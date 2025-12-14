Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Άρη
Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Άρη

Νέα δεδομένα στα... ψηλά του βαθμολογικού πίνακα με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει μόνος πρώτος, αλλά πλέον σε απόσταση βαθμού από την ΑΕΚ που πέρασε στη δεύτερη θέση - Τρίτος στο -3 ο ΠΑΟΚ

Ανακατατάξεις στη βαθμολογία της Super League μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και την ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τον Άρη. 

Οι πρωταθλητές έμειναν στο 0-0, ενώ οι ασπρόμαυροι ηττήθηκαν με 2-0 από τον Ατρόμητο, αποτελέσματα που εκμεταλεύτηκε η ΑΕΚ η οποία πέρασε αέρας από το Αγρίνιο, κερδίζοντας με 5-0 τον Παναιτωλικό. 

Ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος με 35 βαθμούς, με την ΑΕΚ να ακολουθεί με 34, ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος στους 32 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα (14η αγωνιστική)

Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0
ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0
Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης 0-0
Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0
Αρης - Ολυμπιακός 0-0
Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1


Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 35
2. ΑΕΚ 34
3. ΠΑΟΚ 32
4. Λεβαδειακός 25
5. Βόλος 22
6.Παναθηναϊκός 22
7. Αρης 17
8. Κηφισιά 17
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. ΟΦΗ 12
12.Ατρόμητος 12
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5

* Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο


H επόμενη αγωνιστική (15η)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Αρης (4μμ)
Βόλος – Παναιτωλικός (6μμ)
Ολυμπιακός – Κηφισιά (8.30μμ)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος (5.30μμ)
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
ΑΕΚ – ΟΦΗ (9μμ)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (6μμ)
