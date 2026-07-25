Μητσοτάκης σε Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό: Έχουμε σημαντική κινητικότητα, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου



Αναλυτικά ολόκληρος ο διάλογος Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη:

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαν τον ακόλουθο διάλογο:«Αγαπητέ μου Νίκο, καλώς ήρθες για ακόμα μία φορά στην Αθήνα. Σε ευχαριστούμε που μας έφερες και λίγη δροσιά και λίγη βροχή, που είναι πάντα τόσο καλοδεχούμενη μέσα στην πίεση των καλοκαιρινών μηνών.Βλέποντας και το τι γίνεται στην άλλη πλευρά της Ευρώπης, με τις πρωτοφανείς πυρκαγιές στην Ισπανία και τη Γαλλία, αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά πόσο σημαντική είναι η κοινή πρωτοβουλία μας για την ανάπτυξη ενός πιο ισχυρού μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Η Ελλάδα ήδη συνεισφέρει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη στην προσπάθεια των Ισπανών φίλων μας να περιορίσουν τις μεγάλες φωτιές κοντά στη Μαδρίτη.Συναντιόμαστε σε μία εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι, δυστυχώς, φαίνεται ότι τα «τύμπανα» του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηχούν πάλι δυνατά. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.Σε αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, ο συντονισμός μας νομίζω ότι καθίσταται πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Αν λάβουμε, δε, υπόψη και το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο Κυπριακό ζήτημα, θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία σου σήμερα στην Αθήνα.Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μία θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε.Οπότε, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε στη συνέχεια μία αναλυτική συζήτηση, για να υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός, καθώς αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με τη λήξη της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα, οπότε υπάρχει και μια αίσθηση του επείγοντος. Αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος, τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξηΝα γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου έμπρακτα και θα είμαστε και πάλι παρόντες, συμπαραστεκόμενοι σε εσένα προσωπικά, ενόψει αυτών των δύσκολων και απαιτητικών συζητήσεων που θα έχεις την επόμενη εβδομάδα».«Αγαπητέ μου Κυριάκο, όντως βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία σε σχέση με την περιοχή. Βλέπουμε τις εξελίξεις, ευελπιστούμε να πρυτανεύσουν επιλογές οι οποίες δεν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση. Μια κλιμάκωση που επηρεάζει όλους μας, επηρεάζει την Ευρώπη -το είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν.Την ίδια στιγμή, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή τη διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον, με τον Γενικό Γραμματέα να φτάνει στην Κύπρο τη Δευτέρα το βράδυ. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε μία τέτοια επίσκεψη.Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλιών, των κοινών μας προσπαθειών.Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου, που είναι ξεκάθαρη ένδειξη και του ενδιαφέροντος αλλά και των προθέσεων της Προέδρου της Επιτροπής.Θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Στόχος και επιδίωξή μας είναι μέσα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα να προκύψουν θετικά αποτελέσματα.Έχουμε την πολιτική βούληση, έχουμε τον σχεδιασμό. Θα συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα και στη συνέχεια, έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, πάντα εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και φυσικά των αρχών και αξιών και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα είχε χθες μια συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Είχα μια πρώτη ενημέρωση.Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, μέσα από την κοινή μας πορεία να πετύχουμε τον στόχο, όχι μόνο να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, αλλά να υπάρξει επιτέλους, μετά από 52 χρόνια, που συμπληρώθηκαν πρόσφατα, από την Τουρκική εισβολή, 52 χρόνια κατοχής, να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση επανένωσης της Κύπρου».