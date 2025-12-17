Euroleague: Διπλό στην Πόλη ο Παναθηναϊκός, «μπλακ άουτ» και νέα ήττα ο Ολυμπιακός, στην κορυφή παρέμεινε η Χαποέλ
Euroleague: Διπλό στην Πόλη ο Παναθηναϊκός, «μπλακ άουτ» και νέα ήττα ο Ολυμπιακός, στην κορυφή παρέμεινε η Χαποέλ
Οι πράσινοι επικράτησαν με 81-77 της Φενέρ και τα χαμόγελα επέστρεψαν - Προβληματισμός μετά την 3η σερί ήττα για τους ερυθρόλευκους, 99-92 η Βαλένθια στο ΣΕΦ - Νίκες για Μπαρτσελόνα, Αρμάνι και Μακάμπι
Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό από την Τουρκία, αφού επικράτησε της Φενέρ με 81-77, ανέβηκε στο 10-6 και επέστρεψε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της Euroleague. Στο 9-6 έπεσε το σύνολο του Σάρας. Αντίθετα ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και γνώρισε την ήττα από την Βαλένθια με 92-99 με την οποία έριξε το ρεκόρ του στο 8-7.
Νωρίτερα στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής η Μακάμπι έφυγε με το διπλό από την έδρα της Ντουμπάι BC με 97-95. Η Χάποελ συνέχισε με την... ίδια φόρα κερδίζοντας εντός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα με 84-77. Η Μπαρτσελόνα έκανε ό,τι ήθελε στο Παρίσι καθώς επικράτησε της Παρί με 69-85 στην έκτη νίκη της στους τελευταίους επτά αγώνες. Η Αρμάνι Μιλάνο παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ επικράτησε με 89-82 της Ρεάλ.
Ο αγώνας με τη Βαλένθια ήταν must-win για τον Ολυμπιακό μετά τις δύο διαδοχικές εκτός έδρας ήττες του από Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα. Όμως, αν και προηγήθηκε ακόμη και με +13 και μπήκε από το +9 στο 4ο δεκάλεπτο, δέχτηκε σερί 15-0 μετά το υπέρ του 82-75 στο 33ο λεπτό και έκανε... δώρο τη νίκη με 99-92 στην ισπανική ομάδα, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.
Το επιμέρους σκορ 16-32 της Βαλένθια στην 4η περίοδο... τα λέει όλα όσον αφορά στον επιθετικό «οίστρο» των φιλοξενούμενων και το... «ερυθρόλευκο» black out και στα δύο μισά του παρκέ. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα ήξεραν πως η Βαλένθια δεν είναι ομάδα που συγχωρεί... αν της δώσεις χώρο και είδαν τις συνέπειες, όταν της επέτρεψαν να τρέξει.
Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 8-7 (με αγώνα λιγότερο) μετά την 3η διαδοχική ήττα του, ενώ η Βαλένθια που παραμένει στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 11-5 και μία λιγότερη νίκη από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ, πέτυχε μία 5η σερί νίκη.
Ο Νέιτ Ρίβερς με 21 πόντους και 3/7 τρίποντα και ο Ματ Κοστέλο με 14 πόντους (4/8 τρίποντα) έδωσαν το έναυσμα για το come back της Βαλένθια χάρη στην ευστοχία τους έξω από τα 6.75 στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Διψήφιοι ήταν και οι Μοντέρο (13π.), Πουέρτο (13π.) και Πραντίγια (10π.) για τη Βαλένθια.
Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 24 πόντους με 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τον Ολυμπιακό. Ο Μιλουτίνοφ έκανε ό,τι μπορούσε στη ρακέτα (13π. και 8ρ.), ενώ 13 πόντους σημείωσε και ο Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος μοίρασε και 8 ασίστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον οποίο δεν επέλεξε αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας στην αρχική πεντάδα, έδωσε 11 πόντους και 9 (με 1/9 τρίποντα) ο Εβάν Φουρνιέ.
Την Παρασκευή (19/12, 21:15) ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να πετύχει μια δεύτερη διαδοχική νίκη, απέναντι στη Βιλερμπάν, στο ΣΕΦ.
Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99
Νωρίτερα στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής η Μακάμπι έφυγε με το διπλό από την έδρα της Ντουμπάι BC με 97-95. Η Χάποελ συνέχισε με την... ίδια φόρα κερδίζοντας εντός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα με 84-77. Η Μπαρτσελόνα έκανε ό,τι ήθελε στο Παρίσι καθώς επικράτησε της Παρί με 69-85 στην έκτη νίκη της στους τελευταίους επτά αγώνες. Η Αρμάνι Μιλάνο παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ επικράτησε με 89-82 της Ρεάλ.
Καθίζηση στο 4ο δεκάλεπτο και ήττα για τον Ολυμπιακό, 92-99 η Βαλένθια
Ο αγώνας με τη Βαλένθια ήταν must-win για τον Ολυμπιακό μετά τις δύο διαδοχικές εκτός έδρας ήττες του από Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα. Όμως, αν και προηγήθηκε ακόμη και με +13 και μπήκε από το +9 στο 4ο δεκάλεπτο, δέχτηκε σερί 15-0 μετά το υπέρ του 82-75 στο 33ο λεπτό και έκανε... δώρο τη νίκη με 99-92 στην ισπανική ομάδα, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.
Το επιμέρους σκορ 16-32 της Βαλένθια στην 4η περίοδο... τα λέει όλα όσον αφορά στον επιθετικό «οίστρο» των φιλοξενούμενων και το... «ερυθρόλευκο» black out και στα δύο μισά του παρκέ. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα ήξεραν πως η Βαλένθια δεν είναι ομάδα που συγχωρεί... αν της δώσεις χώρο και είδαν τις συνέπειες, όταν της επέτρεψαν να τρέξει.
Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 8-7 (με αγώνα λιγότερο) μετά την 3η διαδοχική ήττα του, ενώ η Βαλένθια που παραμένει στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 11-5 και μία λιγότερη νίκη από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ, πέτυχε μία 5η σερί νίκη.
Ο Νέιτ Ρίβερς με 21 πόντους και 3/7 τρίποντα και ο Ματ Κοστέλο με 14 πόντους (4/8 τρίποντα) έδωσαν το έναυσμα για το come back της Βαλένθια χάρη στην ευστοχία τους έξω από τα 6.75 στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Διψήφιοι ήταν και οι Μοντέρο (13π.), Πουέρτο (13π.) και Πραντίγια (10π.) για τη Βαλένθια.
Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 24 πόντους με 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τον Ολυμπιακό. Ο Μιλουτίνοφ έκανε ό,τι μπορούσε στη ρακέτα (13π. και 8ρ.), ενώ 13 πόντους σημείωσε και ο Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος μοίρασε και 8 ασίστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον οποίο δεν επέλεξε αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας στην αρχική πεντάδα, έδωσε 11 πόντους και 9 (με 1/9 τρίποντα) ο Εβάν Φουρνιέ.
Την Παρασκευή (19/12, 21:15) ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να πετύχει μια δεύτερη διαδοχική νίκη, απέναντι στη Βιλερμπάν, στο ΣΕΦ.
Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99
«Άλωσε» την Πόλη o Παναθηναϊκός, 81-77 τη Φενέρ
Στην Πόλη, ο Παναθηναϊκός δεν αναζήτησε εντυπώσεις, αλλά επιστροφή στις αρχές του και μετά τις δύο σερί ήττες, όπου η αμυντική του ταυτότητα είχε αλλοιωθεί, η ομάδα έδειξε να ανακτά τη συλλογική της μνήμη. Με θεμέλιο την άμυνα, οι «πράσινοι» έβαλαν... φρένο στην πρωταθλήτρια Ευρωπης, Φενερμπαχτσέ, που προερχόταν από έξι διαδοχικές νίκες και με το τελικό 81-77, για την 16η αγωνιστική της Euroleague, μπήκαν και πάλι σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων και εξάδας, φτάνοντας τις 10 νίκες. Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 9-6.
Το «τριφύλλι» είχε την ψυχή και τις αντοχές να επανέλθει μετά το καταστροφικό του τρίτο δεκάλεπτο, όταν δέχθηκε επιμέρους σκορ 20-9, με το οποίο έχασε το προβάδισμα και έδειξε να πετάει στον... κάδο των απορριμάτων το εξαιρετικό του πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, με άμυνα από... μπετόν στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο, τον Κώστα Σλούκα να ανάβει την... σπίθα από τα 6,75 στο 35΄ (64-69) και τον Κέντρικ Ναν να σημειώνει τους 10 από τους 25 συνολικά πόντους του σε αυτό το διάστημα, όχι μόνο επανήλθαν, αλλά έβαλαν και πάλι την πρωταθλήτρια Ευρώπης σε θέση κυνηγού και σ` αυτή τη θέση την κράτησαν μέχρι τη λήξη του αγώνα...
Ο Αμερικανός σταρ οδήγησε την επίθεση του Παναθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι ήταν αμφίβολος με ενοχλήσεις στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού, ο Τσεντί Όσμαν στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση συμπλήρωσε τους... διψήφιους των «πράσινων» με 11 πόντους, ενώ ο αρχηγός τους, Κώστας Σλούκας, τελείωσε τον αγώνα με 7 πόντους και 7 ασίστ, αλλά στο μοναδικό του εύστοχο τρίποντο στην αναμέτρηση έδωσε το έναυσμα για το διπλό. Κομβικό στην εξέλιξη του ματς και το challenge του Εργκίν Αταμάν στα 16΄΄ και με το σκορ στο 75-76, κερδίζοντας στο instant replay το αντιαθλητικό του Μπάλντγουιν στον Ναν, το οποίο αρχικά είχε χρεωθεί ως απλό φάουλ.
Από τη Φενερμπαχτσέ των 22 λαθών ξεχώρισε ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ με 22 πόντους, αλλά 0/4 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81
Στην κορυφή η Χάποελ του Ιτούδη, 84-78 τον Ερυθρό Αστέρα
Στην κορυφή της Euroleague με 12-4 παραμένει η Χάποελ Τελ Αβίβ που επικράτησε 84-78 του Ερυθρού Αστέρα στην Ιερουσαλήμ στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
Πολύ κλειστό ήταν το ματς στο πρώτο ημίχρονο. Ενδεικτικό ήταν ότι η μέγιστη διαφορά που διαμορφώθηκε ήταν στο +5 για τη Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη (40-35) λίγο πριν πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Ο Νταν Οτούρου με 8π στα πρώτα έξι λεπτά της αναμέτρησης ήταν ο παράγοντας που δεν είχε υπολογίσει ο Ερυθρός Αστέρας, ενώ μετά ανέλαβε δράση ο Ελάιτζα Μπράιαντ (11π. στο α΄). Ωστόσο, οι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ και Μπάτλερ διατηρούσαν στενή επαφή με το καλάθι, κρατώντας πάντα τον Αστέρα μέσα στο ματς. Τρέχοντας, μάλιστα, επί μέρους σκορ 17-5 οι Σέρβοι προηγήθηκαν 52-45 στις αρχές του β΄ ημιχρόνου. Αντέδρασαν άμεσα, όμως, οι γηπεδούχοι και με δικό τους σερί 16-2 πήραν «κεφάλι» στο σκορ (61-54 στο 28΄). Τρια λεπτά πριν από το τέλος τα πάντα ξεκινούσαν από την αρχή (73-73) όμως εκεί με τους μοναδικούς πέντε πόντους του (!) ο Μπλέικνι έκανε το 78-73 για τη Χάποελ, πυ έφτασε στη νίκη με το τελικό.
Εκπληκτική βραδιά για τον Μπράιαντ (28π. με 6/11 τρίποντα και 9 ριμπάουντ) αλλά και για τον Οτούρου (18π. με 8/9 δίποντα) για τους νικητές. Από πλευράς Ερυθρού Αστέρα που βρίσκεται στο 9-7, ο Μπάτλερ ήταν ασυγκράτητος με 27π., 8ασ., 4ρ.
Τα δεκάλεπτα: 21-21, 40-37, 61-59, 84-78
«Αέρα» πέρασε η Μπαρτσελόνα από το Παρίσι
Επίδειξη δύναμης της Μπαρτσελόνα στο Παρίσι, καθώς επικράτησε 85-69 της Παρί, πέτυχε την 4η διαδοχική νίκη της στη Euroleague και βρίσκεται στη 2η θέση της κατάταξης με 11-5 σε 16 αγώνες. Στα χαμηλά «πατώματα» οι Γάλλοι, με ακριβώς αντίστροφο ρεκόρ 5-11.
Η Μπάρτσα έδειξε από την αρχή της προθέσεις της, όταν χρειάστηκε μόνο 7 λεπτά για να χτίσει διψήφια διαφορά (11-21). Η διαφορά αυτή εξελίχθηκε σε... χάσμα (13-34 στο 11΄) και έφτασε στο +23 στην εκπνοή του ημιχρόνου (29-52). Η Παρί προσπάθησε να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων αλλά αυτό ήταν αδύνατο παρότι «έκοψε» την απόσταση στο -15 (42-57 στο 25΄). Οι Καταλανοί παραμένουν μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Euroleague και έφυγαν από την «πόλη του φωτός» με το υπέρ τους 85-69 και με τον Τσάβι Πασκουάλ να μοιράζει το χρόνο συμμετοχής. Κορυφαίος ο Κλάιμπερν με 19π., 12ρ., ο Πάντερ πέτυχε 21 πόντους ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Μπριζουέλα (18), Ερνανγκόμεθ (13), Πάρα (11). διασώθηκαν από την Παρί ο Ντοκοσί με 14π. (7/8 δίποντα) και 9 ριμπάουντ και ο Ροντέν με 15π. (3/3 τρίποντα).
Τα δεκάλεπτα: 13-30, 29-52, 52-68, 69-85
«Μπλόκο» της Ρεάλ στο Μιλάνο, 89-82 η Αρμάνι
Μετά τον Παναθηναϊκό η Αρμάνι υποχρέωσε σε ήττα και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Μιλάνο και με ρεκόρ 9-7... έριξε τον Ολυμπιακό (έχει ένα ματς λιγότερο) εκτός δεκάδας της Euroleague. Οι Ιταλοί επικράτησαν με 89-82 των Ισπανών, για την 16η αγωνιστική, στερώντας από τους φιλοξενούμενους την ευκαιρία να μπουν στην εξάδα (9-7).
Τα τρίποντα (14/27) και η άμυνα της δεύτερης περιόδου, κάλυψαν την αδυναμία των ριμπάουντ (29 έναντι 43 της Ρεάλ), με τους Ιταλούς να εξασφαλίζουν στο ημίχρονο μία διψήφια διαφορά (50-39 στο 20΄) και να την εκτοξεύουν ακόμη και στο +16 στο 24΄ (57-41).
Οι Ισπανοί έβγαλαν αντίδραση και άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά, μέχρι το σερί 9-0 που ολοκληρώθηκε στο 39΄, μειώνοντας σε 84-80. Ωστοσο, ένα κομβικό τρίποντο του Γκούντουριτς επανέφερε την τάξη (87-80), με τον Αμπάλντε να μη βρίσκει στόχο σε δύο σερί προσπάθειες από τα 6,75 και τον Σιλντς να σφραγίζει τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.
Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μάρκο Γκούντουριτς με 22 πόντους, ενώ από τη Ρεάλ, που προερχόταν από σερί τεσσάρων νικών, δεν αρκούσαν οι 25 πόντοι του Φακούντο Καμπάτσο.
Τα δεκάλεπτα: 23-21, 50-39, 66-60, 89-82
Τρίτη σερί νίκη για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, 97-95 τη Ντουμπάι
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έδωσε συνέχεια στην ανοδική πορεία της, περνώντας νικηφόρα και από την έδρα της Ντουμπάι, όπου πανηγύρισε το τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα και έκτο στο σύνολο στην εφετινή Euroleague. Οι Ισραηλινοί επικράτησαν με 97-95 της ομάδας των Εμιράτων, για την 16η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη μόλις δεύτερη εφετινή ήττα στο «σπίτι» τους.
Η διάρκεια της Μακάμπι στο κομμάτι της παραγωγικότητας, η άμυνα της τρίτης περιόδου όταν περιόρισε τη Ντουμπάι στους 14 πόντους και το ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά, οδήγησαν το σύνολο του Όντεντ Κάτας στο τρίτο ευρωπαϊκό «διπλό».
Μάλιστα, από το ισόπαλο 87-87 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 36΄, η Μακάμπι με τον Λούντμπεργκ να διακρίνεται σε δημιουργία και εκτέλεση απάντησε με επιμέρους σκορ 2-8, εξασφαλίζοντας στα 46΄΄ για τη λήξη μία διαφορά έξι πόντων (89-95). Ο Ράιτ με πέντε προσωπικούς πόντους πάλεψε για την ανατροπή, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της Ντουμπάι, που υποχώρησε στο 7-9...
Κορυφαίος των νικητών ο Τζέιλεν Χόαρντ με 21 πόντους, ενώ από την Ντουμπάι πάλεψε ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 26 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 30-23, 52-51, 66-79, 95-97
Τα αποτελέσματα
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Παναθηναϊκός 77-81
Ολυμπιακός–Βαλένθια (Ισπανία) 92-99
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 95-97
Χαποέλ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 89-82
Παρί (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 69-85
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου
20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
21:30 Μπασκόνια-Μονακό
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-4
Βαλένθια (Ισπανία) 11-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 11-5
Παναθηναϊκός 10-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 9-6
Μονακό (Μονακό) 9-6
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-7
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-7
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-7
Ολυμπιακός 8-7
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 7-9
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-8
Παρτιζάν (Σερβία) 6-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-10
Παρί (Γαλλία) 5-11
Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-10
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική
18/12
21:05 Βαλένθια - Μακάμπι
21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Aρμάνι - Φενέρ
21:45 Ρεάλ - Παρί
19/12
19:30 Εφές - Ντουμπάι
20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
20:30 Μονακό - Μπάγερν
21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια
21: 45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα