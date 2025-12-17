Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Νίκολιτς: Ο αγώνας με την Κραϊόβα δεν είναι μια γιορτή ή καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη
Νίκολιτς: Ο αγώνας με την Κραϊόβα δεν είναι μια γιορτή ή καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη
Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ φρόντισε να υπενθυμίσει σε όλους ότι η αυριανή (18/12) αναμέτρηση με την ομάδα της Ρουμανίας δεν είναι ένα διαδικαστικό ματς, αλλά θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια στο Conference League
Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Conference League υποδεχόμενη την Κραϊόβα το βράδυ της Πέμπτης και ο Μάρκο Νίκολιτς διακρίνοντας ένα (πολύ έντονο) εορταστικό κλίμα ζήτησε απ' όλους εγρήγορση και σοβαρότητα για να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της Ένωσης.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:
Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Έχουμε άλλα δύο ματς πριν τα Χριστούγεννα. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση με 11 νίκες στους 12 αγώνες και την ισοπαλία με τη Σάμροκ. Δεν φεύγει αυτή η ισοπαλία από το μυαλό μας. Έχουμε καταφέρει να περάσουμε στην επόμενη φάση, αλλά είναι σημαντικό να νικήσουμε αύριο για να πάρουμε την απευθείας πρόκριση στους 16. Δεν θα είναι απλή η αναμέτρηση, έχουμε κάποιες απουσίες. Οι παίκτες πρέπει να ενωθούν σαν μια γροθιά. Αναμένουμε ένα γεμάτο γήπεδο, με ένταση και θετική ατμόσφαιρα. Παίζουμε με μια ομάδα σοβαρή. Ενδεχομένως να υπάρχει η αίσθηση ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα έχουμε μια πολύ δύσκολη δουλειά, παίζει με τρία στόπερ και είναι καλή στην αντεπίθεση και στην κατοχή της μπάλας. Είναι 50-50 και πρέπει να έχουμε τη μέγιστη συγκέντρωση, προσοχή και ενέργεια αξιοποιώντας το καλό μας ποδόσφαιρο για να το απολαύσουμε. Αύριο δεν είναι μια γιορτή ή καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη».
Για το αν οι Ρέλβας και Μουκουντί θα είναι διαθέσιμοι: «Δεν θα είναι έξυπνο να ανοίξουμε τα χαρτιά μας για το ποιοι είναι διαθέσιμοι. Θα πρέπει να μαντέψετε».
Για το αν ο Μαρίν θα ξεκινήσει: «Ο Ραζβάν είναι σε πολύ καλή κατάσταση από το ξεκίνημα, μετά υπήρξε μια φυσιολογική κάμψη, τώρα έχει επανέλθει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξεκινήσει».
Για την άποψή του για την Κραϊόβα: «Πρόκειται για μια ομάδα που μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες στιγμές στον αντίπαλο. Την έχω παρακολουθήσει. Έχουν αναπτύξει ένα εξαιρετικό πρότζεκτ που έχει βελτιωθεί. Άλλαξαν τον προπονητή τους, αλλά δεν έχουν αλλάξει το σύστημά τους. Γνωρίζω κάποιους παίκτες που έχει. Είναι μια ομάδα καλά οργανωμένη πίσω από την μπάλα, δυνατή στις αντεπιθέσεις. Παίζει με συγκεκριμένο τρόπο που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά αν χάσεις την προσοχή σου μπορεί να σε τιμωρήσει».
Για το αν του αρέσει να παίζει με περισσότερους παίκτες στον άξονα ή με ακραίους, έχοντας δοκιμάσει και τους δύο σχηματισμούς: «Ήταν αποτέλεσμα των περιστάσεων και να βρούμε κάποιες ιδέες. Είμαστε κοντά σε αυτό που προτιμώ να βλέπω, αλλά είναι σημαντικό να μπορείς να διαφοροποιείσαι. Να μπορείς να διαφοροποιείς το σχήμα, να έχεις τη δυνατότητα να αλλάζεις, να έχεις αυτό το όπλο. Με αυτά θα πολεμήσουμε και αύριο».
Για το τι σημαίνουν για τον ίδιο τα φετινά επιτεύγματα στην Ευρώπη σε σχέση με αυτό που θέλει να πετύχει: «Είναι μια υποχρέωση. Αισθανόμαστε περήφανοι γιατί είχαμε πει το καλοκαίρι ότι έχουμε τρεις διοργανώσεις. Στο Κύπελλο κάναμε το 4/4 και είμαστε στα προημιτελικά. Στο πρωτάθλημα είμαστε έναν βαθμό από την κορυφή και στην Ευρώπη περάσαμε από τους τρεις προκριματικούς και ο επόμενος στόχος ήταν να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τώρα η κατάκτηση της θέσης στην πρώτη οκτάδα είναι κάτι που εκκρεμεί. Είναι πολύτιμη η αυριανή νίκη στο πλαίσιο αυτό και θα είναι ένας λόγος παραπάνω να πάρουμε τη νίκη για να πετύχουμε για πρώτη φορά επτά νίκες στην Ευρώπη σε μια σεζόν όπως είπατε».
Ρότα: Ειμαστε σε καλό μομέντουμ. αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την Κραϊόβα
Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε ο Λάζαρος Ρότα με τον διεθνή αμυντικόα να τονίζει:
Για την Κραϊόβα: «Αναλύσαμε την Κραϊόβα. Έχουμε το δικό μας πλάνο, με βάση αυτά που μας είπε ο προπονητής και έχουμε δουλέψει. Ειμαστε σε καλό μομέντουμ. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την Κραϊόβα. Να δώσουμε πάνω από 100%. Να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει ένας παίκτης. Δεν αφοσιωνόμαστε σε έναν συγκεκριμένο παίκτη της αντιπάλου μας. Κοιτάμε το σύνολό της».
Για το αν νιώθει πίεση: «Είναι κάπου στη μέση. Υπάρχει μία πίεση, ένα άγχος ότι πρέπει να κερδίσουμε. Αλλα δεν είναι να τους υποτιμήσουμε. Κάθε ματς ξεχωριστά μας εχει πει ο προπονητής και το πιο σημαντικό είναι το αυριανό».
