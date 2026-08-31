Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο

Πρόκειται για μέτρο που ξεκίνησε από τον Απρίλιο - Συνολικά το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.