέσα στο διαμέρισμα στην Κυψέλη βρέθηκαν ένας 43χρονος Έλληνας, μια 28χρονη Γερμανίδα και η 15χρονη κόρη τους, που δεν έχουν καμία συγγένεια με τον ιδιοκτήτη, καταγγελία του οποίου αποκάλυψε το φρικιαστικό εύρημα
Με πολλά αναπάντητα ερωτήματα συνεχίζονται οι έρευνες τόσο για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα όσο και για τα πρόσωπα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι στην Κυψέλη όπου εντοπίστηκε το μακάβριο εύρημα.
Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα, η 28χρονη Γερμανίδα που ήταν μαζί του και η 15χρονη κόρη τους - κανείς τους δεν ήταν συγγενής του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που έκανε την καταγγελία από την οποία ξεκίνησε η έρευνα - αναμένεται να κατηγορηθούν σε πρώτη φάση για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.
Παράλληλα ο 43χρονος και ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης, θα κατηγορηθούν και για κατοχή ναρκωτικών, καθώς ο Αφγανός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι γνωστός στην Ασφάλεια Αθηνών καθώς φέρεται να διακινούσε σίσα.
Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση περιμένουν την έκθεση του ιατροδικαστή που αναμένεται να ρίξει φως στο ερώτημα ποιος γέννησε το βρέφος καθώς εξετάζεται ο ισχυρισμός της 28χρονης Γερμανίδας που ισχυρίστηκε ότι το βρέφος ήταν δικό της.
Στελέχη της ΕΛΑΣ κάνουν από το πρωί «φύλλο και φτερό» την κουζίνα και τους υπόλοιπους χώρος του σπιτιού στην Κυψέλη.
Το διαμέρισμα μέσα στο οποίο βρέθηκε η βαλίτσα με το νεκρό βρέφος
Η έρευνα του ιατροδικαστή αναμένεται να διευκρινίσει, παράλληλα, αν πρόκειται για βρέφος ή για έμβρυο κάποιων εβδομάδων.
Μυστήριο παραμένει, επίσης, και με την ταυτότητα των δύο αγοριών ηλικίας 12 και 9 ετών που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης με τον 43χρονο και την 28χρονη, που είναι χρήστες ναρκωτικών, να υποστηρίζουν ότι είναι παιδιά τους, ο ισχυρισμός αυτός, όμως, θα εξεταστεί με τεστ DNA.
Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία που έκανε ιδιοκτήτης Airbnb στην οδό Θάσου ότι δεν αποχωρούν από το σπίτι άτομα που το είχαν νοικιάσει και δεν πλήρωναν το προβλεπόμενο αντίτιμο, σημειώνοντας πως έκαναν χρήση ναρκωτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από το σημείο περνούσαν μηχανές της ΔΙΑΣ, με τον ιδιοκτήτη να τους σταματά και να τους ανεβάζει στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκαν ο 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη Γερμανίδα, η 15χρονη κόρη τους και ο 26χρονος Αφγανός.
Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα, η 28χρονη Γερμανίδα που ήταν μαζί του και η 15χρονη κόρη τους - κανείς τους δεν ήταν συγγενής του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που έκανε την καταγγελία από την οποία ξεκίνησε η έρευνα - αναμένεται να κατηγορηθούν σε πρώτη φάση για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.
Παράλληλα ο 43χρονος και ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης, θα κατηγορηθούν και για κατοχή ναρκωτικών, καθώς ο Αφγανός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι γνωστός στην Ασφάλεια Αθηνών καθώς φέρεται να διακινούσε σίσα.
Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση περιμένουν την έκθεση του ιατροδικαστή που αναμένεται να ρίξει φως στο ερώτημα ποιος γέννησε το βρέφος καθώς εξετάζεται ο ισχυρισμός της 28χρονης Γερμανίδας που ισχυρίστηκε ότι το βρέφος ήταν δικό της.
Στελέχη της ΕΛΑΣ κάνουν από το πρωί «φύλλο και φτερό» την κουζίνα και τους υπόλοιπους χώρος του σπιτιού στην Κυψέλη.
Το διαμέρισμα μέσα στο οποίο βρέθηκε η βαλίτσα με το νεκρό βρέφος
Η έρευνα του ιατροδικαστή αναμένεται να διευκρινίσει, παράλληλα, αν πρόκειται για βρέφος ή για έμβρυο κάποιων εβδομάδων.
Μυστήριο παραμένει, επίσης, και με την ταυτότητα των δύο αγοριών ηλικίας 12 και 9 ετών που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης με τον 43χρονο και την 28χρονη, που είναι χρήστες ναρκωτικών, να υποστηρίζουν ότι είναι παιδιά τους, ο ισχυρισμός αυτός, όμως, θα εξεταστεί με τεστ DNA.
Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία που έκανε ιδιοκτήτης Airbnb στην οδό Θάσου ότι δεν αποχωρούν από το σπίτι άτομα που το είχαν νοικιάσει και δεν πλήρωναν το προβλεπόμενο αντίτιμο, σημειώνοντας πως έκαναν χρήση ναρκωτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από το σημείο περνούσαν μηχανές της ΔΙΑΣ, με τον ιδιοκτήτη να τους σταματά και να τους ανεβάζει στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκαν ο 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη Γερμανίδα, η 15χρονη κόρη τους και ο 26χρονος Αφγανός.
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