Στο Μιλάνο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι ο Καραγκούνης, βίντεο
Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού ξέρει καλά το Μιλάνο αφού έπαιξε για δύο χρόνια στην Ίντερ
Στο Μιλάνο «δίπλα» στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της Euroleague με τη Μιλάνο βρέθηκε ο Γιώργος Καραγκούνης.
Ο πρώην αρχηγός του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού βρέθηκε δίπλα στην αγαπημένη του ομάδα σε μια πόλη όπου έχει ζήσει δύο χρόνια αφού ήταν μέλος της Ίντερ από το 2023 έως το 2025.
Η «τυπάρα» αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Βασίλη Παρθενόπουλο.
Giorgos Karagounis is here! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/ZIykzWX8YK— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 11, 2025
