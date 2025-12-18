Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Η Σίτι εξετάζει τον Μαρέσκα ως αντικαταστάτη του Γκουαρδιόλα
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του The Athletic, ο προπονητής της Τσέλσι αποτελεί την πρώτη επιλογή των «Πολιτών» σε περίπτωση που ο Καταλανός τεχνικός αποφασίσει να κάνει διάλειμμα από τους πάγκους
Το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει το κεντρικό θέμα συζήτησης στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν τον Έντσο Μαρέσκα να είναι ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, ο Ιταλός προπονητής της Τσέλσι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των «πολιτών» για την επόμενη μέρα, σε περίπτωση που ο Καταλανός αποφασίσει να αποχωρήσει από το «Έτιχαντ» το προσεχές καλοκαίρι.
Στελέχη της διοίκησης της Σίτι, τα οποία επικαλείται το ρεπορτάζ αλλά επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, θεωρούν πλέον υπαρκτό το ενδεχόμενο ο Γκουαρδιόλα να μην συνεχίσει στον πάγκο μετά το τέλος της σεζόν. Όπως σημειώνεται, η τελική απόφαση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί όταν η χρονιά μπει στην τελική της ευθεία. Παρότι ο Πεπ υπέγραψε το 2024 νέο συμβόλαιο έως το 2027, ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει ένα διάλειμμα από τους πάγκους μετά τη θητεία του στη Σίτι.
Σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Μαρέσκα κερδίζει διαρκώς έδαφος. Ο Ιταλός έχει ήδη προϋπηρεσία στον οργανισμό της Σίτι, καθώς εργάστηκε στις ακαδημίες και γνωρίζει καλά τη φιλοσοφία, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του κλαμπ. Παράλληλα, χαίρει εκτίμησης στα υψηλότερα κλιμάκια της διοίκησης, που τον βλέπουν ως «φυσική συνέχεια» της σχολής ποδοσφαίρου που έχει καθιερώσει ο Γκουαρδιόλα.
Την ίδια στιγμή, ο Μαρέσκα δεσμεύεται με μακροχρόνιο συμβόλαιο με την Τσέλσι, έως το 2029, όμως η κατάσταση στο λονδρέζικο κλαμπ μόνο ιδανική δεν είναι. Ο Ιταλός τεχνικός έχει εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα, δηλώνοντας πως πέρασε «τις χειρότερες 48 ώρες από τότε που ήρθα στο κλαμπ, γιατί πολλοί δεν μας υποστήριξαν», με φόντο ένα αρνητικό σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη – τριών στην Premier League (ήττα από τη Λιντς, ισοπαλίες με Μπόρνμουθ και Άρσεναλ) και μίας στην Champions League απέναντι στην Αταλάντα.
Ο Γκουαρδιόλα, από την πλευρά του, έχει ήδη προϊδεάσει για τις σκέψεις του. Μιλώντας στο ESPN Brasil τον Μάιο, είχε τονίσει πως, όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τη Σίτι, σκοπεύει να σταματήσει για ένα διάστημα: «Μετά το συμβόλαιό μου με τη Σίτι, θα σταματήσω. Είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω αν θα αποσυρθώ, αλλά θα πάρω μια ανάσα», είχε πει. Από το 2016, όταν ανέλαβε τον σύλλογο, έχει κατακτήσει 18 τίτλους: έξι Premier League, δύο FA Cup, τέσσερα League Cup, ένα Champions League, μία ευρωπαϊκή Super Cup και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.
