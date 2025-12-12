Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Ο Κύργιος απαντάει στις κριτικές για μισογυνισμό πριν τη «μάχη των φύλων»: «Είμαι πιο ώριμος τώρα»
Ο Νικ Κύργιος απαντά στην κριτική για το παρελθόν του, παραδέχεται τα λάθη του, μιλά για την ωρίμανσή του και βλέπει το Battle of the Sexes με τη Σαμπαλένκα ως ευκαιρία “ένωσης” ανδρικού και γυναικείου τένις
Ο Νικ Κύργιος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης, λίγες ημέρες πριν από το «Battle of the Sexes» απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα, με τον Αυστραλό τενίστα να δέχεται έντονη κριτική για παλιότερες δηλώσεις και συμπεριφορές του, αλλά να εμφανίζεται μετανοημένος και – όπως λέει ο ίδιος – «πιο ώριμος από ποτέ».
Μιλώντας στο BBC, ο Κύργιος προσπάθησε να αντικρούσει τις κατηγορίες που δέχεται για τη συμμετοχή του στο εμβληματικό σόου-ματς με τη Νο1 τενίστρια του κόσμου. «Ξέρω ότι δεν υπήρξα πρότυπο προς μίμηση, αλλά μεγάλωσα και τώρα είμαι πιο ώριμος», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως έχει σταθεί δίπλα σε πολλές παίκτριες της WTA. «Κάθε φορά που χρειάζονται προπόνηση ή μια συμβουλή, είμαι εκεί για να τις βοηθήσω. Ξέρουν ότι έχω περάσει πολλά. Δεν είμαι τέλειος, σε καμία περίπτωση, αλλά είμαι πολύ περήφανος για το άτομο που είμαι σήμερα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως η Σαμπαλένκα αισθάνεται άνετα δίπλα του και πως ο ίδιος είναι «πολύ καλός τύπος» που θα βοηθήσει κάθε τενίστα ή τενίστρια που το χρειάζεται.
Η επιλογή του ως «ανδρικού πρωταγωνιστή» στο Battle of the Sexes έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, δεδομένου πως έχει παραδεχθεί επεισόδιο επίθεσης σε πρώην σύντροφό του το 2021, ενώ στο παρελθόν έχει κάνει και δηλώσεις που έχουν χαρακτηριστεί μισογυνιστικές. Επιπλέον, είχε μοιραστεί ανάρτηση του αμφιλεγόμενου influencer Άντριου Τέιτ, προτού στη συνέχεια πάρει αποστάσεις από τον αυτοχαρακτηριζόμενο μισογύνη.
Ερωτηθείς αν κατανοεί την κριτική που δέχεται, ο Κύργιος απάντησε: «Φυσικά. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Κάνεις σχόλια όταν είσαι πιο νέος και μετά αλλάζεις». Ο άλλοτε Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης επιμένει ότι είναι «διαφορετικός άνθρωπος» πλέον: «Δεν θα κάτσω εδώ να πω ότι είμαι ένα εκπληκτικό πρότυπο, αλλά έχω εξελιχθεί και σίγουρα είμαι πιο ώριμος τώρα».
Ο ίδιος δηλώνει πως δεν έχει σκεφτεί καν το ενδεχόμενο να γίνει «σημαία» μισογυνιστών που θα θελήσουν να υποτιμήσουν το γυναικείο τένις σε περίπτωση νίκης του επί της Σαμπαλένκα. «Το μόνο πράγμα στο οποίο είμαι καλός είναι να χτυπάω μια μπάλα πάνω από το φιλέ και να προσφέρω θέαμα στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, πέρα από το να ελπίζω ότι εγώ και η Αρίνα θα παίξουμε το καλύτερο τένις μας και, στο τέλος της ημέρας, όποιος κι αν κερδίσει, η χειραψία μας να “σφραγίσει” την ένωση ανδρών και γυναικών στον κόσμο του τένις».
Παρά το βάρος της κριτικής αλλά και την πίεση του ίδιου του event, ο Κύργιος εμφανίζεται ψύχραιμος απέναντι στο ενδεχόμενο ήττας από τη Σαμπαλένκα. Με δεδομένο ότι έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για προβλήματα με αλκοόλ και χρήση ουσιών, ξεκαθαρίζει πως πλέον αντιμετωπίζει διαφορετικά τα πράγματα: «Δεν ανησυχώ ποτέ. Ξέρω πώς έχω αντιδράσει σε καταστάσεις στη ζωή μου. Όλα αυτά είναι μπόνους. Έχω χάσει αγώνες τένις στο παρελθόν, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο».
Ο Κύργιος είπε ότι βλέπει τη διοργάνωση, καθώς και τις πρόσφατες επιδείξεις στην Ατλάντα και τη Νέα Υόρκη μαζί με τους Σαμπαλένκα, Ναόμι Οσάκα, Μπεν Σέλτον και Τόμι Πολ, ως κρίσιμη προετοιμασία για μια πληρέστερη επιστροφή στο ATP Tour το 2026.
Ένας τραυματισμός στο γόνατο σημαίνει ότι δεν έχει παίξει στο τουρνουά από το Miami Open τον Μάρτιο, αλλά είπε ότι υπάρχουν «πραγματικά θετικά σημάδια» στην φυσική του κατάσταση.
