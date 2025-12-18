Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Βίντεο: Τρομερά επεισόδια στον τελικό Κυπέλλου της Κολομβίας
Η Ατλέτικο Νασιονάλ κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας με 1-0 της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν, ωστόσο τα σοβαρά επεισόδια που κλιμακώθηκαν με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης αμαύρωσαν τον αγώνα
Αυτός ήταν ο πρώτος τελικός Κυπέλλου των δύο ομάδων του Μεντεγίν μετά από 21 χρόνια με την έναρξη του αγώνα να είναι απλά εντυπωσιακή με τα εκατοντάδες πυροτεχνήματα που άναψαν από τα δύο πέταλα και τα οποία έκαναν τη νύχτα μέρα.
Historico el recibimiento de Independiente Medellín vs Atlético Nacional. Increíble!pic.twitter.com/4bYwVRImgg— Barra Brava (@barrabrava_net) December 18, 2025
ESPECTACULAR recibimiento en el clásico Paisa en estos momentos. Independiente Medellín vs Atlético Nacional pic.twitter.com/z0tPwFChhp— Barra Brava (@barrabrava_net) November 23, 2025
"Atlético Nacional"— Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 27, 2025
Porque le rompió bien el ojete por 5-2 a Independiente Medellín en el clásico por la Liga BetPlay de Colombia. Tenían la chance de agarrar la punta y la única punta que agarraron fue la tremenda verga Verdolaga, alta putita el DIM.
pic.twitter.com/UjDnQZIJFR
Ωστόσο, όσο ο τελικός πλησίαζε στο τέλος του, τόσο μεγάλωνε και η ένταση με τον αγώνα να διακόπτεται στο 85' λόγω επεισοδίων των οπαδών της Ιντεπεντιέντε με τους αστυνομικούς.
Se suspende la final de la Copa Colombia a los 85 minutos por fuertes disturbios. Hinchas del América atacaron policías, peleas entre aficionados, caos total. pic.twitter.com/FouFfuMdgJ— NotiCali (@NotiCaliOficial) December 16, 2024
TOTAL CHAOS AT THE ATANASIO GIRARDOT— Culture War Report (@CultureWar2020) December 18, 2025
Incidents between fans of Independiente Medellín vs Atlético Nacional
pic.twitter.com/AfFTOXYtfm
Τα Μέσα της Κολομβίας αναφέρουν ότι οπαδοί της Μεντεγίν κινήθηκαν απειλητικά κατά οικογενειών που φορούσαν φανέλες της Νασιονάλ με αποτέλεσμα να... επέμβουν οι οργανωμένοι της τελευταίας και να ακολουθήσουν συμπλοκές σώμα με σώμα.
Más videos de los incidentes en el atanasio girardot entre La Rexixtenxia Norte de Independiente Medellín vs Los del Sur de Atlético Nacional pic.twitter.com/2PTycsfeII— Barra Brava (@barrabrava_net) December 18, 2025
🚨🇨🇴 | URGENTE/COLOMBIA: Total mayhem as brawls break out at the Estadio Atanasio Girardot between rival supporters of Atlético Nacional vs. Independiente Medellín for the 2025 Copa BetPlay final.— Sociedad Media (@sociedadmedia) December 18, 2025
Fans mocked the match after the stadium was taken over by hooligans, and for the… pic.twitter.com/QJ6jTQuDom
🏆🇨🇴 El Atlético Nacional se ha proclamado campeón de la Copa Colombia tras superar por 0-1 a Deportivo Independiente Medellín.— Brazalete Negro (@BrazaleteNegro) December 18, 2025
La final también ha estado marcada por la invasión de campo de la afición de DIM, impidiendo la celebración del título.pic.twitter.com/3OjTWG6f0C
Tras el pitazo final de la final de la Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot se registraron algunos desórdenes por parte de hinchas del Independiente Medellín, ante los cuales las autoridades intervinieron. Se espera en las próximas horas un balance de lo ocurrido. pic.twitter.com/Lg4IAOgcoO— Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 18, 2025
Ante estos hechos de violencia, el alcalde de Medellín, @FicoGutierrez, se manifestó mediante su cuenta de X, asegurando que "no son hinchas, se comportan como criminales... Las imágenes son muy claras, tendrán consecuencias". pic.twitter.com/AxREHNG72j— Telemedellín (@Telemedellin) December 18, 2025
Incidentes en el Atanasio: hinchas ingresan al campo tras victoria de Atlético Nacional. pic.twitter.com/3E2S8PrMan— Telemedellín (@Telemedellin) December 18, 2025
Tras finalizar el partido, la periodista del sistema informativo, María Camila Vergara, fue increpada cuando realizaba su actividad profesional.— Telemedellín (@Telemedellin) December 18, 2025
Pedimos respeto por todos los profesionales que realizan su labor y llevar las emociones del fútbol en paz. pic.twitter.com/eJ6zovq7pA
Telemedellín pide respeto por todos los profesionales que realizan su labor de cubrimiento de los encuentros del fútbol profesional colombiano.— Telemedellín (@Telemedellin) December 18, 2025
Además, se solidariza con otros medios, quienes sufrieron ataques a sus equipos de trabajo como unidades móviles, vehículos, etc. pic.twitter.com/dI4CtIMwfb
