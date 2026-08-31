Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο
Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο
Πρόκειται για μέτρο που ξεκίνησε από τον Απρίλιο - Συνολικά το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.
Την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά + ΦΠΑ), και τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος της παράτασης της επιδότησης είναι 30 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.
«Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και, κυρίως, τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος της παράτασης της επιδότησης είναι 30 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.
«Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και, κυρίως, τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα