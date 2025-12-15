La Liga, Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Ζωντανή στο κυνήγι της κορυφής και ανάσα για τον Αλόνσο, δείτε τα γκολ

Κλείσιμο

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε με «διπλό» μετά τις δύο διαδοχικές εντός έδρας ήττες, από Θέλτα και Μάντσεστερ Σίτι, με τον Τσάμπι Αλόνσο να παίρνει... ανάσα. Οι «μερένγκες» πέρασαν νικηφόρα με 2-1 από την έδρα της Αλαβές, για την 16η αγωνιστική της La Liga και συνεχίζουν από το -4 την πίεση στην πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.Ο Μπαπέ άνοιξε το σκορ στο 24΄, αλλά ο Βιθέντε, περίπου ένα λεπτό μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, έφερε την ισοφάριση για την Αλαβές, «παγώνοντας» τη Ρεάλ.Ωστόσο, ο Βινίσιους φρόντισε να φέρει και πάλι τα χαμόγελα στους Μαδριλένους όταν στο 76΄ έβγαλε... ασίστ «πάρε-βάλε» στον Ροντρίγκο, με τον τελευταίο να γράφει το 2-1 για τη «Βασίλισσα» που ήταν και τελικό σκορ.Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2 (35' Γουέδες - 76',84' Τσιγκάνκοφ)Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 2-1 (17' Κόκε, 74' Γκριεζμάν - 63' Μπελτράν)Μαγιόρκα-Ελτσε 3-1 (5' Μορλάνες, 82' Μασκαρέλ, 89' Μουρίκι - 21' αυτ. Μαφέο)Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 2-0 (70', 86' Ραφίνια)Χετάφε-Εσπανιόλ 0-1 (53' Καμπρέρα)Σεβίλλη-Οβιέδο 4-0 (4' Ανταμς, 22' Σο, 51' Μεντί, 89' Εζούκε)Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (48' Σβέντμπεργκ, 55' Ελ Αμπντελαουΐ)