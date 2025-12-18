Παναθηναϊκός: Η Βίντζεβ Λοντζ ενδιαφέρεται για Ντραγκόφσκι, σύμφωνα με τους Πολωνούς
SPORTS
Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι Παναθηναϊκός Βίντζεβ Λοντζ

Ο Πολωνός δεν έχει ικανοποιήσει με τις τελευταίες του εμφανίσεις και έτσι το ενδεχόμενο παραχώρησής του τον Ιανουάριο μοιάζει πιθανό

«Σειρήνες» από Πολωνία για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού.

Όπως αναφέρει ο Πολωνός ρεπόρτερ του Goal.pl, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, βρίσκεται στα «ραντάρ» της ιστορικής Βίντζεβ Λοντζ, η οποία επίσης αναζητά τερματοφύλακα.

Το ρεπορτάζ του Βόιτσιεχ Μάζουρεκ, αναφέρει ότι η Λοντζ, που βρίσκεται στη 15η θέση του πρωταθλήματος, δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τους Ματσιέι Κικόλσκι και Βέλικο Ίλιτς που εναλλάσσονται στα καρέ και έτσι έπειτα από εισήγηση του προπονητή της ομάδας, Iγκόρ Γιοβέσεβιτς, θα πάει για τερματοφύλακα.
