Μπαρτζώκας: «Δυσκολευτήκαμε αμυντικά σε όλο το παιχνίδι, παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού παραδέχτηκε την κακή αμυντική λειτουργία στην ήττα (98-85) από την Μπαρτσελόνα
Ο Ολυμπιακός γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική ήττα του στη EuroLeague και έκτη συνολικά τη φετινή σεζόν, χάνοντας με 98-85 από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, για την 15η αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν την άμυνά τους να καταρρέει στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ έχασαν καθαρά και τη μάχη των επιθετικών ριμπάουντ, με τους Καταλανούς να φτάνουν στην τρίτη συνεχόμενη νίκη τους και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 10-5.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα αμυντικά προβλήματα της ομάδας του:
«Σε όλο το παιχνίδι δυσκολευτήκαμε αμυντικά, ήμασταν κάτω από το επίπεδό μας. Όλη η αντίπαλη ομάδα πήγε καλά, έχει παίκτες όπως οι Πάντερ και ο Κλάιμπερν που αν τους δώσεις τη δυνατότητα να εκτελέσουν, μπορούν να το κάνουν και να σε τιμωρήσουν».
