Μπαρτζώκας: «Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, δεν είχαμε καλή απόδοση στο τέλος»
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Βαλένθια Euroleague

Μπαρτζώκας: «Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, δεν είχαμε καλή απόδοση στο τέλος»

Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός μετά την ήττα και την κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στην Βαλένθια

Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Βαλένθια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως στο τελευταίο δεκάλεπτο θα έπρεπε οι παίκτες του να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Ακόμη, στάθηκε στα χαμένα σουτ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά στην τελευταία περίοδο. Χάσαμε πολλά σουτ με καλούς σουτέρ.

Από την στιγμή που μεταφέραμε την μπάλα καλά από τις παγίδες βρήκαμε ελεύθερα σουτ.

Όταν τα βάλαμε φτιάξαμε διαφορές 11-12-13 πόντων.

Με αυτή την ομάδα όταν δεν ελέγχεις τον ρυθμό μπορούν να επιστρέψουν σε 2-3 λεπτά. Στο τέλος χάσαμε κάποια ριμπάουντ, κρίσιμες φάσεις και δεν είχαμε καλή απόδοση»
