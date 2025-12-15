La Liga, Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Ζωντανή στο κυνήγι της κορυφής και ανάσα για τον Αλόνσο, δείτε τα γκολ
Η Ρεάλ απέτυχε ξανά να εντυπωσιάσει, φλέρταρε με νέα γκέλα κόντρα στην Αλαβές, αλλά στο τέλος νίκησε προς ανακούφιση του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της ομάδας

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε με «διπλό» μετά τις δύο διαδοχικές εντός έδρας ήττες, από Θέλτα και Μάντσεστερ Σίτι, με τον Τσάμπι Αλόνσο να παίρνει... ανάσα. Οι «μερένγκες» πέρασαν νικηφόρα με 2-1 από την έδρα της Αλαβές, για την 16η αγωνιστική της La Liga και συνεχίζουν από το -4 την πίεση στην πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Ο Μπαπέ άνοιξε το σκορ στο 24΄, αλλά ο Βιθέντε, περίπου ένα λεπτό μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, έφερε την ισοφάριση για την Αλαβές, «παγώνοντας» τη Ρεάλ.

Ωστόσο, ο Βινίσιους φρόντισε να φέρει και πάλι τα χαμόγελα στους Μαδριλένους όταν στο 76΄ έβγαλε... ασίστ «πάρε-βάλε» στον Ροντρίγκο, με τον τελευταίο να γράφει το 2-1 για τη «Βασίλισσα» που ήταν και τελικό σκορ.

DEPORTIVO ALAVÉS 1 - 2 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2 (35' Γουέδες - 76',84' Τσιγκάνκοφ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 2-1 (17' Κόκε, 74' Γκριεζμάν - 63' Μπελτράν)
Μαγιόρκα-Ελτσε 3-1 (5' Μορλάνες, 82' Μασκαρέλ, 89' Μουρίκι - 21' αυτ. Μαφέο)
Κλείσιμο
Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 2-0 (70', 86' Ραφίνια)
Χετάφε-Εσπανιόλ 0-1 (53' Καμπρέρα)
Σεβίλλη-Οβιέδο 4-0 (4' Ανταμς, 22' Σο, 51' Μεντί, 89' Εζούκε)
Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (48' Σβέντμπεργκ, 55' Ελ Αμπντελαουΐ)
Λεβάντε-Βιγιαρεάλ Αναβολή
Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (68' Βιθέντε - 24' Μπαπέ, 76' Ροντρίγκο)
Ράγιο Βαγεκάνο-Μπέτις 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 43 -17αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 39 -17αγ.
Βιγιαρεάλ 35
Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.
Εσπανιόλ 30 -16αγ.
Μπέτις 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -17αγ.
Θέλτα 22 -16αγ.
Σεβίλλη 20 -16αγ.
Χετάφε 20 -16αγ.
Έλτσε 19 -16αγ.
Αλαβές 18 -16αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 17
Μαγιόρκα 17 -16αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -16αγ.
Οσασούνα 15 -16αγ.
Βαλένθια 15 -16αγ.
Τζιρόνα 15 -16αγ.
Οβιέδο 10 -16αγ.
Λεβάντε 9

