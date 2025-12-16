Ξέσπασε ο Αταμάν: Δεν καταλαβαίνω γιατί έβριζαν εμένα και την 87χρονη μητέρα μου, είναι αγράμματοι άνθρωποι, βίντεο
Ξέσπασε ο Αταμάν: Δεν καταλαβαίνω γιατί έβριζαν εμένα και την 87χρονη μητέρα μου, είναι αγράμματοι άνθρωποι, βίντεο

Ο Εργκίν Αταμάν που είναι ομοσπονδιακός τεχνικός στην Τουρκία για ένα ακόμα παιχνίδι άκουσε τους οπαδούς της Φενέρ να τον βρίζουν

Έξαλλος ήταν ο Εργκίν Αταμάν μετά το φινάλε του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ στην Πόλη. 

Ο Τούρκος προπονητής του ΠΑΟ αφού ανέλυσε το παιχνίδι τα έβαλε με τους οπαδούς της Φενέρ που έβριζαν στην διάρκεια του αγώνα εκείνον και την γυναίκα του. 

«Είμαι πολύ ταραγμένος. Παίξαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο αλλά ξεκινήσαμε κακά στο δεύτερο ημίχρονο. Χάσαμε διαφορά 10 πόντων και τον έλεγχο του αγώνα, αλλά στο τέλος καταφέραμε και πήραμε τη νίκη.

Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί 10.000 Τούρκοι φίλαθλοι της Φενέρ να βρίζουν εμένα και τη 87χρονη  μητέρα μου. Σταματήστε να είστε επιθετικοί και ας δείξουμε τι αξίζουμε μέσα στο παρκέ.

Αγράμματοι άνθρωποι εναντιώθηκαν κατά της μητέρας μου. Κάποιος από την Ευρωλίγκα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Είμαι περήφανος που είμαι προπονητής της Τουρκίας» είπε μεταξύ άλλων. 

Αργότερα μιλώντας ΜΜΕ της χώρας του είπε: «Δεν θα πω τίποτα τεχνικό. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού στους οπαδούς που προσέβαλαν την 87χρονη μητέρα μου όταν η Φενέρμπαχτσε γύρισε από τους 10 πόντους. Από εκεί και πέρα ​​γυρίσαμε το παιχνίδι και κερδίσαμε».




