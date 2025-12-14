Λιούμπισιτς: «Ευχαριστώ την ομάδα και την οικογένειά μου για τη στήριξη»
Λιούμπισιτς: «Ευχαριστώ την ομάδα και την οικογένειά μου για τη στήριξη»
Ο Κροάτης δικαίωσε στο απόλυτο τον Νίκολιτς για την επιλογή του στο βασικό σχήμα καθώς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο εντυπωσιακό 0-5 στην έδρα του Παναιτωλικού
Η παρουσία του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στην ενδεκάδα σε ρόλο δεξιού μεσοεπιθετικού ήταν η έκπληξη από τον Μάρκο Νίκολιτς, ωστόσο αποδείχθηκε κομβική για το εντυπωσιακό πέρασμα της Ένωσης από το Αγρίνιο όπου συνέχισε το νικηφόρο σερί της.
Ο Κροάτης πέτυχε δύο γκολ, είχε δύο ασίστ, και μετά το ματς μιλώντας στην Cosmote TV στάθηκε στους δύσκολους μήνες που προηγήθηκαν.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
Για το πώς έφτασε η ΑΕΚ σε μία ακόμη νίκη; «Γνωρίζαμε ότι στην έδρα του Παναιτωλικού δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ξέραμε ότι θα έρθει το πρώτο γκολ. Μετά το παιχνίδι… άνοιξε. Συνεχίζουμε. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη».
Για το νικηφόρο σερί της ΑΕΚ και τη χημεία που πλέον φαίνεται να υπάρχει; «Εχουμε έναν νέο προπονητή. Πάντα μια ομάδα χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στα θέλω του προπονητή. Βλέπω δυο μήνες ότι υπάρχει πρόοδος. Βελτιωνόμαστε. Σκοράρουμε πιο εύκολα. Είμαστε σε καλό δρόμο».
Για τη νέα θέση, προς τα δεξιά, που έπαιξε και την προσωπική του απόδοση; «Βλέπετε την προσπάθειά μου μέσα στο γήπεδο. Είμαι χαρούμενος όποτε παίρνω λεπτά συμμετοχής. Σήμερα περισσότερο που έπαιξα 90 λεπτά. Συνεχίζω να προπονούμε σκληρά και να πιέζω τον εαυτό μου. Ευχαριστώ την οικογένειά μου και την ομάδα που με στήριξαν τους τελευταίους μήνες. Δεν ήταν και οι καλύτεροι για εμένα. Όλοι πανηγύρισαν τα γκολ μου, είδα πόσο ένθερμα. Είμαι πολύ χαρούμενος και προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος».
