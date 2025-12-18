Η Σίτι εξετάζει τον Μαρέσκα ως αντικαταστάτη του Γκουαρδιόλα

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του The Athletic, ο προπονητής της Τσέλσι αποτελεί την πρώτη επιλογή των «Πολιτών» σε περίπτωση που ο Καταλανός τεχνικός αποφασίσει να κάνει διάλειμμα από τους πάγκους