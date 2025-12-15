Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Μπαρτζώκας: Πρέπει να νικήσουμε τη Βαλένθια, δεν θα παίξει ο Μόρις
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε για τον αγώνα με τη Βαλένθια (16/12, 21:15) στο ΣΕΦ και σχολιάζοντας την ετοιμότητα του Μόντε Μόρις ξεκαθάρισε ότι ο Αμερικανός δεν θα κάνει το ντεμπούτο του αύριο
Με τις γνωστές απουσίες Τάισον Γουόρντ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουσταφά Φαλ, Κίναν Έβανς, αλλά και χωρίς τον νεοαποκτηθέντα Μόντε Μόρις θα αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ ο Ολυμπιακός τη Βαλένθια με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στέκεται στην ανάγκη της ομάδας του να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο κόουτς των ερυθρόλευκων:
Για το ματς: «Θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι με βάση τις συνθήκες τις δικές μας. Έχουμε χάσει τα δύο τελευταία ματς και πρέπει να κερδίσουμε. Πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Έχω εκτίμηση στον προπονητή της. Παίζουν με συγκεκριμένο τρόπο και πρόσθεσαν κάποιους παίκτες. Παίζουν με ρυθμό και ένταση. Σουτάρουν οι πάντες στο παρκέ και ανοίγουν το γήπεδο. Πρέπει να είμαστε καλοί αμυντικά και να ελέγξουμε τον ρυθμό. Δεν βγάζω συμπέρασμα από το πρόγραμμα. Ομάδες που είναι κουρασμένες παίζουν καλά, ομάδες που είναι πιο άνετες δεν κερδίζουν. Έχει σχέση με το πόσο αποφασισμένος είσαι».
Για τους απόντες: «Ο ΜακΚίσικ και ο Γουορντ είναι έξω. Ο Μόρις δεν θα παίξει. Την Τετάρτη θα κάνει εργομετρικα και να δούμε πως είναι η κατάστασης του και μετά θα μπει στις προπονήσεις μας. Θα δούμε μετά την Τετάρτη σε ποια κατάσταση θα είναι».
Για το τι θα δώσει ο Μόρις: «Όλοι τον ξέρουν ως παίκτη. Έγιναν πολλές καλές αναλύσεις. Πασάρει και παίζει για την ομάδα. Ο Ολυμπιακός αυτήν τη στιγμή απαιτείται να έχει ισορροπία. Κάναμε κακό ματς στη Βαρκελώνη. Έχουμε πολλούς καλούς σκόρερ και αν βελτιώσουμε την ισορροπία μας θα γίνουμε πολύ καλοί».
Για το πλάνο ένταξης του Μόρις: «Να μου επιτρέψετε να σας πω μετά την Τετάρτη, γιατί τότε θα ξέρουμε από τους εργοφυσιολόγους σε ποια κατάσταση είναι αγωνιστικά».
Για το που θέλει να βελτιωθεί άμεσα η ομάδα του: «Μια καλή εικόνα ήταν αυτή με το Περιστέρι. Δεν έχει σημασία που δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας, αλλά παίξαμε ολοκληρωτικά. Πολλές πάσες, συμμετοχή, ταχύτητα, καλή άμυνα. Νομίζω ότι δυσκολευόμαστε, γιατί φέτος υπάρχουν νέα δεδομένα. Έχουμε σκόρερ πιο πολλούς και τραυματισμούς. Οι ομάδες έτσι είναι θέλουν χρόνο. Όσο λιγότερες προπονήσεις κάνουμε τόσο μας στοιχίζει. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας. Αλλά αυτό είναι και έχουμε αρκετά καλούς παίκτες για να μπούμε στο δεύτερο μισό πλήρεις και ολοκληρωμένοι».
Για τον Γουόκαπ: «Θα ήθελα να μην πηγαίνω σε συγκρίσεις. Όταν ολοκληρώνει κάποιος την πορεία του μόνο. Για μένα οι παίκτες είναι η εμπιστοσύνη που τους έχεις. Στον Τόμας έχουμε εμπιστοσύνη ακόμα και όταν δεν παίζει καλά, γιατί εκτελεί το πλάνο».
