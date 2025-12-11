Στο Μιλάνο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι ο Καραγκούνης, βίντεο
Στο Μιλάνο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι ο Καραγκούνης, βίντεο

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού ξέρει καλά το Μιλάνο αφού έπαιξε για δύο χρόνια στην Ίντερ

Στο Μιλάνο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι ο Καραγκούνης, βίντεο
Στο Μιλάνο «δίπλα» στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της Euroleague με τη Μιλάνο βρέθηκε ο Γιώργος Καραγκούνης. 

Ο πρώην αρχηγός του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού βρέθηκε δίπλα στην αγαπημένη του ομάδα σε μια πόλη όπου έχει ζήσει δύο χρόνια αφού ήταν μέλος της Ίντερ από το 2023 έως το 2025. 

Η «τυπάρα» αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Βασίλη Παρθενόπουλο. 



