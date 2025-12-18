Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Απίστευτες καταγγελίες από την πρώην διατροφολόγο της Ρεάλ: «Μου είπαν να μην πηγαίνω στις προπονήσεις για τη σωματική μου ασφάλεια»
Η Ιτσιάν Γκονσάλεθ Ντε Αρίμπα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για τα όσα αντιμετώπισε την τριετία που εργάστηκε στη Ρεάλ και σε συνέντευξη της στη Marca έκανε σοκαριστικές αποκαλύψεις για το ιατρικό τιμ του συλλόγου
Δεν έφταναν στη Ρεάλ Μαδρίτης τα προβλήματα που έχει στα αποδυτήρια της με τις (αποδεδειγμένα) κακές σχέσεις του Τσάμπι Αλόνσο με αρκετούς από τους σταρ της ομάδας, ήρθαν και η οι καταγγελίες της (πρώην) διατροφολόγου του συλλόγου για να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση.
Η 47χρονη Ιτσιάν Γκονσάλεθ Ντε Αρίμπα, η οποία αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι από τον σύλλογο, πέρα της προσφυγής της στην ισπανική δικαιοσύνη, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τα όσα βίωσε στον σύλλογο της ισπανικής πρωτεύουσας.
«Ήμουν εκεί επειδή το ήθελε ο πρόεδρος»
Όπως αναφέρει σε συνέντευξή της στη Marca, η ίδια γνωρίζει ότι ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, ήταν εκείνος που ζήτησε από τις ιατρικές υπηρεσίες του συλλόγου να ενταχθεί στο δυναμικό την περίοδο 2021-22. «Αρχικά αρνήθηκα, λόγω προηγούμενων κακών εμπειριών με ιατρικά επιτελεία άλλων ομάδων. Όμως μου επέμειναν, λέγοντάς μου ότι ήταν προσωπική επιθυμία του προέδρου».
Την πρώτη εκείνη σεζόν, μόνο οι Καρβαχάλ και Ροντρίγκο δέχθηκαν να συνεργαστούν μαζί της. Άλλοι παίκτες εξέφρασαν ενδιαφέρον, όμως – όπως καταγγέλλει – οι γιατροί τούς αποθάρρυναν λέγοντάς τους «ούτε να το σκέφτονται». Μετά το τέλος της σεζόν, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μέχρι τον Νοέμβριο του 2023, όταν της ζητήθηκε να συνεργαστεί ξανά με τον Καρβαχάλ και τον Αρντά Γκιουλέρ.
Τον Οκτώβριο του 2024, μετά από νέο τραυματισμό του Καρβαχάλ, κλήθηκε εκ νέου – αυτή τη φορά για ολόκληρη την ομάδα. Συμφωνήθηκε να εργάζεται μισή εβδομάδα στη Βαλδεμπέμπας (το προπονητικό κέντρο του συλλόγου) και μισή από το σπίτι, με τη διαβεβαίωση ότι ο πρόεδρος θα διασφάλιζε πως το έργο της θα γίνεται σεβαστό.
«Τρέφω τεράστιο σεβασμό και εκτίμηση για τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Πήγα εκεί με μοναδικό σκοπό να κάνω σωστά τη δουλειά μου και να τον κάνω περήφανο», σημειώνει.
«Εχθρικό περιβάλλον από την πρώτη μέρα»
Σύμφωνα με την ίδια, οι ιατρικές υπηρεσίες του συλλόγου δημιούργησαν από την πρώτη στιγμή ένα εχθρικό περιβάλλον. «Μου είπαν ότι βρίσκομαι εκεί λόγω ενός καπρίτσιου του προέδρου, αλλά ότι εκείνοι ξέρουν πώς να τον χειρίζονται και πως θα τον πείσουν ότι είμαι “τρελή” για να με διώξει», αναφέρει.
Καταγγέλλει ότι δεν της μιλούσαν, δεν απαντούσαν στα email και στα μηνύματά της και ότι της έδιναν εντολές να “κρύβεται”, να μην μιλά με παίκτες και να παραμένει απομονωμένη. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, την πρώτη εβδομάδα κατηγορήθηκε άδικα για κλοπή συμπληρωμάτων, κάτι που – όπως λέει – απέδειξε ότι δεν ισχύει, αλλά της προκάλεσε έντονο φόβο.
«Δεν υπήρχε διατροφικό τμήμα»
Η ίδια υποστηρίζει ότι πριν από την άφιξή της, η πρώτη ομάδα δε διέθετε ουσιαστικά υπηρεσία διατροφής. «Ο γιατρός που ήταν υπεύθυνος πριν από εμένα μου είπε ότι η διατροφή και τα συμπληρώματα δεν έχουν σχέση με τους τραυματισμούς ή την απόδοση. Το φαγητό το επέλεγε ο μάγειρας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Παρά τα εμπόδια, αρκετοί ποδοσφαιριστές άρχισαν – όπως λέει – να βλέπουν σημαντική βελτίωση στη φυσική τους κατάσταση, κάτι που συζητήθηκε στα αποδυτήρια και, σύμφωνα με την ίδια, έφτασε και στα αυτιά του προέδρου. Αυτό, όπως καταγγέλλει, προκάλεσε έντονη εχθρότητα από το ιατρικό επιτελείο.
«Μου απαγόρευσαν την είσοδο – είπαν ότι ήταν για την ασφάλειά μου»
Μετά από σειρά καταγγελιών και – όπως υποστηρίζει – ψευδών κατηγοριών εις βάρος της, η διοίκηση τής απαγόρευσε την είσοδο στη Βαλδεμπέμπας. «Μου είπαν ότι το έκαναν για τη σωματική μου ασφάλεια και ότι θα ξεκινήσει εσωτερική έρευνα», δηλώνει.
Παράλληλα, της ζητήθηκε να συνεχίσει να εργάζεται εξ αποστάσεως, κάτι που η ίδια θεωρούσε αντιδεοντολογικό, καθώς – όπως λέει – δεν είχε καμία ενημέρωση για την πραγματική κατάσταση των παικτών, ενώ γνώριζε ότι οι οδηγίες της δεν εφαρμόζονταν.
Η απόλυση και η δικαστική προσφυγή
Τελικά, όπως αναφέρει, ενημερώθηκε από τον διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού ότι το διατροφικό τμήμα καταργείται, καθώς «δεν μπόρεσαν να τα βάλουν με τους γιατρούς». Της καταβλήθηκε το σύνολο του συμβολαίου της, αλλά – όπως λέει – αρνήθηκαν να διαψεύσουν τις κατηγορίες εις βάρος της.
«Το μόνο που θέλω είναι να μάθουν την αλήθεια ο πρόεδρος, οι παίκτες και οι άνθρωποι που με ενδιαφέρουν», δηλώνει, εξηγώντας ότι έχει ήδη καταθέσει μήνυση, παρά τις προειδοποιήσεις ότι «θα της καταστρέψουν τη ζωή».
Η ίδια τονίζει ότι μίλησε τώρα δημόσια γιατί συνεχίζει να έχει εφιάλτες και θέλει «να κλείσει αυτό το κεφάλαιο οριστικά».
