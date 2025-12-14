AEK: Αποθέωση για Ηλιόπουλο και παίκτες μετά το διπλό στο Αγρίνιο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
AEK: Αποθέωση για Ηλιόπουλο και παίκτες μετά το διπλό στο Αγρίνιο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ΑΕΚ κέρδισε 5-0 τον Παναιτωλικό και ο κόσμος της έστησε πάρτι μετά το τελευταίο σφύριγμα
Η ΑΕΚ παίζοντας σπουδαίο ποδόσφαιρο «διέλυσε» 5-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και άφησε πίσω της τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία της Stoiximan Super League 1.
Οι εκατοντάδες οπαδοί της Ένωσης που βρέθηκαν στο γήπεδο έστησαν πάρτι μετά το ματς και αποθέωσαν οι παίκτες αλλά και τον Μάριο Ηλιόπουλο.
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ ταξίδεψε στο Αγρίνιο για να δει το παιχνίδι και μετά το τελευταίο σφύριγμα κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρεί τους παίκτες και τον προπονητή.
Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον κόσμο που είναι πάντα δίπλα στην ομάδα.
Στην ΑΕΚ πλέον σκέφτονται το παιχνίδι της Πέμπτης με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια το οποίο δίνει με νίκη απευθείας πρόκριση στους "16" του Conference League.
