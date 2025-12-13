Μπράουν για αποχώρηση Ομπράντοβιτς: «Δεν ήταν καθόλου δύσκολο»
Μπράουν για αποχώρηση Ομπράντοβιτς: «Δεν ήταν καθόλου δύσκολο»

Ο Στέρλινγκ Μπράουν κλήθηκε να σχολιάσει την αποχώρηση Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη της Παρτίζαν επί του Ερυθρού Αστέρα και όπως φάνηκε δεν... ίδρωσε ιδιαίτερα το αυτί του

Η Παρτίζαν κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή στο ντέρμπι το Βελιγραδίου κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και να φτάσει σε μια μεγάλη νίκη με 79-76 για τη 15η αγωνιστική της Euroleague προκαλώντας ντελίριο στην κατάμεστη «Belgrade Arena».

Φυσικά, αποθεώθηκε για άλλη μια φορά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την απόφασή του να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, με το όνομά του να ήταν αντικείμενο συζήτησης πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Στέρλινγκ Μπράουν ρωτήθηκε σχετικά για το «διαζύγιο» με τον «Ζοτς», αλλά όπως φάνηκε από την απάντηση που έδωσε δεν έδειξε να... στεναχωριέται ιδιαίτερα: «Το μπάσκετ είναι η δουλειά μας και δεν ήταν καθόλου δύσκολο» αρκέστηκε να πει ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 7 πόντους με 3/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

«Είμαι περήφανος για την ομάδα. Δείξαμε χαρακτήρα, ήταν μια καλή ομαδική νίκη. Δεν καταρρεύσαμε, ξέραμε ότι μπορούσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Ηρεμήσαμε, εκμεταλλευτήκαμε τα πλεονεκτήματά μας και βάλαμε τα σουτ.

Ο Γουάσινγκτον ευστόχησε στα σουτ του, ο Τάιρικ κυριάρχησε στη ρακέτα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς» είπε επίσης ο Μπράουν.

Πηγή: gazzeta.gr

