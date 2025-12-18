Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Παναθηναϊκός: Η Βίντζεβ Λοντζ ενδιαφέρεται για Ντραγκόφσκι, σύμφωνα με τους Πολωνούς
Παναθηναϊκός: Η Βίντζεβ Λοντζ ενδιαφέρεται για Ντραγκόφσκι, σύμφωνα με τους Πολωνούς
Ο Πολωνός δεν έχει ικανοποιήσει με τις τελευταίες του εμφανίσεις και έτσι το ενδεχόμενο παραχώρησής του τον Ιανουάριο μοιάζει πιθανό
«Σειρήνες» από Πολωνία για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού.
Όπως αναφέρει ο Πολωνός ρεπόρτερ του Goal.pl, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, βρίσκεται στα «ραντάρ» της ιστορικής Βίντζεβ Λοντζ, η οποία επίσης αναζητά τερματοφύλακα.
Το ρεπορτάζ του Βόιτσιεχ Μάζουρεκ, αναφέρει ότι η Λοντζ, που βρίσκεται στη 15η θέση του πρωταθλήματος, δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τους Ματσιέι Κικόλσκι και Βέλικο Ίλιτς που εναλλάσσονται στα καρέ και έτσι έπειτα από εισήγηση του προπονητή της ομάδας, Iγκόρ Γιοβέσεβιτς, θα πάει για τερματοφύλακα.
Όπως αναφέρει ο Πολωνός ρεπόρτερ του Goal.pl, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, βρίσκεται στα «ραντάρ» της ιστορικής Βίντζεβ Λοντζ, η οποία επίσης αναζητά τερματοφύλακα.
Το ρεπορτάζ του Βόιτσιεχ Μάζουρεκ, αναφέρει ότι η Λοντζ, που βρίσκεται στη 15η θέση του πρωταθλήματος, δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τους Ματσιέι Κικόλσκι και Βέλικο Ίλιτς που εναλλάσσονται στα καρέ και έτσι έπειτα από εισήγηση του προπονητή της ομάδας, Iγκόρ Γιοβέσεβιτς, θα πάει για τερματοφύλακα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα