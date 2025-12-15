Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Άλμα 19% για τη μετοχή της Γιουβέντους μετά την απόρριψη της προσφοράς της Tether
Η οικογένεια Ανιέλι απέρριψε πρόταση 1,1 δισ. ευρώ από την εταιρεία κρυπτονομισμάτων, προκαλώντας άλμα στην αξία της μετοχής
Η μετοχή της Γιουβέντους σημείωσε σήμερα (15/12) άνοδο σχεδόν 19%, αφότου η οικογένεια Ανιέλι της Ιταλίας απέρριψε το Σάββατο προσφορά του κρυπτονομίσματος Tether που αποτιμούσε την ποδοσφαιρική ομάδα της Serie A στα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
Με 36 τίτλους Serie A, η Γιουβέντους είναι η πιο επιτυχημένη ποδοσφαιρική ομάδα της Ιταλίας, αλλά παραπαίει από τότε που κατέκτησε το ένατο συνεχόμενο πρωτάθλημα το 2020 και τώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Οι μετοχές της Γιουβέντους έχουν χάσει το 57% της αξίας τους τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.
Η οικογένεια Ανιέλι έχει ξεκινήσει συνομιλίες για την πώληση της GEDI, εκδότριας των εφημερίδων La Repubblica και La Stampa, πυροδοτώντας απεργίες και ανησυχίες για θέσεις εργασίας.
