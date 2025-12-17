Euroleague: Διπλό στην Πόλη ο Παναθηναϊκός, «μπλακ άουτ» και νέα ήττα ο Ολυμπιακός, στην κορυφή παρέμεινε η Χαποέλ

«Άλωσε» την Πόλη o Παναθηναϊκός, 81-77 τη Φενέρ

Στην κορυφή η Χάποελ του Ιτούδη, 84-78 τον Ερυθρό Αστέρα

«Αέρα» πέρασε η Μπαρτσελόνα από το Παρίσι

«Μπλόκο» της Ρεάλ στο Μιλάνο, 89-82 η Αρμάνι

Τρίτη σερί νίκη για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, 97-95 τη Ντουμπάι

Στην Πόλη, ο Παναθηναϊκός δεν αναζήτησε εντυπώσεις, αλλά επιστροφή στις αρχές του και μετά τις δύο σερί ήττες, όπου η αμυντική του ταυτότητα είχε αλλοιωθεί, η ομάδα έδειξε να ανακτά τη συλλογική της μνήμη. Με θεμέλιο την άμυνα, οι «πράσινοι» έβαλαν... φρένο στην πρωταθλήτρια Ευρωπης, Φενερμπαχτσέ, που προερχόταν από έξι διαδοχικές νίκες και με το τελικό 81-77, για την 16η αγωνιστική της Euroleague, μπήκαν και πάλι σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων και εξάδας, φτάνοντας τις 10 νίκες. Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 9-6.Το «τριφύλλι» είχε την ψυχή και τις αντοχές να επανέλθει μετά το καταστροφικό του τρίτο δεκάλεπτο, όταν δέχθηκε επιμέρους σκορ 20-9, με το οποίο έχασε το προβάδισμα και έδειξε να πετάει στον... κάδο των απορριμάτων το εξαιρετικό του πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, με άμυνα από... μπετόν στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο, τον Κώστα Σλούκα να ανάβει την... σπίθα από τα 6,75 στο 35΄ (64-69) και τον Κέντρικ Ναν να σημειώνει τους 10 από τους 25 συνολικά πόντους του σε αυτό το διάστημα, όχι μόνο επανήλθαν, αλλά έβαλαν και πάλι την πρωταθλήτρια Ευρώπης σε θέση κυνηγού και σ` αυτή τη θέση την κράτησαν μέχρι τη λήξη του αγώνα...Ο Αμερικανός σταρ οδήγησε την επίθεση του Παναθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι ήταν αμφίβολος με ενοχλήσεις στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού, ο Τσεντί Όσμαν στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση συμπλήρωσε τους... διψήφιους των «πράσινων» με 11 πόντους, ενώ ο αρχηγός τους, Κώστας Σλούκας, τελείωσε τον αγώνα με 7 πόντους και 7 ασίστ, αλλά στο μοναδικό του εύστοχο τρίποντο στην αναμέτρηση έδωσε το έναυσμα για το διπλό. Κομβικό στην εξέλιξη του ματς και το challenge του Εργκίν Αταμάν στα 16΄΄ και με το σκορ στο 75-76, κερδίζοντας στο instant replay το αντιαθλητικό του Μπάλντγουιν στον Ναν, το οποίο αρχικά είχε χρεωθεί ως απλό φάουλ.Από τη Φενερμπαχτσέ των 22 λαθών ξεχώρισε ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ με 22 πόντους, αλλά 0/4 τρίποντα.Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81Στην κορυφή της Euroleague με 12-4 παραμένει η Χάποελ Τελ Αβίβ που επικράτησε 84-78 του Ερυθρού Αστέρα στην Ιερουσαλήμ στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.Πολύ κλειστό ήταν το ματς στο πρώτο ημίχρονο. Ενδεικτικό ήταν ότι η μέγιστη διαφορά που διαμορφώθηκε ήταν στο +5 για τη Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη (40-35) λίγο πριν πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Ο Νταν Οτούρου με 8π στα πρώτα έξι λεπτά της αναμέτρησης ήταν ο παράγοντας που δεν είχε υπολογίσει ο Ερυθρός Αστέρας, ενώ μετά ανέλαβε δράση ο Ελάιτζα Μπράιαντ (11π. στο α΄). Ωστόσο, οι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ και Μπάτλερ διατηρούσαν στενή επαφή με το καλάθι, κρατώντας πάντα τον Αστέρα μέσα στο ματς. Τρέχοντας, μάλιστα, επί μέρους σκορ 17-5 οι Σέρβοι προηγήθηκαν 52-45 στις αρχές του β΄ ημιχρόνου. Αντέδρασαν άμεσα, όμως, οι γηπεδούχοι και με δικό τους σερί 16-2 πήραν «κεφάλι» στο σκορ (61-54 στο 28΄). Τρια λεπτά πριν από το τέλος τα πάντα ξεκινούσαν από την αρχή (73-73) όμως εκεί με τους μοναδικούς πέντε πόντους του (!) ο Μπλέικνι έκανε το 78-73 για τη Χάποελ, πυ έφτασε στη νίκη με το τελικό.Εκπληκτική βραδιά για τον Μπράιαντ (28π. με 6/11 τρίποντα και 9 ριμπάουντ) αλλά και για τον Οτούρου (18π. με 8/9 δίποντα) για τους νικητές. Από πλευράς Ερυθρού Αστέρα που βρίσκεται στο 9-7, ο Μπάτλερ ήταν ασυγκράτητος με 27π., 8ασ., 4ρ.Τα δεκάλεπτα: 21-21, 40-37, 61-59, 84-78Επίδειξη δύναμης της Μπαρτσελόνα στο Παρίσι, καθώς επικράτησε 85-69 της Παρί, πέτυχε την 4η διαδοχική νίκη της στη Euroleague και βρίσκεται στη 2η θέση της κατάταξης με 11-5 σε 16 αγώνες. Στα χαμηλά «πατώματα» οι Γάλλοι, με ακριβώς αντίστροφο ρεκόρ 5-11.Η Μπάρτσα έδειξε από την αρχή της προθέσεις της, όταν χρειάστηκε μόνο 7 λεπτά για να χτίσει διψήφια διαφορά (11-21). Η διαφορά αυτή εξελίχθηκε σε... χάσμα (13-34 στο 11΄) και έφτασε στο +23 στην εκπνοή του ημιχρόνου (29-52). Η Παρί προσπάθησε να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων αλλά αυτό ήταν αδύνατο παρότι «έκοψε» την απόσταση στο -15 (42-57 στο 25΄). Οι Καταλανοί παραμένουν μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Euroleague και έφυγαν από την «πόλη του φωτός» με το υπέρ τους 85-69 και με τον Τσάβι Πασκουάλ να μοιράζει το χρόνο συμμετοχής. Κορυφαίος ο Κλάιμπερν με 19π., 12ρ., ο Πάντερ πέτυχε 21 πόντους ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Μπριζουέλα (18), Ερνανγκόμεθ (13), Πάρα (11). διασώθηκαν από την Παρί ο Ντοκοσί με 14π. (7/8 δίποντα) και 9 ριμπάουντ και ο Ροντέν με 15π. (3/3 τρίποντα).Τα δεκάλεπτα: 13-30, 29-52, 52-68, 69-85Μετά τον Παναθηναϊκό η Αρμάνι υποχρέωσε σε ήττα και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Μιλάνο και με ρεκόρ 9-7... έριξε τον Ολυμπιακό (έχει ένα ματς λιγότερο) εκτός δεκάδας της Euroleague. Οι Ιταλοί επικράτησαν με 89-82 των Ισπανών, για την 16η αγωνιστική, στερώντας από τους φιλοξενούμενους την ευκαιρία να μπουν στην εξάδα (9-7).Τα τρίποντα (14/27) και η άμυνα της δεύτερης περιόδου, κάλυψαν την αδυναμία των ριμπάουντ (29 έναντι 43 της Ρεάλ), με τους Ιταλούς να εξασφαλίζουν στο ημίχρονο μία διψήφια διαφορά (50-39 στο 20΄) και να την εκτοξεύουν ακόμη και στο +16 στο 24΄ (57-41).Οι Ισπανοί έβγαλαν αντίδραση και άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά, μέχρι το σερί 9-0 που ολοκληρώθηκε στο 39΄, μειώνοντας σε 84-80. Ωστοσο, ένα κομβικό τρίποντο του Γκούντουριτς επανέφερε την τάξη (87-80), με τον Αμπάλντε να μη βρίσκει στόχο σε δύο σερί προσπάθειες από τα 6,75 και τον Σιλντς να σφραγίζει τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μάρκο Γκούντουριτς με 22 πόντους, ενώ από τη Ρεάλ, που προερχόταν από σερί τεσσάρων νικών, δεν αρκούσαν οι 25 πόντοι του Φακούντο Καμπάτσο.Τα δεκάλεπτα: 23-21, 50-39, 66-60, 89-82Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έδωσε συνέχεια στην ανοδική πορεία της, περνώντας νικηφόρα και από την έδρα της Ντουμπάι, όπου πανηγύρισε το τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα και έκτο στο σύνολο στην εφετινή Euroleague. Οι Ισραηλινοί επικράτησαν με 97-95 της ομάδας των Εμιράτων, για την 16η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη μόλις δεύτερη εφετινή ήττα στο «σπίτι» τους.Η διάρκεια της Μακάμπι στο κομμάτι της παραγωγικότητας, η άμυνα της τρίτης περιόδου όταν περιόρισε τη Ντουμπάι στους 14 πόντους και το ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά, οδήγησαν το σύνολο του Όντεντ Κάτας στο τρίτο ευρωπαϊκό «διπλό».Μάλιστα, από το ισόπαλο 87-87 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 36΄, η Μακάμπι με τον Λούντμπεργκ να διακρίνεται σε δημιουργία και εκτέλεση απάντησε με επιμέρους σκορ 2-8, εξασφαλίζοντας στα 46΄΄ για τη λήξη μία διαφορά έξι πόντων (89-95). Ο Ράιτ με πέντε προσωπικούς πόντους πάλεψε για την ανατροπή, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της Ντουμπάι, που υποχώρησε στο 7-9...Κορυφαίος των νικητών ο Τζέιλεν Χόαρντ με 21 πόντους, ενώ από την Ντουμπάι πάλεψε ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 26 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 30-23, 52-51, 66-79, 95-97Τα αποτελέσματαΤρίτη, 16 ΔεκεμβρίουΦενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Παναθηναϊκός 77-81Ολυμπιακός–Βαλένθια (Ισπανία) 92-99Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 95-97Χαποέλ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 89-82Παρί (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 69-85Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν21:30 Παρτίζαν-Βίρτους21:30 Μπασκόνια-ΜονακόΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΧάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-4Βαλένθια (Ισπανία) 11-5Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5Παναθηναϊκός 10-6Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-6Μονακό (Μονακό) 9-6Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-7Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-7Ολυμπιακός 8-7Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-8Παρτιζάν (Σερβία) 6-9Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-10Παρί (Γαλλία) 5-11Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-10Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-ΦενέρμπαχτσεΕπόμενη αγωνιστική18/1221:05 Βαλένθια - Μακάμπι21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ21:30 Aρμάνι - Φενέρ21:45 Ρεάλ - Παρί19/1219:30 Εφές - Ντουμπάι20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν20:30 Μονακό - Μπάγερν21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια21: 45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους