Άρμάνι - Παναθηναϊκός: Σλούκας και Νίμπο πήγαν να πιαστούν στα χέρια, δείτε βίντεο
Άρμάνι - Παναθηναϊκός: Σλούκας και Νίμπο πήγαν να πιαστούν στα χέρια, δείτε βίντεο
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε φάουλ στον παίκτη της ιταλικής ομάδας κι εκείνος πέταξε πάνω του την μπάλα
Ένταση δημιουργήθηκε μεταξύ του Κώστα Σλούκα και του παίκτη της Αρμάνι Μιλάνο, Τζος Νίμπο, πέντε λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης των Πράσινων με τους Ιταλούς, που έληξε με ήττα του Παναθηναϊκού με σκορ 96-89.
Συγκεκριμένα, σε μια φάση στη βασική γραμμή κι ενώ ο Νίμπο κρατούσε τη μπάλα στα χέρια του, Σλούκας και Ερνανγκόμεθ τον πίεσαν.
Ο Έλληνας γκαρντ έκανε ένα φάουλ στον ψηλό της Αρμάνι και αυτός με τη σειρά του, του πέταξε την μπάλα στο σώμα.
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού εκνευρισμένος, πήγε να του ζητήσει τον λόγο με παίκτες και των δύο ομάδων να σπεύδουν να τους χωρίσουν.
Τα πνεύματα ηρέμησαν, όταν οι διαιτητές τους χώρισαν και στο τέλος έβαλαν τους δύο παίκτες να δώσουν τα χέρια.
Συγκεκριμένα, σε μια φάση στη βασική γραμμή κι ενώ ο Νίμπο κρατούσε τη μπάλα στα χέρια του, Σλούκας και Ερνανγκόμεθ τον πίεσαν.
Josh Nebo, Kostas Sloukas’a top fırlattı 👀— Euroleague Time (@euroleague_time) December 11, 2025
pic.twitter.com/ZygQSxHfkV
Ο Έλληνας γκαρντ έκανε ένα φάουλ στον ψηλό της Αρμάνι και αυτός με τη σειρά του, του πέταξε την μπάλα στο σώμα.
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού εκνευρισμένος, πήγε να του ζητήσει τον λόγο με παίκτες και των δύο ομάδων να σπεύδουν να τους χωρίσουν.
Τα πνεύματα ηρέμησαν, όταν οι διαιτητές τους χώρισαν και στο τέλος έβαλαν τους δύο παίκτες να δώσουν τα χέρια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα