Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Περαχώρα και άρπαξαν πάνω από 90.000 ευρώ
Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Περαχώρα και άρπαξαν πάνω από 90.000 ευρώ
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους
Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 31 Αυγούστου ΑΤΜ στην Περαχώρα Κορινθίας, με τους δράστες να αποσπούν λεία περίπου 91.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, οι άγνωστοι έφτασαν στο σημείο γύρω στις 5:00 το πρωί και προκάλεσαν έκρηξη στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο ΑΤΜ, ενώ οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν κασετίνα που περιείχε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 91.000 ευρώ.
Αμέσως μετά, εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, οι άγνωστοι έφτασαν στο σημείο γύρω στις 5:00 το πρωί και προκάλεσαν έκρηξη στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο ΑΤΜ, ενώ οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν κασετίνα που περιείχε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 91.000 ευρώ.
Αμέσως μετά, εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
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