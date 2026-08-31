Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Περαχώρα και άρπαξαν πάνω από 90.000 ευρώ
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Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Περαχώρα και άρπαξαν πάνω από 90.000 ευρώ

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους

Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Περαχώρα και άρπαξαν πάνω από 90.000 ευρώ
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Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 31 Αυγούστου ΑΤΜ στην Περαχώρα Κορινθίας, με τους δράστες να αποσπούν λεία περίπου 91.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, οι άγνωστοι έφτασαν στο σημείο γύρω στις 5:00 το πρωί και προκάλεσαν έκρηξη στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο ΑΤΜ, ενώ οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν κασετίνα που περιείχε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 91.000 ευρώ.

Αμέσως μετά, εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Περαχώρα και άρπαξαν πάνω από 90.000 ευρώ


Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
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