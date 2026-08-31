Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Με σκόνη, μπόρες και μελτέμια η αλλαγή του μήνα: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Με σκόνη, μπόρες και μελτέμια η αλλαγή του μήνα: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, στις περισσότερες περιοχές - Έως 6 μποφόρ οι άνεμοι στα πελάγη, στους 34-35 βαθμούς η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά
Με υποφερτή ζέστη, αφρικανική σκόνη στα δυτικά, περιορισμένη αστάθεια και μελτέμια μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, σύμφωνα με την πρόγνωση για τον καιρό από τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια. Σύμφωνα, δε, με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σε παρόμοιο μοτίβο αναμένεται να κυλήσουν και οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.
Για σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, προβλέπονται πρωινές ομίχλες στα δυτικά και γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές και πρόσκαιρες μπόρες. Παράλληλα αυξημένη θα είναι η συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στη δυτική Ελλάδα.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 30 βαθμούς στις Κυκλάδες και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν, με πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς.
Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός δεν θα παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές. Την Πέμπτη, όμως, η αστάθεια θα ενταθεί με περισσότερες βροχές και μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Την Παρασκευή και το Σάββατο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι τα ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο, ενώ από την Κυριακή ο υδράργυρος θα αρχίσει και πάλι να παίρνει την ανηφόρα.
Για σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, προβλέπονται πρωινές ομίχλες στα δυτικά και γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές και πρόσκαιρες μπόρες. Παράλληλα αυξημένη θα είναι η συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στη δυτική Ελλάδα.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 30 βαθμούς στις Κυκλάδες και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν, με πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς.
Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός δεν θα παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές. Την Πέμπτη, όμως, η αστάθεια θα ενταθεί με περισσότερες βροχές και μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Την Παρασκευή και το Σάββατο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι τα ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο, ενώ από την Κυριακή ο υδράργυρος θα αρχίσει και πάλι να παίρνει την ανηφόρα.
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