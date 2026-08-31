Θρίλερ με το ναυάγιο της Κερύνειας: Στο μικροσκόπιο το πλήρωμα για αμέλεια, δείτε φωτογραφίες των αγνοουμένων

Οι καταγγελίες των επιβατών, τα δύο χτυπήματα από κύματα και τα ερωτήματα για την πλώρη - Αρνήθηκαν τη βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας οι Τουρκοκύπριοι

Οκτώ νεκροί, 18 αγνοούμενοι και 241 διασωθέντες είναι ο τελευταίος επιβεβαιωμένος απολογισμός του ναυαγίου του επιβατηγού καταμαράν «Filo Jet», το οποίο ανετράπη και βυθίστηκε χθες ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας



Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν μετά τη διασταύρωση του καταλόγου επιβατών διορθώνουν τις πρώτες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες στο πλοίο επέβαιναν 279 άνθρωποι. Ο επίσημος αριθμός είναι 267, εκ των οποίων 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος. Από αυτούς έχουν εντοπιστεί 249. Οι 241 διασώθηκαν, 8 ανασύρθηκαν νεκροί και οι έρευνες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους 18. Ο απολογισμός επιβεβαιώθηκε από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.









Νερά από την πλώρη

Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) της Το ταχύπλοο καταμαράν είχε αναχωρήσει λίγο πριν από το μεσημέρι από την Κερύνεια με προορισμό το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνας. Περίπου 15 λεπτά αργότερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου, καθώς άρχισε να εισρέει νερό από την πλώρη. Τοτης Κυπριακής Δημοκρατίας κατέγραψε το σήμα στις 12:13, όταν το τουρκικής σημαίας πλοίο βρισκόταν περίπου πέντε ναυτικά μίλια βορείως της Κερύνειας.



Το σκάφος πήρε γρήγορα μεγάλη κλίση και αναποδογύρισε και επικράτησε χάος και πανικός, αφού από μαρτυρίες και από τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν φαίνεται ότι το πλήρωμα δεν έδωσε οδηγίες για την εγκατάλειψη του πλοίου. Επιβάτες βρέθηκαν στη θάλασσα, ενώ δεκάδες παρέμειναν για αρκετή ώρα πάνω στο αναποδογυρισμένο καταμαράν περιμένοντας βοήθεια. Το πλοίο τελικώς βυθίστηκε και σύμφωνα με τις αρχές του ψευδοκράτους, βρίσκεται στον βυθό σε βάθος 514 μέτρων.



Τουρκία και τα



Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέσα από τηνκαι τα κατεχόμενα , μεταξύ των οποίων πλοία, σκάφη της Ακτοφυλακής, ελικόπτερα, αεροσκάφη και drones. Στις έρευνες βοήθησαν και ιδιωτικά σκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση. Στη δημοσιότητα φωτογραφίες των αγνοουμένων









Κλείσιμο Τρόμος, πανικός και χάος

Ο Εφέ Μουλτιτζί, ένας από τους επιβάτες που επέζησαν, ανέφερε στο CNN Türk ότι το πλοίο «κινούνταν σαν γόνδολα», σηκωνόταν από το νερό και έπεφτε ξανά με δύναμη, προκαλώντας έντονους κραδασμούς. Όπως περιέγραψε, λίγα λεπτά αργότερα το καταμαράν σηκώθηκε ψηλότερα και, όταν προσέκρουσε ξανά στη θάλασσα, άνοιξε η εμπρός αριστερή πλευρά του.

«Άρχισαν να μπαίνουν νερά. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβιο ή σωστικό μέσο. Ήταν μάχη για επιβίωση», ανέφερε.



Άλλος διασωθείς, περίπου 50 ετών, δήλωσε σε τουρκοκυπριακό τηλεοπτικό σταθμό ότι ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος στην πλώρη και σχεδόν ταυτόχρονα έσπασαν τα πλευρικά παράθυρα. Παρέμεινε στη θάλασσα για περίπου μιάμιση ώρα μέχρι να περισυλλεγεί. Κατά τη δική του περιγραφή, αρκετοί επιβάτες βρίσκονταν ακόμη στους κλειστούς χώρους όταν το νερό άρχισε να πλημμυρίζει το σκάφος.



Ένας άλλος επιβάτης υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει τον καπετάνιο για την εισροή νερών πριν από την ανατροπή. «Τα καθίσματα άρχισαν να επιπλέουν, το πλοίο συνέχιζε την πορεία του και μετά άνοιξε η πλώρη», ανέφερε. Διασωθέντες καταγγέλλουν επίσης ότι δεν δόθηκαν εγκαίρως σαφείς οδηγίες εγκατάλειψης και ότι ο καπετάνιος βρισκόταν μεταξύ των πρώτων που βγήκαν από το πλοίο, χωρίς να έχει οργανωθεί η εκκένωση. Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται πλέον στην έρευνα και δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητα τεχνικά στοιχεία.



Η αναφορά κάποιων επιβατών για «έκρηξη» δεν επιβεβαιώνεται επίσης από την συνολική εικόνα των στοιχείων και των μαρτυριών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη ότι σημειώθηκε έκρηξη από καύσιμα ή από μηχανικό πρόβλημα. Ενδέχεται ο όρος "έκρηξη" που χρησιμοποίησαν κάποιοι επιβάτες να περιγράφει το απότομο σπάσιμο στην πλώρη του πλοίου.









Καταμαράν 26 ετών

Το «Filo Jet», είχε ναυπηγηθεί στη Γαλλία το 2000 και αρχικά ονομαζόταν «Iris Jet». Πρόκειται για ταχύπλοο καταμαράν μήκους περίπου 42 μέτρων, πλάτους 10,4 μέτρων και ταχύτητας 35 κόμβων. Η καταγεγραμμένη χωρητικότητά του ήταν 320 επιβάτες, συνεπώς οι 267 επιβαίνοντες δεν υπερέβαιναν την δυνατότητα μεταφοράς του.



Το πλοίο είχε χρησιμοποιηθεί στην ίδια γραμμή Κερύνειας–Τασουτζού ήδη από το 2003. Στη συνέχεια κατασχέθηκε λόγω χρεών και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα δεμένο στο λιμάνι Τασουτζού. Μετά από αλλαγές ιδιοκτησίας και δικαστικές διαδικασίες για την πώλησή του, ανακαινίστηκε, μετονομάστηκε σε «Filo Jet» και επανήλθε στην επιβατική γραμμή.

Η ηλικία ενός πλοίου δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ακαταλληλότητας. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η κατάσταση της κατασκευής, η συντήρηση, οι επισκευές και η εγκυρότητα των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.



Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ισχυρισμοί ότι το καταμαράν είχε υποστεί παλαιότερα ζημιές και είχε επισκευαστεί πρόχειρα. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένοι.







Λίγες ώρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο, η αγωνία κορυφώνεται για τους 18 ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι φωτογραφίες τους έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται με την ελπίδα να εντοπιστούν ίχνη τους και να δοθούν απαντήσεις στις οικογένειές τους.

Αίτια υπό διερεύνηση

Παρά τις αναφορές που συνδέουν το δυστύχημα με τις καιρικές συνθήκες, το ακριβές αίτιο της ανατροπής δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.



Το συγκεκριμένο δρομολόγιο επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, αλλά είχε μετατεθεί για την Κυριακή λόγω της κακοκαιρίας που έπληττε ολόκληρη την Κύπρο. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε ωστόσο, ότι την ώρα της αναχώρησης οι καιρικές συνθήκες ήταν κατάλληλες και κάλεσε όσους διαρρέουν φήμες να μη κάνουν πρόωρες εκτιμήσεις.

Ο λεγόμενος "πρωθυπουργός" του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, έδωσε μια πρώτη περιγραφή σύμφωνα με την οποία το πλοίο δέχθηκε δύο ισχυρά χτυπήματα από κύματα. Μετά το πρώτο, ο καπετάνιος επιχείρησε να επαναφέρει το σκάφος, όμως ακολούθησε δεύτερο χτύπημα και άρχισε να μπάζει νερά.



Διασωθέντες περιέγραψαν βίαιη κίνηση του καταμαράν, το οποίο σηκωνόταν και χτυπούσε με δύναμη στην επιφάνεια της θάλασσας. Ύστερα από ένα ιδιαίτερα ισχυρό χτύπημα άνοιξε η εμπρός αριστερή πλευρά της πλώρης και το νερό άρχισε να πλημμυρίζει πολύ γρήγορα όλους τους χώρους.



Παράλληλα εξετάζεται η πιθανότητα πρόσκρουσης σε κάποιο αντικείμενο, χωρίς η εκδοχή αυτή να έχει επιβεβαιωθεί. Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί επίσης η κατάσταση της κατασκευής, η αξιοπλοΐα, οι άδειες εκτέλεσης του δρομολογίου, τα πιστοποιητικά και τα μέτρα ασφαλείας.



Ο λεγόμενος υπουργός Μεταφορών Ερχάν Αρικλί (καταζητούμενος για την δολοφονία του Τάσου Ισαάκ το 1996) υποστήριξε ότι το πλοίο είχε ελεγχθεί περίπου δύο μήνες πριν από το δυστύχημα σε ναυπηγείο από τον τουρκικό νηογνώμονα Türk Loydu. Η δήλωση αυτή αποτελεί μέρος της έρευνας και δεν απαντά στο κρίσιμο ερώτημα πώς προκλήθηκε τόσο μεγάλη ζημιά στην πλώρη μέσα σε λίγα λεπτά. Η ανάκτηση του καταγραφέα δεδομένων (μαύρο κουτί) του πλοίου θεωρείται καθοριστική, αλλά δυσχεραίνεται από το μεγάλο βάθος στο οποίο έχει καταλήξει το καταμαράν.



Συνελήφθη ολόκληρο το πλήρωμα

Συνολικά 8 άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση. Πρόκειται για τον καπετάνιο και τα υπόλοιπα 7 μέλη του πληρώματος του «Filo Jet».

Ο Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε ότι διεξάγεται ποινική έρευνα και ότι θα εξεταστεί κάθε ενδεχόμενο αμέλειας. Με βάση την τελευταία επίσημη διατύπωση, οι 8 κρατούνται για ανάκριση και μέχρι σήμερα το πρωί δεν είχε ανακοινωθεί θα οδηγηθούν ενώπιον λεγόμενου "δικαστηρίου" για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.



Στην έρευνα περιλαμβάνονται και οι καταγγελίες επιβατών ότι είχαν ενημερώσει το πλήρωμα για την εισροή νερών, χωρίς να λάβουν έγκαιρες οδηγίες, καθώς και οι ισχυρισμοί ότι μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο προτού οργανωθεί η εκκένωση. Πρόκειται για καταγγελίες διασωθέντων οι οποίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.



Όχι στη βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το ΚΣΕΔ της Κυπριακής Δημοκρατίας γνωστοποίησε μέσω της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ και της αρμόδιας δικοινοτικής επιτροπής ότι ήταν έτοιμο να αναλάβει ή να συνδράμει στην επιχείρηση με αεροπορικά και ναυτικά μέσα.

Η τουρκοκυπριακή πλευρά απάντησε ότι δεν χρειαζόταν τη συνδρομή του ΚΣΕΔ. Η Λευκωσία είχε ξεκαθαρίσει ότι αποκλειστική προτεραιότητα ήταν η διάσωση ανθρώπινων ζωών, ανεξαρτήτως των πολιτικών και νομικών ζητημάτων που συνδέονται με την τουρκική κατοχή.



Δεύτερη ναυτική τραγωδία μέσα σε ένα 24ωρο

Το ναυάγιο στην Κερύνεια σημειώθηκε σχεδόν 24 ώρες μετά το ναυτικό δυστύχημα στο Κάβο Γκρέκο, στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας του Σαββάτου.



Τρία σκάφη είχαν βρεθεί σε κίνδυνο στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, μεταξύ Κάβο Γκρέκο και Κόννου. Δύο παρασύρθηκαν και προσέκρουσαν στα βράχια, με αποτέλεσμα να καταστραφούν. Στο ένα επέβαινε ο 76χρονος επιχειρηματίας και παλαίμαχος πρωταθλητής ράλι Ντίμης Μαυρόπουλος, μαζί με τη σύντροφο και την κόρη του.



Οι δύο γυναίκες πρόλαβαν να πέσουν στη θάλασσα και διασώθηκαν από ελικόπτερα του ΚΣΕΔ. Ο Ντίμης Μαυρόπουλος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους και εντοπίστηκε νεκρός. Συνολικά από τα τρία σκάφη διασώθηκαν πέντε άνθρωποι.