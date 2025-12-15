Μπαρτζώκας: Πρέπει να νικήσουμε τη Βαλένθια, δεν θα παίξει ο Μόρις

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε για τον αγώνα με τη Βαλένθια (16/12, 21:15) στο ΣΕΦ και σχολιάζοντας την ετοιμότητα του Μόντε Μόρις ξεκαθάρισε ότι ο Αμερικανός δεν θα κάνει το ντεμπούτο του αύριο